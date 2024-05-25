Кишинёв обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора
Официальный Кишинев обратился к России с просьбой о выдаче оппозиционного политика Илана Шора, возглавляющего политический блок «Победа», известный . Российские власти пока не дали ответ на запрос о его экстрадиции.
Об этом сообщила в беседе с журналистами местного телевидения глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару.
Она также сообщила, что подобный запрос Кишинев направил также израильским властям. Такое обращение направлено Тель-Авиву повторно. Предыдущее Израиль отклонил.
В отношении Шора действует приговор суда о лишении его свободы сроком на 15 лет, который пока не приведен в исполнение из-за отсутствия политика на территории Молдавии. Его обвиняют в изъятии одного миллиарда американских долларов из банковской системы государства. Фигурант не признает себя виновным. Он утверждает, что подвергается преследованиям правоохранителями Молдавии по политическим причинам. Шор считает, что власти хотят наказать его за оппозиционную деятельность.
Недавно политик сообщал о получении им гражданства Российской Федерации. До этого молдавский президент Майя Санду угрожала ему лишением подданства. Такая же участь по ее словам, может ожидать олигарха Владимира Плахотнюка и некоторых других граждан Молдавии, выражающих поддержку российской спецоперации.
Сегодня также последовало резонансное заявление молдавского министра энергетики Виктора Парликова в интервью тележурналистам Румынии, касающееся поставок газа из России в Приднестровье. Он заявил, что Кишинев не намерен им препятствовать.
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