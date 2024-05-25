В сводке Минобороны вновь появилось упоминание запорожского Гуляйполя
В свежей сводке министерства обороны внимание обращают на себя несколько нюансов. Один из них состоит в том, что пока из украинских «утюгов» чуть ли не ежедневно говорят о «возможной подготовке армии России к наступлению в Сумской области», ВС РФ атаковали противника в области Запорожской.
Главное оборонное ведомство сообщает о нанесении поражения живой силе противника в Гуляйполе с занятием выгодных рубежей. Речь идёт об ударах по подразделениям 128-й бригады ВСУ, которая официально отнесена киевским режимом к бригадам ТрО.
Таким образом, вполне можно говорить о том, что после освобождения Работино российские войска получили возможность активизироваться и на южном фронте. Удары по противнику в Гуляйполе свидетельствуют о том, что Сумское направление является далеко не единственным, на котором ВС РФ могут начать наступление, «ожидаемое» режимом Зеленского.
Также в сводке Минобороны РФ сообщается о дальнейшем продвижении в Харьковской области. Подтверждается переход села Ивановка под полный контроль ВС РФ. Также известно об активизации ВС РФ к востоку от Волчанска. Там нанесено огневое поражение живой силе и технике противника из состава 57-й и 82-й бригад ВСУ на линии Бакшеевка, Белый Клодезь, Юрченково. 82-я бригада ВСУ – это десантно-штурмовая.
Это говорит о расширении площади территорий, где противнику в Харьковской области становится всё «жарче», а также о том, что идёт уничтожение резервов ВСУ, которые командование пытается перебросить в Волчанск через так называемый южный маршрут.
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