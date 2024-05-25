Рогозин: «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование

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Рогозин: «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование

Для действующих на передовой российских подразделений формируется из отдельных элементов единый разведывательно-ударный комплекс. В связи с этим, особые требования предъявляются к создателям самого современного отечественного оптико-электронного оборудования.

Об этом в своем Telegram-канале написал экс-глава госкорпорации «Роскосмос», возглавляющий на данный момент Центр боевой апробации «Царские волки».



Он отметил, что одними из важнейших задач, стоящими перед артиллерийскими подразделениями ВС России являются противодействие вражеским дронам и контрбатарейная борьба. Для решения этих задач им требуется чувствительное тепловизионное оборудование и оптика с высоким разрешением. Но этого недостаточно. Артиллеристам необходимо также оперативно получать информацию о местоположении целей и иметь возможность осуществлять доразведку с помощью разведывательного. После этого можно наносить точные и эффективные удары по объектам противника, задействуя для этого артиллерийское вооружение или ударные дроны.

Это значит, что для решения боевых задач требуется адаптировать друг к другу различные технические средства и объединять их в единый комплекс.

Сейчас, по информации Рогозина, возглавляемые им «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование. На освоение бойцами инновационной техники хватит суток, после чего они приступят к ее испытаниям в реальных боевых условиях.


Примечательно, что на рукаве экс-главы «Роскосмоса» можно рассмотреть шеврон с изображением, как минимум сильно напоминающим символику ЧВК «Вагнер».

10 комментариев
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  1. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 14:34
    Уже вторая статья про Диму-батута, какой он "молодец".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:49
      Ни в "Роскосмосе", ни в руководстве партии "Родина" Рогозин (позывной "Космос") особых лавров не сыскал... Надеюсь с "Царскими волками" ему повезёт больше... Хотя не стоит слишком на это надеяться...
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Lev_Russia
        Ни в "Роскосмосе"

        А сколько при нем было аварий?
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:57
        Гу,эти "Царсаип волки"у него со времен войны в Югославии.Говорят,там не прижилось название.Теперь реинкарнация
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 14:35
    Накаркали блин....
    Пару дней кто то говорил что мало слышно про Рогозина и его волков.... И вот... 3 статья за сегодня о них....
  3. Ray Звание
    Ray
    0
    Сегодня, 14:37
    Кто нибудь когда нибудь видел этих волков? Или они существуют лишь в воспаленном от пустословия, безделья и голой бравады подсознании?
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:50
    Действительно, какая удача, что в России есть такие люди, как Рогозин...Что-то в его деятельности не видно кардинального решения проблемы, с которой он появился на политическом горизонте:
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    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:00
      Вот бы ему,как в этой рекламе приложится к решению проблемы..Однако нет,остался лишь пафос.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 15:09
        Дмитрий, для того, чтобы попасть в кабинеты высшей власти, они пообещают сто миллионов до неба.
        * * *
        Смотрите, вот назначенный на должность председателя правительства заявил, что средняя зарплата в стране сделалась 73 000 рублей. Это суммарная величина всех доходов россиян, делённая на количество работающих.
        Здесь рассуждения:
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        Но это же легко проверить:
        Я вам вот что скажу: совокупный доход российских олигархов за 2023 год составил 50 012 000 000$. В России 91 630 000 работающих. Курс доллара за 2023 год (среднее значение) - пусть будет 85...
        Средняя зарплата, если кроме олигархов никто ничего не зарабатывал, при этом получится : 50 012 000 000 х 85 : 91 630 000 = 46 393. Отнимите эту величину от заявленной средней зарплаты по стране и получите те самые 26-27 тыс. рублей...Правда, есть же порядка 300 000 миллионеров (чьи доходы исчисляются миллионами рублей)...Вот она вся подноготная!!!
        * * *
        И так практически в любой области деятельности...
  5. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 15:00
    Долдон взял и создал структуру, параллельную госприемке, чтобы потом через медиа влиять на решения ответственного государственного департамента. Неважно, в какую сторону: в положительную или отрицательную - но прыгать через голову и продавливать свое.
    Ну если ты такой радетель- финансируй перспективные изделия, закупай их, снабжай войска на свои миллиарды, сколько ты их уже от Родины отсосал! Нет, он на них пиарится.