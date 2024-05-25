Турецкое издание назвало развивающееся сотрудничество России и Китая настоящим «кошмаром» Запада

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Турецкое издание назвало развивающееся сотрудничество России и Китая настоящим «кошмаром» Запада

Развитие взаимоотношений России и Китая угрожает интересам «коллективного Запада», став для последнего настоящим «кошмаром». Об этом пишет турецкая газета Sabah.

В последнее время Россия и Китай сотрудничают все более активно. Во время последней встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина было подписано соглашение о стратегическом взаимодействии двух государств. Это сильно обеспокоило западные страны, которые видят в углублении отношений РФ и КНР большую проблему.

Защитники атлантической системы, построенной США и Европой, описывают стратегию постоянно углубляющегося союза между Китаем и Россией как зловещее будущее

- пишет турецкое издание.

Российско-китайское сотрудничество нарушает тот сбалансированный порядок, который был выстроен США при поддержке европейских и азиатских сателлитов. Естественно, это угрожает политическим и экономическим интересам Вашингтона и его региональных союзников в Азии.

С другой стороны, США и Евросоюз сами подтолкнули Россию и КНР к сближению своими агрессивными действиями, включая экономические санкции и военную активизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь Россия и Китай сформировали некое подобие альянса, к которому могут присоединиться и многие другие страны «глобального Юга».
2 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Сегодня, 14:34
    Хочешь жить - умей вертеться. Не просто так сказано про жизнь. Будешь сидеть ровно - сожрут улыбаясь синтетическими улыбками ибо паразиты всегда хотят есть. В одиночку трудно сопротивляться, а вдвоём уже легче став спиной друг к другу. Это потом можно разойтись, а сей час ни гугу.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:34
    «Это сильно обеспокоило западные страны» —

    — Меньше чешите ...