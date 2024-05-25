Кишинёв обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора

Официальный Кишинев обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора, возглавляющего политический блок «Победа», известный . Российские власти пока не дали ответ на запрос о его экстрадиции.Об этом сообщила в беседе с журналистами местного телевидения глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару.Она также сообщила, что подобный запрос Кишинев направил также израильским властям. Такое обращение направлено Тель-Авиву повторно. Предыдущее Израиль отклонил.В отношении Шора действует приговор суда о лишении его свободы сроком на 15 лет, который пока не приведен в исполнение из-за отсутствия политика на территории Молдавии. Его обвиняют в изъятии одного миллиарда американских долларов из банковской системы государства. Фигурант не признает себя виновным. Он утверждает, что подвергается преследованиям правоохранителями Молдавии по политическим причинам. Шор считает, что власти хотят наказать его за оппозиционную деятельность.Недавно политик сообщал о получении им гражданства Российской Федерации. До этого молдавский президент Майя Санду угрожала ему лишением подданства. Такая же участь по ее словам, может ожидать олигарха Владимира Плахотнюка и некоторых других граждан Молдавии, выражающих поддержку российской спецоперации.Сегодня также последовало резонансное заявление молдавского министра энергетики Виктора Парликова в интервью тележурналистам Румынии, касающееся поставок газа из России в Приднестровье. Он заявил, что Кишинев не намерен им препятствовать.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»