Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку. 21 мая пришло распоряжение, чтобы некоторые наши сотрудники явились в ТЦК. А вчера, 23 мая, принесли повестку мне. Список фамилий — это перечень людей, подписавших заявление в суд. Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК

Назначенные Киевом власти на местах начали открыто использовать мобилизацию как инструмент борьбы с неугодными. Именно так можно охарактеризовать случай, произошедший в оккупированном ВСУ российском городе Запорожье.Здесь развернулся конфликт между сотрудниками Запорожского регионального онкологического центра и областной администрацией. Руководитель ОВА Иван Федоров принял решение о реорганизации, а фактически закрытии, медицинского учреждения, после чего коллектив онкоцентра опротестовал решение властей в суде, о чем прессе сообщил директор больницы Михаил Есаянц.Областные власти предпочли не тратить время на судебные разбирательства. Сразу после подачи иска заместитель директора онкологического центра получил повестку в военкомат, на Украине эти учреждения называют территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Причем явиться замдиректора должен в ТЦК, в котором он не состоит на учете. Следом повестка пришла и руководителю медучреждения, а ранее нескольким сотрудникам.— приводят слова Есаянца украинские СМИ.Директор онкоцентра рассказал, что после вручения повестки его заму ему самому позвонили из ТЦК и задали вопрос, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск Есаянца объявили 11 мая, хотя он и состоял на учете в военкомате, да и очевидно, что человека на такой должности разыскать совсем несложно.В борьбе за свои права, а фактически за выживание, специалисты онкоцентра обратились даже к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить распоряжение о закрытии центра. Соответствующая петиция зарегистрирована на его сайте и на момент написания материала набрала больше 11 тысяч подписей. Впрочем, рассчитывать на то, что глава киевского режима озаботится судьбой врачей, проживающих в городе, который находится на пусть пока что оккупированной территории субъекта РФ, шансов никаких. Тем более, что закрытие медучреждения наверняка связано с отсутствием средств на его содержание в областной казне.Вот жители Днепра (Днепропетровска) вовсю публикуют в соцсетях фото и видео некоторых последствий тотальной мобилизации. В городе проблемы с обслуживанием коммунальных сетей. В квартирах на нижних этажах заторы канализации, сточные воды обратным напором наполняют ванны и унитазы.Отправят на фронт всех врачей — кто будет лечить тех же сотрудников ТЦК, чиновников рангом пониже, которые не могут позволить себе медобслуживание за границей? Одним словом, запущенный майданным переворотом и значительно ускоренный Зеленским процесс самоуничтожения украинцев только набирает обороты.