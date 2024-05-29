Французский Индокитай во время войны: без нефти и нефтепродуктов
Сайгон перед войной
Ещё одна небольшая экскурсия по закоулкам Второй мировой войны. На сей раз — Французский Индокитай или, если официально, Индокитайский союз. Это территории нынешнего Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Границы протекторатов в целом совпадали с современными границами стран, только Вьетнам был поделён на три части: колонию Кохинхина, протекторат Аннам и протекторат Тонкин.
Во Французском Индокитае было размещено довольно много войск. Общая численность колониальной армии насчитывала 50 тысяч человек, в том числе 12 тысяч французов, имелась бронетехника — 20 Renault FT-17, авиация насчитывала 100 самолётов, был легкий крейсер Lamotte-Picquet и четыре посыльных судна.
Крейсер Lamotte-Picquet в доке
Этим войскам даже пришлось повоевать, но не с главными противниками, а с Таиландом, армия которого была несколько более многочисленной и вооружена получше: 30 единиц танков Vickers Mk.E, 140 самолётов японского и американского производства, 18 кораблей, в том числе четыре подводные лодки.
Война была короткой, стычки начались 25 ноября 1940 года, затем 5 января 1941 года тайские войска начали наступление в Камбодже и Лаосе, а уже 31 января 1941 года было подписано соглашение о перемирии, а в мае того же года мирный договор, по которому Французский Индокитай уступал Таиланду четыре провинции в Камбодже. Назад эти территории французы получили уже после войны, в октябре 1946 года.
Однако судьба колонии решилась вдалеке от неё, в Европе. Франция в 1940 году потерпела поражение. 22 июня 1940 года было подписано Компьенское перемирие, а 10 июля 1940 года Национальное собрание, съехавшееся в городок Виши, постановило передать власть маршалу Анри Петену, который, будучи формально нейтральным, стал сотрудничать с Германией.
Японская оккупация Индокитая
Изменение положения Франции, разумеется, коснулось и положения Французского Индокитая. Колония осталась фактически без связи с метрополией и без возможности получения оттуда какой-либо военной помощи. Это обстоятельство сразу привлекло к себе внимание Японии.
Дело в том, что отношения Французского Индокитая и Японии были не так чтобы дружелюбными и до войны. Японцы помогали вьетнамским националистам, которые нередко получали убежище в Японии. Потом, с начала Японо-китайской войны в 1937 году, через Французский Индокитай шла военная помощь для Чан Кай-ши и его армии. В октябре 1937 года правительство колонии формально запретило экспорт в Китай, но контрабандная торговля шла своим чередом. В октябре 1938 года японцы потребовали закрытия границы и размещения там японских инспекций, но получили отказ. Таких попыток было несколько, французы отказывались. Дело дошло до бомбардировок железной дороги, ведущую из Вьетнама в китайскую провинцию Юннань в начале 1940 года.
Так что французы, будучи формально нейтральными, фактически поддерживали противников Японии, а японцы выжидали своего момента.
Как только им стало известно, что Франция разбита и подчинилась немцам, японцы потребовали закрыть дорогу в Китай уже в ультимативном тоне. 17 июня 1940 года генерал-губернатор Французского Индокитая предложил запретить перевозки вооружений и военных грузов, но японцев это уже не устраивало. 19 июня они потребовали от генерал-губернатора Индокитая, генерала армии Жоржа Катру в 24 часа закрыть дорогу. Ему пришлось выполнить это требование. Через несколько дней, сразу после подписания Компьенского перемирия генерал Катру был снят с должности. Вскоре, в августе 1940 года он присоединился к «Свободной Франции» и отбыл в Лондон, а потом стал командующим силами голлистов в Сирии и Ливане. Пост генерал-губернатора Индокитая передали адмиралу Жану Деку.
Вступление японских войск в Индокитай имело сложную историю, в которой французская администрация не хотела пропускать японские войск, хотя послом Франции в Японии было подписано соответствующее соглашение, потом было сражение за крепость Донг Дан утром 23 сентября 1940 года. Наконец, 25 сентября генерал-губернатор объявил прекращение огня и приказал не препятствовать вступлению японских войск в северную часть Индокитая.
Затем, некоторое время спустя, 28 июля 1941 года японские войска оккупировали южную часть Французского Индокитая.
Без нефтепродуктов
Для французской колонии все эти события имели далеко идущие последствия. Дело в том, что до войны экономическая политика французской администрации в Индокитае была подчёркнуто либеральной и защищала прибыли разных компаний, работавших в Индокитае. Это привело к тому, что до войны индустриализации Индокитая фактически не произошло, и колония сильнейшим образом зависела от импорта промышленной продукции, даже такой, которую могла произвести из собственного сырья. Например, обладая значительными ресурсами в производстве натурального каучука, в Индокитае выпускались только шины для велосипедов и велорикш. При этом автомобильные шины и камеры ввозились из Франции; в 1939 году 55 тысяч штук или 1000 тонн. Другой пример. В Хайфоне был крупный цементный завод, который ввозил гипс для производства из Франции и Египта, хотя месторождения гипса имелись в Лаосе. Ну и так далее. Французы даже не пытались построить в Индокитае хозяйство, способное более или менее удовлетворить свои потребности. Они брали то, что могла дать местная аграрная экономика: рис, каучук, капок, чай, кофе, а всё, что требовалось, завозили морем.
Импортируя, французы много торговали с близлежащими колониями других держав. Импорт бензина — 90 % из Голландской Ост-Индии и 10 % из США, импорт смазочных масел — 45 % из США, 30 % из Голландской Ост-Индии и 15 % из Франции. В целом ряде отраслей господствовал ввоз из Франции. Сталь — 98 % из Франции, машины и оборудование — 90 % из Франции, и даже пшеничная мука для любимых французами багетов и круассанов — 80 % из Франции.
Порт Хайфон
Основные торговые партнёры Французского Индокитая были: сама Франция, Великобритания и британские владения — Британская Ост-Индия, Сингапур, Гонконг, Голландская Ост-Индия, потом все остальные, такие как Китай, США, Япония.
После поражения Франции ситуация кардинально изменилась. Великобритания, так же как и возникшее в мае 1940 года правительство Голландии в изгнании, под властью которого оставалась Голландская Ост-Индия, распорядилась своим колониям с Французским Индокитаем не торговать. Где-то с осени 1940 года торговые связи быстро сокращались, пока не прекратились совсем.
Индокитай до войны потреблял около 40 тысяч тонн бензина, 40 тысяч тонн нефти, 20 тысяч тонн мазута и от 15 до 20 тысяч тонн всяких смазочных масел. Импорт нефти и нефтепродуктов в 1939 году составлял 83,2 тысяч тонн. Это немного, по меркам Европы, не говоря уже о США. Но оказалось, что и этого не достать. У японцев, конечно, были нефтепродукты, но они не были настолько любезны, чтобы снабжать ими французов в Индокитае. Кстати, они не стали этого делать даже после захвата Голландской Ост-Индии. В колонии были введены меры по ограничению и квотированию потребления, но к началу 1942 года запасы были практически полностью исчерпаны. Лишь 50 тонн нефти ожидалось к поступлению в течение года, а собственная добыча нефти в том же 1942 году в Индокитае составила 120 тонн.
Рыбий жир и арахисовое масло в баки
Французский Индокитай оказался в совершенно необычной для себя ситуации, когда он должен был покрывать свои потребности своими ресурсами, почти не имея возможности получить их по импорту, равно как и оборудования, и технической помощи. Пришлось им выкручиваться своими силами.
Первое, что они сделали, это перешли на спирт, который производился и до войны. В 1938 году производилось 5 тысяч тонн топливного спирта. В 1942 году выпуск вырос до 15 тысяч тонн, что в целом заменило потребление бензина. В 1942 году удалось получить по импорту только 380 тонн бензина.
Также имелись автомобили, оборудованные газогенераторами. Они тоже появились ещё до войны. В 1941 году таких было 2000 единиц. Мастерские продолжали выпускать новые газогенераторы с темпом по 255 штук в месяц. Для газогенераторов использовался древесный уголь, которого в Индокитае производилось порядочно. Если в 1938 году выпускалось 1500 тонн газогенераторного древесного угля, то в 1942 году — 28,5 тысяч тонн.
Но были дизельные автомобили и моторы, использовавшие газойль и мазут, топливо для которых нельзя было заменить столь простым образом. Потребление дизтоплива, который производился из импортной нефти, достигало 20 тысяч тонн в год.
В качестве топлива стали использовать то, что было в наличии: рыбий жир, арахисовое масло, кокосовое масло и масло рицина. Дело в том, что в Индокитае производилось много такого масла, до 15 тысяч тонн в год, при том что внутреннее потребление составляло около 3 тысяч тонн. Поскольку экспортировать избыток масла оказалось фактически некуда, было решено использовать его на замену нефтепродуктов.
В принципе, эти виды масел оказались более или менее подходящим топливом, хотя расход его был больше. Килограмм дизтоплива соответствовал, по данным испытаний, 1,35 кг рыбьего жира, 1,14 кг кокосового масла. Лучше всего оказалось арахисовое масло, на котором ездили многие грузовики. На 100 км расходовалось 13 литров арахисового масла вместо 11 литров дизтоплива. Что касается рыбьего жира, который производился в основном в Камбодже, то оказалось, что для топлива требуется свежий жир, поскольку старый, уже полежавший, сильно окисляется и становится непригодным.
Эти меры позволили администрации Французского Индокитая сохранить автомобильное сообщение и перевозки примерно на том же уровне, что и до войны. В 1941 году в Индокитае было 30,9 тысяч автомобилей, в том числе 26,2 тысяч легковых автомобилей, 2,6 тысяч грузовиков и 2 тысячи автобусов.
Данные французских отчётов и публикаций имеются пока что по состоянию на 1943 год. Что было в Индокитае потом — судить трудно. В 1944 году французскую администрацию интересовал главным образом рис, поставляемый японцам. В 1945 году разразился хаос, вооруженная борьба между несколькими сторонами и сильнейший хозяйственный кризис.
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