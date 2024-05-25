На саммите в Швейцарии Зеленский уже не будет требовать репараций от РФ и возврата к границам 1991 года

25
На саммите в Швейцарии Зеленский уже не будет требовать репараций от РФ и возврата к границам 1991 года

Еще до начала так называемой конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, данное мероприятие постепенно теряет желающих принять в нем участие. Точно в Швейцарию не приедут лидеры КНР, Бразилии, ЮАР, Мексики и, скорее всего, большинства стран Глобального Юга в целом. А ведь именно на поддержку своей пресловутой «формулы мира» незападными государствами более всего рассчитывал Зеленский.

Хуже того, даже традиционные союзники Киева не сильно горят желанием вновь посудачить с утратившим легитимность главой киевского режима о его несбыточных мечтах добиться не просто уступок, а фактически капитуляции от России. Вот и президент США Джо Байден в силу занятости предвыборной кампанией на саммит не приедет. И улыбчивой вице-президента Камалы Харрис не будет, что вдвойне печально, она уж умеет повеселить в ходе публичных выступлений всяческими казусами, даже обойдя в этом своего престарелого шефа.



Понимая фактический провал, Зеленский судорожно начинает перекраивать свой список требований к РФ из десяти пунктов. Украинская пресса сообщает, что из него точно будет исключено требование о «возврате» к границам 1991 года. Хотя даже со знанием собственной истории у Зеленского, похоже, проблемы. Ведь Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины годом ранее — 16 июля 1990-го.

Но и это не все. Из десяти пунктов в «формуле мира» глава киевской хунты оставил всего три. Какие именно, он рассказал сегодня в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Примечательно, что с журналистами Зеленский общался на русском языке.

Итак, в списке хотелок Зеленского на первом месте стоит ядерная энергетическая безопасность, то есть вывод российских войск с Запорожской АЭС с передачей станции в ведение Укрэнерго. Ну, этого точно не будет. Второе — продовольственная безопасность. Очевидно, подразумевается возобновление так называемой зерновой сделки по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов.

Будем надеяться, что российское руководство второй раз на эти грабли наступать не будет, даже если Москву об этом сильно попросят. К тому же в этом году в РФ вновь ожидается рекордный урожай. По данным Международного совета по зерну, наша страна по итогам 2023/24 сельскохозяйственного года впервые обеспечит более четверти мирового экспорта пшеницы, заняв почти 26% глобального рынка. Так что можно обойтись и без Украины.

Ну и последний, третий пункт, озвученный Зеленским, касается обмена военнопленными по формуле «всех на всех». Этому противиться сложно, хотя есть вопросы. В первую очередь, обмен явно неравноценный — пленных всушников у нас в разы больше, но жизни наших бойцов, учитывая условия их содержания на Украине, несомненно в приоритете. Правда, есть еще одно существенное «но»: далеко не все бывшие украинские военные захотят возвращаться обратно в «неньку», где их без вариантов оперативно вновь отправят на передовую.

Вот и всё, что осталось от «формулы мира» Зеленского, которая усохла более чем в три раза. Даже репараций, получается, киевский клоун от России требовать не намерен. Прямо гора с плеч...
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 17:42
    А кто он сейчас вообще такой и что, и у кого он может требовать??? А главное, кто ему что отдаст???
    Очередной сценарий матрасов и трубочистов - сами придумали, сами поверили и теперь убеждают других. Первые даже с Гаити сбежали, не говоря про Афганистан, а вторые вообще все колонии растеряли, самая проигравшая держава по итогам ВМВ!
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 17:59
      А кто он сейчас вообще такой и что, и у кого он может требовать??? А главное, кто ему что отдаст???

      Весной 22 года, когда наши войска стояли у Киева и мы ждали, что через несколько дней война кончится нашей победой, в Стамбуле наши же политики всех предали и продали. И никаких гарантий того, что в этот раз не произойдет то же самое, нет.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 18:01
        С тех пор многое поменялось! Хотя тот позор навсегда останется на их совести... Хорошо, что те переговоры зашли в тупик...
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          +2
          Сегодня, 18:02
          С тех пор многое поменялось!

          А что именно поменялось?
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 18:16
      Плевать на Зеленского, да и на весь запад в целом. Но как бы Россия не влезла в очередной "договорняк". Рядом Борьки-лохматого может и не быть....
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Михаил-Иванов
      А кто он сейчас вообще такой и что, и у кого он может требовать???

      Команда Зе продлила ему полномочия на период военного положения. Хотя это решение не стыкуется с украинской конституцией, западные кураторы с таким вариантом молча согласились (пока согласились, но в любой момент, когда сочтут нужным, могут резко передумать). А манёвр с пунктами "формулы мира", конечно, весьма хитрозадый. Самые одиозные и сомнительные хотелки из списка убраны, чтобы по итогам "мирной конференции" собрать как можно больше голосов "за" и выставить это грандиозной дипломатической перемогой в пользу укрорейха. Типа, мы тут собрались, и большинство мирового сообщества решило потребовать от РФ выполнения этих трёх пунктов. Ну поглядим, что из этого выйдет. Тем более интересно, что параллельно швейцарской конференции Россия запланировала встречу стран БРИКС, и от этой встречи толку будет явно больше.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 19:14
        Для запада главное под любым соусом чтобы упоминался план Зе, пусть и в таком обрезанном виде... а с другой стороны примут коммюнике за всё хорошее, против всего плохого и... юридической силы оно не имеет... санкции и прочее запад как вводил так и будет, юг как смотрел и делал выводы - так и будет, но вряд ли вдруг станет принимать какие то практические шаги... любая новость сейчас живет несколько дней если что посерьезней чуть дольше, в нашем турбулентном мире - в штатах выборы, в европах тоже в европарламент и смена руководства ЕС, где то засуха, где то дожди... так что и информационный шум пройдет, будут они вытаскивать эти решения для обновления этого шума... так можно вспомнить ПАСЕ, тоже куча стран, тоже какие то решения, ломались копья, писались тома комментариев, вышли из ПАСЕ и... сейчас ПАСЕ принимает, Европарламент принимает и пр. Главное чтобы у нас на это положили... если запад увидит обсуждения и шатания тогда... а так
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:51
    Что я сомневаюсь на счёт обмена всех на всех,наших надо по любому вытаскивать .1/ 3 может и поедет ,испытать на себе " фарш оказывается можно провернуть , обратно.Мелкий помол,гранулированная мука.2/ 3 запишутся по контракту в МО РФ.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 17:52
    В настоящий момент,он может " потребовать" только порошочка,нюхнуть. Да и в Швейцарию только в эконом,на маршрутке-"Киев- Бюргеншторг", через ЖмЭрЫнку и КрЫжополь.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:12
      hi Да он всё время может требовать ровно то что ему разрешают. Зеля - шавка на коротком поводке.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 18:21
      Зеля уже получил желаемое. Деньги. От наших 300млрд %%. Больше ему хозяева не кинут.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -2
        Сегодня, 18:47
        Деньги. От наших 300млрд
        ...с каого перепугу...читать надо повнимательней...все деньги останутся там где их якобы и перечисляли...ему поставленно будет непосредственно имущество, и то в протяжении времени
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 18:30
      Можно предложить встречный план. Подписание безоговорочной капитуляции и билет в один конец до Израиля. Его нигде кроме не возьмут, потому что после подписания капитуляции он больше не будет нужен никому. Израилю он тоже не нужен, но не взять не могут, у них там "закон о возвращении". А билет, пусть даже первого класса, невелика плата за окончание войны.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 17:53
    Итак, в списке хотелок Зеленского на первом месте стоит ядерная энергетическая безопасность, то есть вывод российских войск с Запорожской АЭС с передачей станции в ведение Укрэнерго.

    Насколько я помню, Запорожская область давно вошла в состав России, осталось только освободить её от оккупантов.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 17:53
    Эта свинья собирается что-то ещё требовать? Видимо денег у своих хозяев. У России он не может требовать ничего. Разве что умолять о быстрой смерти. sad
  6. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 17:56
    уже не будет требовать

    Сдувается по-тиху, наверное выжить хочет...
  7. Сергей Образцов Звание
    Сергей Образцов
    0
    Сегодня, 17:58
    Жизнь течет. Все меняется..
    :-)
  8. Reindeer Звание
    Reindeer
    +1
    Сегодня, 18:06
    Хм, стадия три - торг? Посмотрим, выглядит похоже...
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:26
    У Зели требовалка ещё не отрасла и вряд-ли вырастет.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:27
    Разговоры, разговоры... как что то будет реально, объявят окончательно, будет тема для обсуждения... если будет?
  11. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 18:28
    [/quote]из него точно будет исключено требование о «возврате» к границам 1991[quote]

    Ух, аж от сердца отлегло. Не знаю чем и отблагодарить клоуна за столь щедрый дар. wassat
  12. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:45
    Зеленский уже не будет требовать репараций от РФ и возврата к границам 1991 года

    Благодетель. А кто он такой и кого интересует его мнение?
    Гарантии безопасности давались действующему президенту Украины для подписания капитуляции. А теперь он кто? Не воспользовплся шансом ....
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:55
    Вот и всё, что осталось от «формулы мира» Зеленского, которая усохла более чем в три раза.


    А зачем тогда та конференция? Оставшиеся пункты не стоят того бензина который будет потрачен и завершающего фуршета с икрой и крабами.
  14. Гость2024 Звание
    Гость2024
    -1
    Сегодня, 19:34
    То, что переговоры будут-это, по моему, очевидно. Очень уж ВВП напрашивается на них. Интересно, кого он пошлет на переговоры ? Если в Стамбуле были от РФ министр культуры и какой то генерал в штатском ( могу ошибаться в звании), то сейчас самое дело послать министра образования или ЖКХ!
  15. kwwk Звание
    kwwk
    0
    Сегодня, 19:34
    Да ладно, нюхнет чегось и начнет с начала все требовать.