Китайское государственное телевидение показало кадры того, как НОАК может захватить Тайвань
Китайские военные провели очередные двухдневные масштабные военные учения вокруг Тайваня, поводом для которых послужила провокационная инаугурационная речь нового главы администрации острова Лай Циндэ, в которой он пообещал добиваться независимости Тайваня от Китая. В частично признанной Китайской Республике глав администрации (в понимании Пекина) именуют «президентом независимого государства», хотя по всем международным нормам Тайвань — это часть КНР, что признают и США, одновременно продолжая оказывать военную помощь Тайбэю.
В Пекине маневры НОАК, в ходе которых остров был фактически взят в кольцо, назвали «ответом на сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заверили, что готовы защищать «свою страну».
— заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях, получивших название «Объединенный меч-2024А», приняли участие 111 китайских самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Учения проходили 23-24 мая.
Один из эпизодов учений, в котором отрабатывался захват острова силами НОАК, показало Китайское государственное телевидение. Судя по кадрам и словам комментатора, в ходе моделирования атаки на остров была проведена симуляция ударов на море и в воздухе у восточной части острова Тайвань. Мобильный морской патруль ВМС НОАК и другие подразделения продемонстрировали способность совместного перехвата кораблей условного противника на маршруте в порты Тайваня. Кроме того, были показаны демонстрационные кадры нанесения ракетных ударов по острову.
Россия, как и большинство стран мира, признает Тайвань частью Китая. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов в пятницу в беседе с ТАСС выразил мнение, что у тех, кто выступает за независимость острова, ничего не выйдет.
Военные аналитики на Западе полагают, что Китай может начать полномасштабную военную операцию по возврату контроля над мятежным островом уже в 2027 году, если подобные действия не будут спровоцированы извне ранее. При этом США, которые заявляют о готовности «защитить» Тайвань, могут и не успеть этого сделать в силу большой удаленности своих военно-морских баз. Кроме того, КНР сильно нарастила арсенал противокорабельных ракет, что может наряду с ударными БПЛА стать серьезной угрозой для американских ВМС. Да и с силами ПВО НОАК американским самолетам будет справиться непросто.
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