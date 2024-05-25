Болгарский политик: Просто невозможно победить Россию, Украина проиграет
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Лишь узкая часть европейских парламентариев поддерживает выделение Украине военной помощи. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал болгарский политик Тодор Ангелов.
По утверждению политического деятеля, ни один нормальный человек в Европе не может одобрить такие действия как поставки оружия в зону украинского конфликта. Но есть определенные лица в Европарламенте, которые данные поставки вооружений лоббируют.
Абсолютно невозможно выиграть эту войну. По любому Украина проиграет, и сам Запад, если войдет, проиграет. Просто невозможно победить Россию. Каждый нормальный человек знает это
Отметим, что в Европе растет недовольство отдельных государств и политических сил поставками оружия Украине. В частности, Венгрия уже ставит вопрос о переоценке своего участия в Североатлантическом альянсе из-за слишком большой вовлеченности ряда его членов в украинский конфликт.
Не исключено, что подобную позицию Будапешта могут впоследствии разделить и другие европейские государства, особенно в случае прихода к власти в них более здоровых в политическом отношении сил, не настроенных на эскалацию конфликта и дальнейшее ухудшение отношений с Российской Федерацией.
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