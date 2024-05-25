Боррель призвал Израиль выполнить решение Международного суда ООН по Рафаху

В секторе Газа более полугода продолжается военная операция армии обороны Израиля, целями которой были заявлены освобождение всех заложников и уничтожение боевиков ХАМАС. Несмотря на неоспоримое превосходство в вооружениях и количестве военнослужащих, ни одной из этих двух задач израильские военные так и не добились.В палестинском анклаве воцарились хаос, разруха и гуманитарная катастрофа. От фактически преступных действий ЦАХАЛ на уровне геноцида только официально погибшими с 7 октября прошлого года, когда Тель-Авив объявил войну ХАМАС, числятся более 35 000 мирных палестинцев, большинство среди них — женщины, старики и дети.Недавно, вопреки даже давлению США, ЦАХАЛ начал наземную операцию в южной части сектора Газа, где расположен город Рафах и пропускной пункт на границе с Египтом. Именно сюда по призыву израильского правительства в период военных действий переселилось из других частей анклава более миллиона палестинцев.Действия Израиля резко осуждают практически во всем мире, даже на Западе, который покровительствует еврейскому государству. В минувшую пятницу Международный суд ООН в Гааге (не путать с МУС, действующим на основании Римского статута) предписал Израилю прекратить наступление на Рафах и открыть пограничный переход для доставки помощи. Кроме того, МУС ООН постановил, что израильское правительство обязано обеспечить полную сохранность любых доказательств совершенного ЦАХАЛ геноцида на территории палестинского анклава и допустить в анклав международных следователей. Такое решение суд принял на основании иска, поданного в декабре прошлого года ЮАР и нового обращения Претории от 10 мая с призывом немедленно принять в отношении Израиля дополнительные чрезвычайные меры в связи с началом наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе.Решение Международного суда ООН поддержали в Брюсселе. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль выполнить решение суда, о чем он написал в своем аккаунте американской соцсети. Глава евродипломатии подчеркнул, что постановления Международного суда «являются обязательными для сторон, и они должны быть полностью и эффективно выполнены».Между тем американский телеканал CNN сообщает, что решение Международного суда ООН по Рафаху вызвало крайне негативную реакцию у израильских официальных лиц, в том числе у представителей оппозиции. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что «Международный суд только что предоставил каждой террористической организации в мире идеальный способ избежать наказания за убийства».Израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении сообщили, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения. Официальной реакции США на решение МУС ООН пока не поступало.