Вучич: военные действия на Украине могут перерасти в глобальную трагедию страшнее Второй мировой
События, которые способны привести к очередной мировой войне, можно сравнить с поездом, уже вышедшим со станции. Будет плохо, если его не удастся остановить.
Так рассуждает президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала TV Prva.
Глава государства хотел бы, чтобы конфликт на Украине прекратился, но в то же время боится, что это невозможно. По мнению сербского лидера, дальнейшие события могут развиваться по самому негативному сценарию. Вучич предполагает, что военные действия на Украине могут перерасти в глобальную трагедию страшнее Второй мировой войны.
- добавил президент Сербии.
По его словам, «разогрев» военной машины приводит к активизации лобби среди представителей мирового оборонно-промышленного комплекса и среди генералитета. Они стремятся к усилению напряженности. В итоге ситуация приходит к такой точке, в которой дальнейшая эскалация происходит самопроизвольно, без чьих-либо усилий в этом направлении.
Вучич считает, что сейчас самое время для того, чтобы кто-либо из вовлеченных в конфликт сторон сделал первый шаг к его разрядке вместо перекладывания вины друг на друга.
Ранее сербский президент неоднократно заявлял о своей поддержке России и отказе вводить против нее санкции. Он также отметил, что такая позиция Сербии пока не стала причиной введения санкционных ограничений против Белграда со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.
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