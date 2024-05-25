Вучич: военные действия на Украине могут перерасти в глобальную трагедию страшнее Второй мировой

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Вучич: военные действия на Украине могут перерасти в глобальную трагедию страшнее Второй мировой

События, которые способны привести к очередной мировой войне, можно сравнить с поездом, уже вышедшим со станции. Будет плохо, если его не удастся остановить.

Так рассуждает президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала TV Prva.

Глава государства хотел бы, чтобы конфликт на Украине прекратился, но в то же время боится, что это невозможно. По мнению сербского лидера, дальнейшие события могут развиваться по самому негативному сценарию. Вучич предполагает, что военные действия на Украине могут перерасти в глобальную трагедию страшнее Второй мировой войны.

Мне бы хотелось ошибаться

- добавил президент Сербии.

По его словам, «разогрев» военной машины приводит к активизации лобби среди представителей мирового оборонно-промышленного комплекса и среди генералитета. Они стремятся к усилению напряженности. В итоге ситуация приходит к такой точке, в которой дальнейшая эскалация происходит самопроизвольно, без чьих-либо усилий в этом направлении.

Вучич считает, что сейчас самое время для того, чтобы кто-либо из вовлеченных в конфликт сторон сделал первый шаг к его разрядке вместо перекладывания вины друг на друга.

Ранее сербский президент неоднократно заявлял о своей поддержке России и отказе вводить против нее санкции. Он также отметил, что такая позиция Сербии пока не стала причиной введения санкционных ограничений против Белграда со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.
7 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 17:27
    Это уже мало кого волнует в мире. Когда Россия слаба, то в мире всегда бардак. Когда Россия сильна, в мире всегда порядок.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:36
      Вучич, просто "кэп"...остальные все слепые.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:39
        Вучич сам шатается, как осина осенью. Шахназаров рассказывал, что в Сербии молодежь идет по украинскому сценарию, типо в ЕС хотим. Там людей которые по-настоящему за нас гораздо меньше, чем мы хотим думать...
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 17:40
          Цитата: Михаил-Иванов
          Шахназаров рассказывал, что в Сербии молодежь идет по украинскому сценарию, тпо в ЕС хотим.

          трусики кружевные опять в приоритете ?
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 17:41
            Именно так и это не только в Сербии, у нас таких "товарищей" тоже немало выросло...
          2. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Сегодня, 17:44
            hi
            трусики кружевные опять в приоритете ?
            ох уж эти труселя... Может стоит Вучичу закупить этих кружевных и раздавать бесплатно. Авось успокоятся (шутка юмора).
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это уже мало кого волнует в мире. Когда Россия слаба, то в мире всегда бардак. Когда Россия сильна, в мире всегда порядок.

      это константа или аксиома, а может и догма уже.