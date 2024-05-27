Никаб: запретить нельзя разрешить

Никаб против хиджаба



Слева хиджаб, справа – вуаль в стиле никаб

Гюльчатай, открой личико

«Закрывать лицо является грехом, и это действие требует искупления. Сейчас же никаб носят не из традиционных арабских соображений, ведь никто не запретит вам его носить, если вы будете жить в одной из арабских стран. Сейчас никаб носят и пропагандируют носить люди из ваххабитского течения. Наши бабушки и прабабушки, которые отличались ещё большим иманом, не носили никаб.»

«потрясающе красивые костюмы, которые полностью соответствовали исламским канонам, и этот костюм никогда не включал в себя никаб или паранджу. Никабы в России появились под влиянием проповедников из стран Залива, а также под влиянием людей, которые учились в заведениях ваххабитского толка.»



Две женщины в парандже. Афганистан



Ильдар Аляутдинов