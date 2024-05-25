На встрече G7: Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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На встрече G7: Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Сегодня в Италии прошла встреча глав МИД, Центробанков и финансовых ведомств стран так называемой «Большой семёрки». Несмотря на то, что семёрку сейчас можно называть «большой», разве что, по совокупности госдолга, власти этих стран продолжают предпринимать попытки обозначать себя «вершителями мировых судеб».

Одним из вопросов, который на встрече обсуждался, был вопрос финансирования марионеточного киевского режима. С чего вдруг к этому решили «подтянуть» глав ЦБ G7 и Минфинов? Ответ прост: «семёрка» изо всех сил хватается за американский доллар, пытаясь сохранить на плаву его и сохраниться при этом самим – в привычной для себя системе, где один полюс мира – США.



По итогам встречи G7 снова прозвучали слова о том, что «Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется». В переводе на общечеловеческий язык это означает одно: так или иначе продолжат выделять деньги подконтрольному режиму в первую очередь для ведения войны против России.

Также на встрече как бы договорились об использовании доходов, получаемых от замороженных активов России. Доходы эти, как утверждается, будут направляться «на поддержку Украины».

При этом чёткого механизма использования доходов от российских средств снова не представили. Вместо этого от Киева отмахнулись размытой формулировкой об «изучении возможных путей использования». И эта формулировка после слов о «безоговорочной поддержке», конечно же, не впечатлила киевский режим, который хочет получить все российские активы, что называется, здесь и сейчас.

10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:38
    Набиулина не озвучивает телефонным Натовским мошенникам три цифры на обороте банковской карты. wassat
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 19:38
    «Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется»
    Одним словом, пока последний украинец не уйдет на встречу с Бандерой wink
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 20:02
      Одним словом, пока последний украинец не уйдет на встречу с Бандерой

      Да, похоже Запад решил избавить мир от великих укров. И за что эти "великие" к чертям отправляются оптом и в розницу? Чего не жилось спокойно?
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:42
    Ещё немного и Запад начнёт сам вовевать за Украину. Бреди ли это? Боюсь, что нет. Давайте обратимся к самому началу конфликта, когда шли разговоры про бронежилеты и каски, потом появились наёмники, а потом и всё остальное по нарастающей. Конечно, помощь, если опираться на СМИ, носит не самый массовый характер. Но, должен заметить, данные СМИ - это только данные СМИ и ничего больше. Вполне возможно, что всего там намного больше, чем официально говорится.

    Готов ли Запад к войне? А это не важно. Важно, что Европа должна умереть за интересы США. И она умрёт. Потому как элиты по сути своей проамериканские, а не пронациональные. Совсем скоро точно так же, как сегодня хватают на улицах городв украинцев на Украине, хватать будут чехов в Праге, эстонцев в Таллине, латышей в Риге, финнов в Хельсинки... Это всё не про дурачков-правителей - это про матёрых преступников-изменников своих отечеств.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 19:45
      Хватит нести бред. Нет там дурачков, есть холопы, лижущие зад господину, но жить они хотят.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        0
        Сегодня, 19:50
        А разве я утверждал, что они дурачки? Читайте внимательней, пожалуйста.

        Насчёт того, что они хотят жить... Хм, совершенно с Вами согласен. Они действительно хотят жить. Но чтобы жить совсем не обязательно в критический момент быть со своими государствами и народами. Они надеются в нужный момент свалить в США. К сожалению, эта схема проста до примитивизма.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 19:44
    Пока не вымрут украинцы и не будет уничтожена промышленность ЕС. Это и так понятно.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 20:03
      Цитата: Виктор Сергеев
      Пока не вымрут

      Это ключевое слово. Именно животные с прайда G7 начинают вымирать и останется 1-2 особи скушавшие остальных.

      «семёрка» изо всех сил хватается за американский доллар

      У них даже пропитание кончается (доллар) и вымирание или отмирание гарантированно.
  5. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 20:00
    Ну, символическое действо. Да пусть продолжают, что хотят, эти уже беззубые...
  6. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 20:05
    А несколько дней ранее во Франфурте дело было так:
    На встрече представителей крупнейших немецких банков с Джанет Елен, та зашла, что называется, с ноги:
    Цитата из статьи:
    "Непосредственно перед выступлением во Франкфуртской школе Йеллен призвала немецкие банки закрыть лазейки для обхода российских санкций. В противном случае против финансовых учреждений могут быть введены санкции, если будут поддерживаться операции, от которых Россия получит военную выгоду. России по-прежнему удается закупать важные товары и производить их больше внутри страны. «Нам нужно быть бдительными и более амбициозными»". "

    За што ей подарили "почеётного доктора" Франфуртской школы финансов.
    При отъезде госпожи немецкие финансисты долго махали платочками, вытирая скупые баековские слёзы.

    И как будто невзначай крупнейший германский стаховщик выступает с анализом о рисках старых русских танкерах для мирового судоходства. Эти риски поставленны в один ряд с рисками от пиратства.

    https://www.capital.de/geld-versicherungen/janet-yellen-in-frankfurt---muessen-wachsam-sein-und-ambitionierter--34728810.html

    https://www.frankfurt-school.de/home


    https://www.manager-magazin.de/unternehmen/russlands-schattenflotte-und-piraterie-ist-laut-allianz-gefahr-fuer-die-weltmeere-a-e892f667-27bd-4f87-93be-21f99feba733