В подконтрольном ВСУ Запорожье выдали повестки борющимся против закрытия онкоцентра врачам

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В подконтрольном ВСУ Запорожье выдали повестки борющимся против закрытия онкоцентра врачам

Назначенные Киевом власти на местах начали открыто использовать мобилизацию как инструмент борьбы с неугодными. Именно так можно охарактеризовать случай, произошедший в оккупированном ВСУ российском городе Запорожье.

Здесь развернулся конфликт между сотрудниками Запорожского регионального онкологического центра и областной администрацией. Руководитель ОВА Иван Федоров принял решение о реорганизации, а фактически закрытии, медицинского учреждения, после чего коллектив онкоцентра опротестовал решение властей в суде, о чем прессе сообщил директор больницы Михаил Есаянц.



Областные власти предпочли не тратить время на судебные разбирательства. Сразу после подачи иска заместитель директора онкологического центра получил повестку в военкомат, на Украине эти учреждения называют территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Причем явиться замдиректора должен в ТЦК, в котором он не состоит на учете. Следом повестка пришла и руководителю медучреждения, а ранее нескольким сотрудникам.

Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку. 21 мая пришло распоряжение, чтобы некоторые наши сотрудники явились в ТЦК. А вчера, 23 мая, принесли повестку мне. Список фамилий — это перечень людей, подписавших заявление в суд. Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК

— приводят слова Есаянца украинские СМИ.

Директор онкоцентра рассказал, что после вручения повестки его заму ему самому позвонили из ТЦК и задали вопрос, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск Есаянца объявили 11 мая, хотя он и состоял на учете в военкомате, да и очевидно, что человека на такой должности разыскать совсем несложно.

В борьбе за свои права, а фактически за выживание, специалисты онкоцентра обратились даже к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить распоряжение о закрытии центра. Соответствующая петиция зарегистрирована на его сайте и на момент написания материала набрала больше 11 тысяч подписей. Впрочем, рассчитывать на то, что глава киевского режима озаботится судьбой врачей, проживающих в городе, который находится на пусть пока что оккупированной территории субъекта РФ, шансов никаких. Тем более, что закрытие медучреждения наверняка связано с отсутствием средств на его содержание в областной казне.

Вот жители Днепра (Днепропетровска) вовсю публикуют в соцсетях фото и видео некоторых последствий тотальной мобилизации. В городе проблемы с обслуживанием коммунальных сетей. В квартирах на нижних этажах заторы канализации, сточные воды обратным напором наполняют ванны и унитазы.

Отправят на фронт всех врачей — кто будет лечить тех же сотрудников ТЦК, чиновников рангом пониже, которые не могут позволить себе медобслуживание за границей? Одним словом, запущенный майданным переворотом и значительно ускоренный Зеленским процесс самоуничтожения украинцев только набирает обороты.
13 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 15:32
    До этого,даже немцы,не додумались... Вот оно-" украинство"! Туповатое,послушное, жестокое и рабское.
    1. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 15:35
      В квартирах на нижних этажах заторы канализации, сточные воды обратным напором наполняют ванны и унитазы.

      А чем забивают канализацию? Что это? Попрятались по домам от мобилизации и занялись делом так сказать. laughing
      1. krot Звание
        krot
        -1
        Сегодня, 16:51
        Ну да, у укропитэков сейчас все просто. Оппозиция власти, задают неудобные вопросы, вообще просто не понравился- на фронт и нет проблемы)
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 16:02
      "Если ты ненавидишь, значит, тебя победили". (Конфуций).
      Одна из основных задач англо-иудеев в данном конфликте-посеять вражду между русскими и украинцами-выполнена.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 16:37
        Началось... " англо- иудеи"," заговор массонов".. Все гараздо проще: нынешняя Украина- угроза всей нашей стране и народу. А "философию"- оставьте Конфуцию.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:21
        специалисты онкоцентра обратились даже к Владимиру Зеленскому

        Нашли к кому обращаться. Онкологические больные умрут не от тяжелого диагноза, а от пуль в степях , так им всем проще.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:42
    — Они до этого в окопы отправили онкобольных,теперь к ним лечащих врачей ...
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 15:44
    Сразу после подачи иска заместитель директора онкологического центра получил повестку в военкомат
    Звучит как приговор wink
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 16:23
    Вообще-то речь шла о включении онкологического диспансера в состав обл больницы, насколько это разумно и целесообразно, не мне судить. Про главврача онкодиспасера. гражданина Есаянца, разные разговоры ходили, в том числе и нехорошие. Врачи и так военнообязанные, так что вручение им повесток мало что меняет, в принципе.
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 16:33
    Это кошмар! Создаётся впечатление что идёт целенаправленное уничтожение украинской государственности, причём этот процесс наиболее активно проходит изнутри самой Украины. Кто бы мог подумать, что из некогда улыбчивого и жизнерадостного юмориста КВН получится такой дьявол во плоти, который уничтожает целую страну и её народ.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:41
      А надо было " подумать". И еще до появления " клоуна". Году эдак,в 2000.. А мы сидели у тв экранов и ржали над бредом посла Чернымырдина,когда он рассказывал о Юльке Тимошенко.
    2. Sugoi_Dekai Звание
      Sugoi_Dekai
      +1
      Сегодня, 16:43
      Цель и состоит в том, чтобы истребить население и заселиться туда евреям. Все земли ими скуплены, но Россия их им никогда не отдаст. А вот бывшие жители получили то, что и заслужили, они десятилетиями не препятствовали приходу к власти фашистов и сатанистов, потворствуя русофобству. Есть и невинные жертвы, но такова воля Господа, война на Украине это больше, чем просто война. Запад так сильно вцепился в бывшую Украину не просто так, они думали, что если оторвать Украину от России, то для русских это будет сильный удар, на самом деле, смертельным ударом это будет не для Руси, а для Запада, если полностью закрыть этот их проект АнтиРоссии, он всё поставили на него и проиграли.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:25
    С медициной пора завязывать, судьба у чубатых одна - на погост, деньги за медицину - в офшоры. За них уже всё решили.