Американское издание со ссылкой на украинский отчёт: Снаряды Excalibur и ракеты систем HIMARS эффективны, но РЭБ русских сделала их в разы менее точными
В американском издании «Вашингтон Пост» вышла статья, в которой представлены отчёты о работе западного оружия на Украине. При этом отчёты подготовлены украинскими военными.
Если верить этим отчётам, то точность отдельных видов западного оружия (включая артиллерийские снаряды, высокоточные бомбы и ракеты) снизилась в разы. По некоторым номенклатурным позициям указано снижение «в десять раз».
В пример приводятся американские в том числе высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur.
Из материала:
И винит в этом украинская сторона российские системы радиоэлектронной борьбы.
При этом в WP утверждается, что США якобы уже несколько месяцев не поставляют Киеву Excalibur – именно после того, как на Украине стали выявляться проблемы с точностью поражения ими намеченных целей.
Кроме того, российские РЭБ, видите ли, «мешают выполнять боевые задачи» украинским лётчикам. В статье американского издания пишут, что для украинских лётчиков теперь практически не бывает ситуации, когда бы они «не чувствовали, что попали под прицел системы РЭБ».
Аналогичная ситуация с HIMARS. На второй год использования, как указали американцам украинские военные с фронта, точность ракет этих систем упала значительно и уже нельзя говорить с большой уверенностью, что с помощью «Хаймарса» можно легко поразить заданную цель.
Из статьи:
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