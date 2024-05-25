Болгарский политик: Просто невозможно победить Россию, Украина проиграет

2
Болгарский политик: Просто невозможно победить Россию, Украина проиграет

Лишь узкая часть европейских парламентариев поддерживает выделение Украине военной помощи. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал болгарский политик Тодор Ангелов.

По утверждению политического деятеля, ни один нормальный человек в Европе не может одобрить такие действия как поставки оружия в зону украинского конфликта. Но есть определенные лица в Европарламенте, которые данные поставки вооружений лоббируют.

Абсолютно невозможно выиграть эту войну. По любому Украина проиграет, и сам Запад, если войдет, проиграет. Просто невозможно победить Россию. Каждый нормальный человек знает это

- сказал Ангелов РИА Новости.

Отметим, что в Европе растет недовольство отдельных государств и политических сил поставками оружия Украине. В частности, Венгрия уже ставит вопрос о переоценке своего участия в Североатлантическом альянсе из-за слишком большой вовлеченности ряда его членов в украинский конфликт.

Не исключено, что подобную позицию Будапешта могут впоследствии разделить и другие европейские государства, особенно в случае прихода к власти в них более здоровых в политическом отношении сил, не настроенных на эскалацию конфликта и дальнейшее ухудшение отношений с Российской Федерацией.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 15:10
    Просто невозможно победить Россию. Каждый нормальный человек знает это

    Почему японцев не предупредили об этом в 1904 ?
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:13
    Болгарский политик: Просто невозможно победить Россию, Украина проиграет
    Цитата: dauria
    Почему японцев не предупредили об этом в 1905 ?

    В силу скоротечности человеческой жизни мы можем не дождаться этой победы...
    * * *
    Кроме того, сегодня Россия воюет со всем Западом...