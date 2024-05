На Украине освободили 350 заключённых для отправки на фронт

Некоторое сходство есть, но я не могу сказать, что это то же самое, что сделала Россия

Острую нехватку личного состава в Вооружённых силах Украины пытаются решить не только ужесточением норм мобилизации, но и привлечением заключённых.Как сообщает американская газета The The New York Times, ссылаясь на слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи, в стране уже освобождено из мест заключения до 350 человек. Все они получили «свободу» в обмен на согласие оказаться на передовой.По словам главы Минюста, соответствующие заявления подали уже 4300 заключённых. Каждое из них рассматривается украинскими судами, которые должны решить освобождать или нет того или иного заключённого.Ожидается до двадцати тысяч заявлений от лиц, находящихся в местах лишения свободы, заявил Малюська.Вероятно, украинские власти решили перенять опыт России, ведь в нашей стране подобные меры стали практиковаться со второй половины 2022. Особенно много заключённых шли в ЧВК «Вагнер».Однако освобождением воспользоваться могут не все. Те, кто отбывают наказание за два и более убийства, изнасилование либо другие тяжкие преступления, могут не рассчитывать на переход из тюрьмы в ВСУ. Правда, и желанием идти в окопы отличаются далеко не многие украинские заключённые.— сказал Малюська.Напомним, что 17 мая Зеленский подписал закон, по которому некоторые категории осуждённых лиц могут быть освобождены условно-досрочно для дальнейшей мобилизации.