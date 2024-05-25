Global Times: Китай и Бразилия предлагают дорожную карту для решения украинского кризиса
Китай и Бразилия совместно призвали к политическому урегулированию украинского кризиса и проведению мирных переговоров с участием как России, так и Украины. Это отражает точку зрения развивающихся стран и обеспечивает действенный подход к разрешению кризиса на фоне новой военной помощи США и созванной Западом «мирной конференции» в Швейцарии», отмечает китайское издание Global Times.
Издание сообщает, что глава МИД КНР Ван И провел «углубленный» обмен мнениями о продвижении политического урегулирования кризиса с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом, в ходе переговоров в Пекине в прошедший четверг.
По итогам переговоров стороны обозначили шести пунктов относительно их общего понимания политического урегулирования ситуации вокруг Украины, призвав все стороны соблюдать три принципа деэскалации – не расширять поле боя, не усиливать боевые действия и не допускать провокаций ни с одной из сторон.
- заявили представители КНР и Бразилии.
Обе стороны также согласились, что необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи соответствующим регионам и предотвращению более масштабного гуманитарного кризиса; необходимо противодействовать использованию оружия массового уничтожения; необходимо противодействовать нападениям на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в пятницу, что кризис на Украине продолжается уже третий год, сопровождаясь «побочными эффектами и высоким риском эскалации».
- сказал Ван Вэньбинь.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, заявление Пекина и Бразилиа можно рассматривать как предложение Глобального Юга или дорожную карту развивающихся стран по выходу из затянувшегося конфликта.
Global Times отмечает, что, несмотря на призывы к миру и деэскалации, США планируют в скором времени объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Китайские аналитики напоминают, что масштабные западные санкции против России и поставки оружия на Украину не привели ни к поражению России, ни к завершению конфликта, что демонстрирует ошибочность американского подхода.
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