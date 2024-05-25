Американское издание со ссылкой на украинский отчёт: Снаряды Excalibur и ракеты систем HIMARS эффективны, но РЭБ русских сделала их в разы менее точными

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Американское издание со ссылкой на украинский отчёт: Снаряды Excalibur и ракеты систем HIMARS эффективны, но РЭБ русских сделала их в разы менее точными

В американском издании «Вашингтон Пост» вышла статья, в которой представлены отчёты о работе западного оружия на Украине. При этом отчёты подготовлены украинскими военными.

Если верить этим отчётам, то точность отдельных видов западного оружия (включая артиллерийские снаряды, высокоточные бомбы и ракеты) снизилась в разы. По некоторым номенклатурным позициям указано снижение «в десять раз».



В пример приводятся американские в том числе высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur.

Из материала:

За несколько месяцев процент точности упал так, что теперь вероятность поражения цели составляет менее 10%.

И винит в этом украинская сторона российские системы радиоэлектронной борьбы.

При этом в WP утверждается, что США якобы уже несколько месяцев не поставляют Киеву Excalibur – именно после того, как на Украине стали выявляться проблемы с точностью поражения ими намеченных целей.

Кроме того, российские РЭБ, видите ли, «мешают выполнять боевые задачи» украинским лётчикам. В статье американского издания пишут, что для украинских лётчиков теперь практически не бывает ситуации, когда бы они «не чувствовали, что попали под прицел системы РЭБ».

Аналогичная ситуация с HIMARS. На второй год использования, как указали американцам украинские военные с фронта, точность ракет этих систем упала значительно и уже нельзя говорить с большой уверенностью, что с помощью «Хаймарса» можно легко поразить заданную цель.

Из статьи:

Конечно, ракеты систем HIMARS, как и снаряды Excalibur очень эффективны, но системы РЭБ русских сделали их в разы менее точными.
3 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 17:33
    Там есть нюансы по модификациям и по организации ПВО, но в целом это оружие научились упреждать. Хотя стопроцентной защиты в принципе не существует... Последнее поражение нашего комплекса С-400 очень показательно, сбили пять АТАКМС, но шестой долетел и разнес комплекс, хорошо что люди остались живы, успели зайти в укрытие...
    От Файтербомбер:
    В общем, по вот этому инциденту (https://t.me/fighter_bomber/16840) я получил исчерпывающую информацию, собственно она отличается от того что я предположил лишь в мелких деталях, а не в сути.
    Публично могу лишь добавить, что весь расчёт С-400 жив благодаря тому что уже рассчитано время, когда воевать против ATACMS его цели уже бессмысленно и есть время укрыться личному составу.
    Ракет официально было 7, из них было сбито 5, сработала 1.

    Ну и самое главное, что в самое ближайшее время этот баг будет пофиксен. И кроме того, список комплексов ЗРК умеющих работать с такой баллистикой существенно расширится.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 17:35
    эффективны, но РЭБ русских сделала их в разы менее точными

    Т.е. не эффективными...
  3. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 17:36
    Эти хвалебные речи от пенд0сов больше похожи на сарказм и насмешку на фоне вывода из строя станции СПРН. Или её защита была основана только на уверенности в том, что её и тронуть никто не посмеет?