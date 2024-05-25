Global Times: Китай и Бразилия предлагают дорожную карту для решения украинского кризиса

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Global Times: Китай и Бразилия предлагают дорожную карту для решения украинского кризиса

Китай и Бразилия совместно призвали к политическому урегулированию украинского кризиса и проведению мирных переговоров с участием как России, так и Украины. Это отражает точку зрения развивающихся стран и обеспечивает действенный подход к разрешению кризиса на фоне новой военной помощи США и созванной Западом «мирной конференции» в Швейцарии», отмечает китайское издание Global Times.

Издание сообщает, что глава МИД КНР Ван И провел «углубленный» обмен мнениями о продвижении политического урегулирования кризиса с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом, в ходе переговоров в Пекине в прошедший четверг.



По итогам переговоров стороны обозначили шести пунктов относительно их общего понимания политического урегулирования ситуации вокруг Украины, призвав все стороны соблюдать три принципа деэскалации – не расширять поле боя, не усиливать боевые действия и не допускать провокаций ни с одной из сторон.

Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из кризиса

- заявили представители КНР и Бразилии.

Обе стороны также согласились, что необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи соответствующим регионам и предотвращению более масштабного гуманитарного кризиса; необходимо противодействовать использованию оружия массового уничтожения; необходимо противодействовать нападениям на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в пятницу, что кризис на Украине продолжается уже третий год, сопровождаясь «побочными эффектами и высоким риском эскалации».

Консенсус предложен Китаем и Бразилией, но мы приветствуем, чтобы члены международного сообщества поддержали нас и совместно сыграли конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам

- сказал Ван Вэньбинь.

По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, заявление Пекина и Бразилиа можно рассматривать как предложение Глобального Юга или дорожную карту развивающихся стран по выходу из затянувшегося конфликта.

Global Times отмечает, что, несмотря на призывы к миру и деэскалации, США планируют в скором времени объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Китайские аналитики напоминают, что масштабные западные санкции против России и поставки оружия на Украину не привели ни к поражению России, ни к завершению конфликта, что демонстрирует ошибочность американского подхода.
17 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 15:58
    Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из кризиса
    Переговариваться не с кем - Зеленский нелегитимен. Тем более, переговоры могут быть лишь об условиях капитуляции - безоговорочной.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: pyagomail.ru
      переговоры могут быть лишь об условиях капитуляции - безоговорочной.

      Безоговорочная капитуляция на то и безоговорочная, чтоб никаких условий не было. ЕЕ не обсуждают, а подписывают. Это после побежденному диктуют условия, в том числе и те, о которых он и не догадывался, когда подписывал.
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:07
    Санитарная зона должна быть на максимально зарегестрированный залёт дронов из укры на территорию РФ. То есть , до западных границ рАгуляндии!
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 17:25
      Не санитарная зона, а уничтожение Украины как таковой. И не ругайте меня, если бы у вас кого-то убили думаю вы так же бы относились к хохлам(скаклам).
  3. popul
    popul
    -5
    Сегодня, 16:08
    Дело идёт к прекращению огня. Наступать сил нет.
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      -3
      Сегодня, 16:13
      Цитата: popul
      Наступать сил нет.

      у кого? у Ли Хайдуна или у Зеленского? почему Россию должно это как-то заботить?
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:12
        Китай и Бразилия совместно призвали к политическому урегулированию

        Это хорошо, что КНР и Бразилия выступает за урегулирование конфликта, но для Зелика это не нужно, он и его администрация не договороспособны. И ставки лишь повышаются каждый день.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 17:13
      Дело идет не к прекращению, а к затягиванию войны. Тут вопрос в самой России нарушит ли она чашу весов в нынешнем шатком равновесии. Есть ли у нас резервы и вооружение что бы сокрушить? А если нет, то есть ли воля к нанесению удара ТЯО,
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 16:16
    поддержали нас и совместно сыграли конструктивную роль в деэскалации ситуации
    ..во млин...деэскалация начинается когда прекращают пичкать оружием территорию которая своего ни чего не имеет....так было с СРВ. так было с Афганом, так было в Анголе и прочее и прочее...какая то бредятина написяна...какие то страны . что то там замыслили без главных фигурантов...смех и грех
  5. SanichSan Звание
    SanichSan
    +4
    Сегодня, 16:18
    и каков смысл этого словоблудия кроме демонстрации стремления к миру Китая? каким образом Китай может гарантировать соблюдение каких то соглашений по украине если они даже не смогли вернуть деньги украденные украиной при покупке Моторсич. request
    про Бразилию вообще молчу. на этих всем наплевать.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 16:51
      не смогли вернуть деньги украденные украиной при покупке Моторсич.
      ...и не только кидалово с Мотор сичью, там ещё одно кидалово было связанное с ЗАЗ..когда юкоров кинули на бабло втупую, попробовали поднебесники, их тоже киданули, но мало того, китайцев ещё кинули в сделке на покупку терминалов порта Николаева...кидок был лихой, а ещё китайцев кинули свинорылы с покупкой базы в Крыму...бывшая база Донузлав КЧФ наглухо разворованная до этого , причём до событий 2014 года.... гну а бразилия..что бразилия...там много диких обезьян и постоянные пляски
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:19
    Американцы прямо говорят, что с 2014 года ведут против России войну целенаправленно, они не переживают по этому поводу. О каком мире может идти речь, если одна сторона не собирается останавливаться?
  7. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 16:24
    Будет весело если Бразилия помирит РФ и Украину... Утрут нос всем мировым гегемонам wink
  8. Олег Барчев Звание
    Олег Барчев
    0
    Сегодня, 16:34
    Проблема Украины так или иначе тянется со времен когда был выкуплен город Киев у Польши ( за 7 тонн серебра в 1686 году). Затем территория Украины частями или полностью периодически теряла связь с остальной страной, затем снова возвращалась в состав единого Российского государства. И вот в очерченной раз Россия решает эту проблему, возвращает территорию Украины вместе с желающими оставаться русскими людьми домой.
  9. Eug Звание
    Eug
    -1
    Сегодня, 16:41
    Увы, приходится признать, что Россия будет вынуждена весьма уважительно отнестись к пожеланиям Китая, в направленности которых сомневаться не приходится. Соответствует ли перемирие интересам России - сомневаюсь, но соответствует интересам определенных кругов в России, в общем, деваться некуда. Разве что британцы вытворят что-нибудь такое, что никак не даст заключить перемирие на условиях Стамбула... а про легитимность все забудут, после выборов в США Россию вынудят заключить мирное соглашение....
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 17:02
      О уважении к китаю:сокраьить долю сша и австралии в китай рынке зерна - надо свои и подконтрольных казах и ухров дать. Контроль над черноземами тяжело дается. Там и джондир заменят китай и россельмаш.
      Все завязано на эконом планы на 10-30 лет вперед.
  10. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +1
    Сегодня, 16:50
    Уважаемая Редакция, пожалуйста сверните свою "дорожную карту" потуже и пропихнете поглубже! А по русски это или план, или путевой лист.