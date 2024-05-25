Кишинёв обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора

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Кишинёв обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора

Официальный Кишинев обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора, возглавляющего политический блок «Победа», известный . Российские власти пока не дали ответ на запрос о его экстрадиции.

Об этом сообщила в беседе с журналистами местного телевидения глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару.

Она также сообщила, что подобный запрос Кишинев направил также израильским властям. Такое обращение направлено Тель-Авиву повторно. Предыдущее Израиль отклонил.

В отношении Шора действует приговор суда о лишении его свободы сроком на 15 лет, который пока не приведен в исполнение из-за отсутствия политика на территории Молдавии. Его обвиняют в изъятии одного миллиарда американских долларов из банковской системы государства. Фигурант не признает себя виновным. Он утверждает, что подвергается преследованиям правоохранителями Молдавии по политическим причинам. Шор считает, что власти хотят наказать его за оппозиционную деятельность.


Недавно политик сообщал о получении им гражданства Российской Федерации. До этого молдавский президент Майя Санду угрожала ему лишением подданства. Такая же участь по ее словам, может ожидать олигарха Владимира Плахотнюка и некоторых других граждан Молдавии, выражающих поддержку российской спецоперации.

Сегодня также последовало резонансное заявление молдавского министра энергетики Виктора Парликова в интервью тележурналистам Румынии, касающееся поставок газа из России в Приднестровье. Он заявил, что Кишинев не намерен им препятствовать.
25 комментариев
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    -3
    Сегодня, 16:00
    Кишинёв обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора

    Интересно, а что ответит сам министр МВД Колокольцев??? what
    Или сохранился принцип - С Дона выдачи нету. laughing
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +8
      Сегодня, 16:06
      молдавский президент Майя Санду угрожала ему лишением подданства.

      Не поняла, что значит "лишение подданства", а Санду разве королева Молдавии? belay
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:12
        Санду - румынка. Это у них там для молдаван в румынских пониманиях выше чем королева Молдавии....
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:33
          Опустились ниже некуда.Цыган вышп себя считают..
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 16:15
        Подданные - это те кто платит дань. wink А кто платит налоги - те наложники... what
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 16:26
          Подданные - это те кто платит дань.
          ..не дань а ренту и в довесок десятину...а налоги плотють все кто кормится на территории. независимо, граждане или забугорщики,...а дань ,ясак и мзду плотять колонии....и так ...дать татарам мзды
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 17:08
        о выдаче оппозиционного политика

        Если данный господин мошенник и прикрывается оппозиционной деятельностью, то не стоит его защищать и прикрывать.
    2. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 17:06
      -го обвиняют в изъятии одного миллиарда американских долларов из банковской системы государства.
      Получается,что он не вор а "экономист"....
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:32
      Или сохранился принцип - С Дона выдачи нету
      Вроде как граждан России никому не выдают
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:00
    «Глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару» —
    — Это гендер или "фамилие такое" ...
    1. Советский Молдаван Звание
      Советский Молдаван
      +4
      Сегодня, 16:05
      Это фамилия такая , на русский язык переводится Михайлов-укроп hi
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +5
    Сегодня, 16:02
    Недавно политик сообщал о получении им гражданства Российской Федерации.
    Проблема для Молдавии в том, что Россия не выдает своих граждан по запросу других стран.
  4. razved Звание
    razved
    +7
    Сегодня, 16:07
    Интересные ребята в Кишинёве обосновались: то костерят Россию по чём зря (и враг, и агрессор, и вообще земляной червяк), то отдайте нам оппозиционера. С головой там явно не всё в порядке...
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 16:29
      тут главная непонятка почему плахотнюк вдруг оказался проросийским, если он всю дорогу был прозападным ставленником и смотрящим за Молдавией.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 16:43
        почему плахотнюк вдруг оказался проросийским,
        ...потому что денег пообещал но не дал...а деньгов у него по ходу очень много, и многие виды имели на его майно...а он негодяй такой , свалил , прихватив с собой всё что можно было прихватить...старо как мир
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 16:40
      то отдайте нам оппозиционера.
      ...обычная практика...у нас в РФ то же самое...заочно приговорённые не вдаются из за бугра
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:08
    Как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович : "От мертвого осла уши)))
  6. 30 вис Звание
    30 вис
    +2
    Сегодня, 16:18
    Ответ России , мадам Майе Санду ( румынской гражданке кстати ... wassat ) , - " А ху ху , не хо хо ? Личико не трЭснет ? "
  7. Perun61 Звание
    Perun61
    +3
    Сегодня, 16:20
    Да, он вор, но он наш вор! (с)
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 16:35
      Вор. Тогда может быть выдать? Точнее объменять. На Санду. Хотя по весу за одного Шора надо 2-3 Санду выдавать.
  8. Osmodey Звание
    Osmodey
    +2
    Сегодня, 16:25
    Первый раз о таком слышал- видимо очень уважаемый, в своих кругах, человек
  9. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 16:31
    [quote=Советский Молдаван]Это фамилия такая , на русский язык переводится Михайлов-укроп hi
    До слёз... laughing
  10. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 16:38
    да за нарушение конституции пчёлку майю любой государственник приземлит на судебную скамью...другое дело государственников в молдове раз два и обчёлся....може гагаузы попробуют..ну это из разряда гипотетики
  11. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 16:44
    Недавно политик сообщал о получении им гражданства Российской Федерации.
    ну если так то выдача невозможна по российскому законодательству. request
    .В Российской Федерации имеется конституционная гарантия о том, что выдача для уголовного преследования или исполнения приговора граждан РФ не допускается. ст. 61 Конституции: Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.13 Поэтому, выдаваемым лицом на территории России может быть лицо, которое по своему статусу является иностранным лицом или лицом без гражданства.
  12. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 16:46
    набрались наглости и плюнули, а то что румынка беззаконничает и беспредельничает это нормально, погодите и до вас мрази доберемся