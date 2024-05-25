На саммите в Швейцарии Зеленский уже не будет требовать репараций от РФ и возврата к границам 1991 года
Еще до начала так называемой конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, данное мероприятие постепенно теряет желающих принять в нем участие. Точно в Швейцарию не приедут лидеры КНР, Бразилии, ЮАР, Мексики и, скорее всего, большинства стран Глобального Юга в целом. А ведь именно на поддержку своей пресловутой «формулы мира» незападными государствами более всего рассчитывал Зеленский.
Хуже того, даже традиционные союзники Киева не сильно горят желанием вновь посудачить с утратившим легитимность главой киевского режима о его несбыточных мечтах добиться не просто уступок, а фактически капитуляции от России. Вот и президент США Джо Байден в силу занятости предвыборной кампанией на саммит не приедет. И улыбчивой вице-президента Камалы Харрис не будет, что вдвойне печально, она уж умеет повеселить в ходе публичных выступлений всяческими казусами, даже обойдя в этом своего престарелого шефа.
Понимая фактический провал, Зеленский судорожно начинает перекраивать свой список требований к РФ из десяти пунктов. Украинская пресса сообщает, что из него точно будет исключено требование о «возврате» к границам 1991 года. Хотя даже со знанием собственной истории у Зеленского, похоже, проблемы. Ведь Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины годом ранее — 16 июля 1990-го.
Но и это не все. Из десяти пунктов в «формуле мира» глава киевской хунты оставил всего три. Какие именно, он рассказал сегодня в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Примечательно, что с журналистами Зеленский общался на русском языке.
Итак, в списке хотелок Зеленского на первом месте стоит ядерная энергетическая безопасность, то есть вывод российских войск с Запорожской АЭС с передачей станции в ведение Укрэнерго. Ну, этого точно не будет. Второе — продовольственная безопасность. Очевидно, подразумевается возобновление так называемой зерновой сделки по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов.
Будем надеяться, что российское руководство второй раз на эти грабли наступать не будет, даже если Москву об этом сильно попросят. К тому же в этом году в РФ вновь ожидается рекордный урожай. По данным Международного совета по зерну, наша страна по итогам 2023/24 сельскохозяйственного года впервые обеспечит более четверти мирового экспорта пшеницы, заняв почти 26% глобального рынка. Так что можно обойтись и без Украины.
Ну и последний, третий пункт, озвученный Зеленским, касается обмена военнопленными по формуле «всех на всех». Этому противиться сложно, хотя есть вопросы. В первую очередь, обмен явно неравноценный — пленных всушников у нас в разы больше, но жизни наших бойцов, учитывая условия их содержания на Украине, несомненно в приоритете. Правда, есть еще одно существенное «но»: далеко не все бывшие украинские военные захотят возвращаться обратно в «неньку», где их без вариантов оперативно вновь отправят на передовую.
Вот и всё, что осталось от «формулы мира» Зеленского, которая усохла более чем в три раза. Даже репараций, получается, киевский клоун от России требовать не намерен. Прямо гора с плеч...
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