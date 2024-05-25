Китайское государственное телевидение показало кадры того, как НОАК может захватить Тайвань

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Китайское государственное телевидение показало кадры того, как НОАК может захватить Тайвань

Китайские военные провели очередные двухдневные масштабные военные учения вокруг Тайваня, поводом для которых послужила провокационная инаугурационная речь нового главы администрации острова Лай Циндэ, в которой он пообещал добиваться независимости Тайваня от Китая. В частично признанной Китайской Республике глав администрации (в понимании Пекина) именуют «президентом независимого государства», хотя по всем международным нормам Тайвань — это часть КНР, что признают и США, одновременно продолжая оказывать военную помощь Тайбэю.

В Пекине маневры НОАК, в ходе которых остров был фактически взят в кольцо, назвали «ответом на сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заверили, что готовы защищать «свою страну».



Народно-освободительная армия Китая посредством практических действий защищает государственный суверенитет и территориальную целостность

— заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.



Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях, получивших название «Объединенный меч-2024А», приняли участие 111 китайских самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Учения проходили 23-24 мая.



Один из эпизодов учений, в котором отрабатывался захват острова силами НОАК, показало Китайское государственное телевидение. Судя по кадрам и словам комментатора, в ходе моделирования атаки на остров была проведена симуляция ударов на море и в воздухе у восточной части острова Тайвань. Мобильный морской патруль ВМС НОАК и другие подразделения продемонстрировали способность совместного перехвата кораблей условного противника на маршруте в порты Тайваня. Кроме того, были показаны демонстрационные кадры нанесения ракетных ударов по острову.



Россия, как и большинство стран мира, признает Тайвань частью Китая. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов в пятницу в беседе с ТАСС выразил мнение, что у тех, кто выступает за независимость острова, ничего не выйдет.

Военные аналитики на Западе полагают, что Китай может начать полномасштабную военную операцию по возврату контроля над мятежным островом уже в 2027 году, если подобные действия не будут спровоцированы извне ранее. При этом США, которые заявляют о готовности «защитить» Тайвань, могут и не успеть этого сделать в силу большой удаленности своих военно-морских баз. Кроме того, КНР сильно нарастила арсенал противокорабельных ракет, что может наряду с ударными БПЛА стать серьезной угрозой для американских ВМС. Да и с силами ПВО НОАК американским самолетам будет справиться непросто.

14 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 18:25
    При этом США, которые заявляют о готовности «защитить» Тайвань, могут и не успеть этого сделать в силу большой удаленности своих военно-морских баз.

    Да американцы и не будут этого делать. Много они на Украине навоевали? Хотя кашу именно они и заварили. США нужна пара лет для расширения производства чипов за пределами Тайваня, а потом его просто сдадут. А заводы взорвут, что бы КНР не достались.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:35
      Главное - знания, компетенции.
      Если часть работников и итр пойдут работать на материке - уже +пекин у.
      Машины жалко и технологии, но все стоит денег и не более.
      Время....
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 19:15
        Наверное, когда Китай войдёт на Тайвань по совсем другому сценарию (например, туристы из Китая внезапно захватят руководство, некому будет отдать приказ о начале боевых действий, затем в течении пары часов высадка войск на ключевых объектах), тайванцы скажут, что это было не честно.
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 19:39
          Мне нравится! 300 3-этажных автобусов "вежливых людей" в одном месте. Может и прокатить. wink
    2. ibadid1999 Звание
      ibadid1999
      -3
      Сегодня, 19:33
      там производство микрочипов, американцы за них ядерную войну развяжут против Китая.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 19:44
        Что за бред? Какую еще ядерную войну? А для чего после уничтожения всего потребуются чипы?
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 19:47
        американцы за них ядерную войну развяжут против Китая.

        Не развяжут . Рост инвестиций TSMC в производство чипов на территории США. Со временем компания планирует полностью переместить свои мощности в Соединенные Штаты. Впрочем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co уже имеет завод в Аризоне, а в 2026 году будет открыто второе предприятие. А в планах ФРГ и Япония.
        Кампания сама убегает из Тайваня. За свой счёт.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:28
    На фото к статье красиво идёт береговая охрана КНР,а где тпйваньские рыбаки? Надо маринтрафик посмотреть,может "бояца".
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:40
      Не ,никто ни кого не боится.Танкера - танкерят,сухогрузы - сухогрузят,рыбаки - рыбачат.
  3. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 18:36
    Тайваньское ТВ с тем же успехом может показать кадры отражения нападения. Цифровые носители выдержат все, что угодно, особенно с привлечением ИИ.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -1
    Сегодня, 18:57
    Китай не будет «брать штурмом» Тайвань.
    Зачем?
  5. Село Звание
    Село
    -2
    Сегодня, 19:17
    Без наших ракет китай обкакается
    куда им?
    1. Большой_Ракета_делает_Бабах Звание
      Большой_Ракета_делает_Бабах
      +1
      Сегодня, 19:33
      Всмысле? У Китая своих ракет что-ли мало или что вы имеете ввиду?
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 19:37
    Объединённый меч! Охренеть! А это как? С чем можно объединить саблю-шмаблю! wink