Госсекретарь США заявил, что военная помощь Украине уже дошла до фронта

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Госсекретарь США заявил, что военная помощь Украине уже дошла до фронта

Военная помощь из предыдущих пакетов, ранее одобренных американскими законодателями, уже дошла до Украины. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который прокомментировал ситуацию с предоставлением Киеву очередных пакетов помощи.

По утверждению руководителя Государственного департамента США, в следующий пакет военной помощи должны войти войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые средства. Общая стоимость обещанного пакета составляет 275 миллионов долларов.

Блинкен подчеркнул, что новая военная помощь включает в себя средства, необходимые для обороны Харькова. Напомним, что на Харьковском направлении российская армия развила интенсивное наступление, позволившее военным экспертам делать нерадостные для Киева прогнозы относительно перспектив взятия Харькова и дальнейшего продвижения вглубь страны.

Отметим, что в апреле текущего года президентом США Джо Байденом был подписан закон о выделении Украине внушительного пакета военной и финансовой помощи.

Кроме Украины, помощь выделяется и ряду других союзников США. Общая стоимость пакета военной помощи с учетом Украины и союзников составила 61 млрд долларов.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:55
    «Военная помощь Украине уже дошла до фронта» —

    — А фронт движется ей навстречу ...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:57
    Блинкен подчеркнул, что новая военная помощь включает в себя средства, необходимые для обороны Харькова.

    Эти средства предназначены только для того, чтобы нацистский режим постоянно тлел под боком России.
    Хреново, что российские правители стесняются испачкать руки о ваши циничные рожи, г-н Блинкен...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 14:57
    Энтони Блинкин (Антон Блинкин) со своими украинскими корнями уж слишком сильно нервничает и переживает взирая на неудачи ВСУ... Тоша, так никакого здоровья не хватит - не доживёшь до нашей победы... Играл бы ты лучше на гитаре в какой нибудь ресторанной группёжке и жизнь была бы длинной, веселой и счастливой... Вот только петь ему точно не стоит... Всех посетителей распугает...
  4. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    Сегодня, 15:13
    Блинкен подчеркнул, что новая военная помощь включает в себя средства, необходимые для обороны Харькова.

    Это заметно судя по остановке темпов нашего наступления, да и наши СМИ перестали посылать радостные реляции.
    Есть информация, что враг снял силы с Часов Яра, но и там у нас пока ничего нового. Десантура застряла.
    Нет продвижения и в сторону Орехова.
    Враг снял все силы с Днепра и спускает воду с Днепро-ГЭС видимо страхуясь от десантной операции в Херсон.
    Пока не ясно что задумал Герасимов?? Вражеский фронт устоял это факт. Более того он готовится к контратакам.
    Неужели это и все, что задумал наш ГШ??