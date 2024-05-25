На встрече G7: Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Сегодня в Италии прошла встреча глав МИД, Центробанков и финансовых ведомств стран так называемой «Большой семёрки». Несмотря на то, что семёрку сейчас можно называть «большой», разве что, по совокупности госдолга, власти этих стран продолжают предпринимать попытки обозначать себя «вершителями мировых судеб».Одним из вопросов, который на встрече обсуждался, был вопрос финансирования марионеточного киевского режима. С чего вдруг к этому решили «подтянуть» глав ЦБ G7 и Минфинов? Ответ прост: «семёрка» изо всех сил хватается за американский доллар, пытаясь сохранить на плаву его и сохраниться при этом самим – в привычной для себя системе, где один полюс мира – США.По итогам встречи G7 снова прозвучали слова о том, что «Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется». В переводе на общечеловеческий язык это означает одно: так или иначе продолжат выделять деньги подконтрольному режиму в первую очередь для ведения войны против России.Также на встрече как бы договорились об использовании доходов, получаемых от замороженных активов России. Доходы эти, как утверждается, будут направляться «на поддержку Украины».При этом чёткого механизма использования доходов от российских средств снова не представили. Вместо этого от Киева отмахнулись размытой формулировкой об «изучении возможных путей использования». И эта формулировка после слов о «безоговорочной поддержке», конечно же, не впечатлила киевский режим, который хочет получить все российские активы, что называется, здесь и сейчас.