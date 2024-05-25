В сводке Минобороны вновь появилось упоминание запорожского Гуляйполя

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В сводке Минобороны вновь появилось упоминание запорожского Гуляйполя

В свежей сводке министерства обороны внимание обращают на себя несколько нюансов. Один из них состоит в том, что пока из украинских «утюгов» чуть ли не ежедневно говорят о «возможной подготовке армии России к наступлению в Сумской области», ВС РФ атаковали противника в области Запорожской.

Главное оборонное ведомство сообщает о нанесении поражения живой силе противника в Гуляйполе с занятием выгодных рубежей. Речь идёт об ударах по подразделениям 128-й бригады ВСУ, которая официально отнесена киевским режимом к бригадам ТрО.



Таким образом, вполне можно говорить о том, что после освобождения Работино российские войска получили возможность активизироваться и на южном фронте. Удары по противнику в Гуляйполе свидетельствуют о том, что Сумское направление является далеко не единственным, на котором ВС РФ могут начать наступление, «ожидаемое» режимом Зеленского.

Также в сводке Минобороны РФ сообщается о дальнейшем продвижении в Харьковской области. Подтверждается переход села Ивановка под полный контроль ВС РФ. Также известно об активизации ВС РФ к востоку от Волчанска. Там нанесено огневое поражение живой силе и технике противника из состава 57-й и 82-й бригад ВСУ на линии Бакшеевка, Белый Клодезь, Юрченково. 82-я бригада ВСУ – это десантно-штурмовая.


Это говорит о расширении площади территорий, где противнику в Харьковской области становится всё «жарче», а также о том, что идёт уничтожение резервов ВСУ, которые командование пытается перебросить в Волчанск через так называемый южный маршрут.
2 комментария
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -3
    Сегодня, 14:41
    С 43г,с курчатова, сверхмощной бомбы ссср-рф тратил деньги. Гигантские.
    И время еще не пришло съекономить жизни парнишек и их будущих внуков-демография. Исполнить новая земля2
    Пока, как на малой земле брежнева колупаемся
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:53
      Враг севернее Харькова смог, собравшись силами, вернуть часть утерянных позиций. По данным военкоров, речь идет о плацдарме примерно шириной около 8 километров и глубиной около двух на высотах вблизи населённого пункта Липцы. Высоты тут имеют стратегическое значение, поскольку примерно на 100 метров возвышаются над окружающими долинами реки Харьков и её притоков и населёнными пунктами в долинах.

      Логика его движения такая же, как и у нас. Он понимает, что контроль над холмами восточнее Липцов — это ключ ко всей этой стратегически важной позиции. Именно сюда и направлены его атаки,
      — сообщает военный журналист и эксперт Юрий Подоляка.

      Есть информация, что сюда переброшены лучшие операторы БПЛА Украины — "Птахы Мадьяра", а также самые боеспособные подразделения из-под Бахмута. Зеленский уже сделал заявление, что ВСУ вот-вот отбросят наших обратно за границу и все военные ресурсы бросаются для подкрепления политических тезисов. Однако есть нюансы…

      Это контрнаступление идет за счёт колоссальных потерь противника. Наша артиллерия использовала все средства, включая работу ТОСов по местам скопления сил врага. Работает авиация, парализуя логистику.

      Жители Белгорода сообщают, что канонада стоит не умолкая. При таких интенсивных потерях атака не может быть долгой и очень скоро будет откат. Понимая это, ВСУ подрывают переправы через реки. Разве так делают при наступлении?

      Операция "Слобожанская мясорубка" в санитарной зоне продолжается,
      — так охарактеризовал ситуацию военкор Александр Коц.