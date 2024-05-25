В сводке Минобороны вновь появилось упоминание запорожского Гуляйполя

В свежей сводке министерства обороны внимание обращают на себя несколько нюансов. Один из них состоит в том, что пока из украинских «утюгов» чуть ли не ежедневно говорят о «возможной подготовке армии России к наступлению в Сумской области», ВС РФ атаковали противника в области Запорожской.Главное оборонное ведомство сообщает о нанесении поражения живой силе противника в Гуляйполе с занятием выгодных рубежей. Речь идёт об ударах по подразделениям 128-й бригады ВСУ, которая официально отнесена киевским режимом к бригадам ТрО.Таким образом, вполне можно говорить о том, что после освобождения Работино российские войска получили возможность активизироваться и на южном фронте. Удары по противнику в Гуляйполе свидетельствуют о том, что Сумское направление является далеко не единственным, на котором ВС РФ могут начать наступление, «ожидаемое» режимом Зеленского.Также в сводке Минобороны РФ сообщается о дальнейшем продвижении в Харьковской области. Подтверждается переход села Ивановка под полный контроль ВС РФ. Также известно об активизации ВС РФ к востоку от Волчанска. Там нанесено огневое поражение живой силе и технике противника из состава 57-й и 82-й бригад ВСУ на линии Бакшеевка, Белый Клодезь, Юрченково. 82-я бригада ВСУ – это десантно-штурмовая.Это говорит о расширении площади территорий, где противнику в Харьковской области становится всё «жарче», а также о том, что идёт уничтожение резервов ВСУ, которые командование пытается перебросить в Волчанск через так называемый южный маршрут.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»