Президент - руководителям предприятий ОПК: Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована

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Президент - руководителям предприятий ОПК: Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована

Российский президент Владимир Путин на одном из оборонных предприятий в подмосковном городе Королев провёл встречу с руководителями предприятий ОПК.

В поездке в Королев президента сопровождали зампред Совбеза Медведев, секретарь Совбеза Шойгу, глава Минобороны Белоусов и ряд других высокопоставленных чиновников.



Обращаясь к руководителями оборонных предприятий, президент подчеркнул необходимость всё время двигаться только вперёд, чтобы действовать на опережение относительно противника.

Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована

- заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что когда наши силы на передовой даже немного опережают противника, эффективность их действий возрастает многократно.

На совещании присутствовали представители таких организаций как «Объединённая двигателестроительная корпорация», «КамАЗ», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Технодинамика», «Ростех», «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», на предприятии которой собственно и прошло совещание и некоторых других.

В ходе визита в Королёв президент также ознакомится с некоторыми видами оружия, выпускаемыми здесь, включая авиабомбы различных калибров, ракеты «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».
22 комментария
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 18:38
    Советский чугуний с крыльями.пока самая эффективная разработка.(всё гениальное просто.)
    1. Комментарий был удален.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 19:42
      Советский чугуний с крыльями.пока самая эффективная разработка
      Осталось самое малое, засыпать всю Скакляндию эти чугунием wink
  2. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 18:41
    Неужели отменят заккпочные процедуры? Фз и конкуренцию.
    Все с колес и на живую нитку.
    Танк новый на конвейер поставят за 1 год.
    Су45 за 1,5 г.
    А су57? Армата? А сетецентричность сердюкова уже... Есть.. Или можно в архиве почитать . Не впк тормозят, однако
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +7
    Сегодня, 18:42
    Надо опережать противника,

    Наносить удары первыми ????? и думать наперед на 5-10 шагов?

    президент подчеркнул необходимость всё время двигаться только вперёд, чтобы действовать на опережение относительно противника.

    А есть у РФ литографы???? И есть ли у РФ оружие на иных принципах? На сколько нарастили спутниковую группировку за 2 года? что в армии с ударными дронами и со связью ??????
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -3
      Сегодня, 19:12
      Со связью согласен - дрянь.С спутниковой группировкой - уже было три запуска с начала года.КНР тоже чем то делится.Осведомлённость по Украине выросла кратно.
    2. Irokez Звание
      Irokez
      -4
      Сегодня, 19:47
      Цитата: opuonmed
      А есть у РФ литографы????

      Новости читать надо - есть на 350 нм.
      А вообще много вопросов задаёте. Интересуюсь в каких целях столько вопросов?
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 19:48
        а нельзя задавать вопросы которые интересуют ??????
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 18:45
    Сильный совет.До этого как то никто не додумался...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 19:10
      Цитата: dmi.pris1
      Сильный совет.До этого как то никто не додумался...

      Вряд-ли Путин говорил им только то, что показали СМИ. Если генералов тряхнули, то с руководителями предприятий ОПК тоже церемонится не будут. Фронт-то практически стоит на месте, т.е. на российской территории.
      Честно говоря - бардак-с!
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 19:53
      Как не додумался? Я также говорю: победа - это хорошо, поражение - плохо!
  5. Мой адрес Звание
    Мой адрес
    +4
    Сегодня, 18:47
    Призывы, призывы... Это как за всё хорошее, против всего плохого.
    Подбирать кадры надо по результатам работы и потом спрашивать за порученное дело. За достижения соответствующая награда fellow , за провал соответствующее наказание am Это азы управления
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 19:10
      Кадры с Луны не падают, их надо готовить. Дальше не буду)
    2. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Мой адрес
      За достижения соответствующая награда , за провал соответствующее наказание Это азы управления

      Не думали, что с таким подходом желающих что-то делать не окажется или просто не будет найти человека по знаниям.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 18:50
    Перевод на русский ,деньги есть - дерзайте.
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 19:08
      ,деньги есть - дерзайте.

      "Спасибо " -сказали держатели пакетов акций и владельцы заводов -смежников .
      -А как же это говорится ?
      - Плачу наличными
      - Отлично !
      Есть куча заводов , "слегка оборонных" , но без них никуда . Или президент отменил частную собственность ?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Сегодня, 19:10
        А как же без этого,кстати Президент сказал надо обратить внимание на народный ОПК.
        1. dauria Звание
          dauria
          +1
          Сегодня, 19:17
          Пришлось искать , что это за зверь такой "народный ОПК". laughing
          Оказывается , Шойгу придумал... Сразу вспомнились китайские печурки для выплавки чугуна в каждом "подворье" времён культурной революции .
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 19:23
            Ага ,сейчас в гаражах дроны штампуют тысячами и всякие приспособы к оружию .
            1. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              0
              Сегодня, 19:57
              Вообще то на фронте много чего надо: от одноразовых трусов и бань до дронов и пушек.
  7. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +2
    Сегодня, 18:51
    Всех этих руководителей давно пора менять.
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 19:43
    Хорошо, что Путин это сказал громко и суровым голосом. Теперь-то уж всё точно наладится.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 20:04
    Ну.. он же ВВП - значит все будет наоборот
    Президент - руководителям предприятий ОПК: Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована