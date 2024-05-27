Никаб: запретить нельзя разрешить

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Никаб: запретить нельзя разрешить



Никаб против хиджаба


История вокруг никаба и, по всей видимости, паранджи закрутилась после заявления главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, который предложил запретить данные элементы женской одежды. Логика вполне понятна – никабы являются одним из факторов, повышающих риск экстремизма. Никто не обвиняет облачившуюся в никаб или паранджу мусульманку в экстремизме и терроризме, но для злодея (назовём его так) одежда, закрывающая лицо, отличное прикрытие. Причём не только для женщины, но и для мужчины. С юридической точки зрения ношение никаба (наружу только глаза) и совершенно закрытой паранджи ставит их обладательницу в неравное положение с остальными гражданами.



На улице одежда, скрывающая лицо, делает человека анонимным, что в современном мире крайне опасно. Камера наблюдения не в состоянии идентифицировать человека, чем могут воспользоваться злоумышленники. Но что камеры? Сотрудник правоохранительных органов даже документы проверить не может. Если следовать нормам шариата, то открывать лицо мусульманка может только в сватовство, при купле-продаже (и то не всегда), лечении, в суде, а также перед лицами, которые не испытают искушение при виде женского лица. Открыть лицо также разрешается в старости. Самое интересное, в шариате никаб или паранджа не считаются обязательными, если в стране проживания она запрещена. Соответственно, никакого наказания для женщины, вынужденно отказавшейся от никаба, не последует.


Слева хиджаб, справа – вуаль в стиле никаб

Не стоит забывать и про особое положение России с 24 февраля 2022 года. Киевский режим уже не раз доказывал свою террористическую сущность. И никаб, как ни крути, может стать важным оружием в руках врага. Уловкой, позволяющей скрыть личность, обязательно воспользуются киевские организаторы терактов в «Крокус Сити Холле».

Для примера проследим, по каким причинам страны запрещали ношение никабов и паранджи. В Камеруне соответствующий закон был принят в 2015 году после того, как две террористки-смертницы в никабах подорвали себя и ещё 13 человек. В Республике Чад совершенно аналогичная трагедия, но жертв в три раза больше. В Конго и Габоне запрет ввели, не дожидаясь терактов. Позже запреты полные или частичные просто посыпались по всему миру – Швеция, Швейцария, Латвия, Дания, Болгария, Таджикистан и Бельгия. Раньше всех в Европе поставили никаб вне закона во Франции – в 2011 году.

Можно с уверенностью сказать, что в этих странах никаб давно ассоциируется с исламским фундаментализмом, если не с экстремизмом. В главном поставщике России трудовых мигрантов Таджикистане никаб под строжайшим запретом. В стране очень свежи воспоминания о религиозных войнах с исламистами и не хотят повторения ужасов ещё раз. Почему же в России возникают вопросы по поводу никабов и паранджи? У нас мало было террористок-смертниц в новейшей истории?

Гюльчатай, открой личико


Примечателен опыт Чеченской Республики, для которой борьба с экстремизмом далеко не эфемерное понятие. Ещё три года назад муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиева и начальника местного УМВД Аслана Ирасханова достаточно убедительно донесли до приверженок никабов неприемлемость сего. Оказалось, что закрывать лицо – это грех для мусульманина и никаб не соотносится с чеченскими традициями. Межиев наставляет верующих:

«Закрывать лицо является грехом, и это действие требует искупления. Сейчас же никаб носят не из традиционных арабских соображений, ведь никто не запретит вам его носить, если вы будете жить в одной из арабских стран. Сейчас никаб носят и пропагандируют носить люди из ваххабитского течения. Наши бабушки и прабабушки, которые отличались ещё большим иманом, не носили никаб.»

В российском исламе вообще не было исторического и культурного прецедента с ношением полностью закрывающих лицо накидок. Как справедливо отметил Евгений Поддубный, в Дагестане женщины носили

«потрясающе красивые костюмы, которые полностью соответствовали исламским канонам, и этот костюм никогда не включал в себя никаб или паранджу. Никабы в России появились под влиянием проповедников из стран Залива, а также под влиянием людей, которые учились в заведениях ваххабитского толка.»

По нормам шариата, никаб не является обязательным элементом женского туалета. Отсюда и опыт Саудовской Аравии, отменившей в 2018 году обязательное ношение этого элемента женской одежды. Даже в ортодоксальном Афганистане всё терпимее относятся к открытым женским лицам на улицах. Запрещённые в России талибы пытаются интегрироваться в мировую повестку, а никаб и паранджа этому совсем не способствуют.


Две женщины в парандже. Афганистан

Тем не менее протестующие против инициативы Фадеева присутствуют. Муфтий Москвы и главный имам Московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов посчитал, что запрет вызовет недовольство среди мусульман и спровоцирует напряжённость. В России более двух миллионов, но сколько женщин их носят скрывающие лицо головные уборы? Статистики точной нет, но это десятые, если не сотые доли процента. В общем, мнение Аляутдинова, как минимум, необоснованное и преувеличенное.


Ильдар Аляутдинов

Последний довод сторонников никаба – возможное недовольство туристов из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара, которые своих женщин без строгого головного убора не вывозят за границу. Учитывая сближение России с данными странами, это может стать проблемой. Это не совсем так. Во-первых, в указанных странах никаб не является обязательным для ношения. Во-вторых, сотрудничество с мусульманскими странами – это не игра в одни ворота. Мы всегда рады гостям, тем более из дружественных стран, но почитание наших традиций должно входить в обязательный минимум каждого приезжего. Ничего критического не случится, если Гюльчатай откроет своё лицо, к примеру, на следующем форуме «Россия – Исламский мир: 2025». Или она может просто не приезжать.

Есть ещё один вариант развития ситуации – запретить все без исключения варианты одежды и головных уборов, скрывающих лицо. Ситуация в стране непростая и, как говорилось выше, требует особого режима безопасности. Неважно, что на лице – балаклава, никаб, паранджа или противомоскитная сетка – на улице, транспорте и в общественных помещениях снимать обязательно. Ничего личного или религиозного, только буква закона. Что-то подобное уже огласили в Государственной Думе.

Вынесенная в заголовок двусмысленная амфиболия требует, чтобы читатель поставил запятую. Думается, ни у кого не осталось сомнения, где она должна появиться.
8 комментариев
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +4
    Сегодня, 04:02
    А чего мелочиться, пусть сразу поголовное женское обрезание требуют. Чёртовы мракобесы! Боюсь с такими антирусскими и антироссийскими потаканиями не пойми кому со стороны нашей власти скоро СВО внутри страны понадобиться!
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 04:49
      СВО внутри страны понадобиться

      Оно нужно было с самого начала и даже раньше...
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 05:09
        Вот именно.И даже не столько против мракобесия.А против тех,кто это допустил.Развил ситуацию,так скажем
  2. zontov79 Звание
    zontov79
    +1
    Сегодня, 04:14
    На территории России ни каких никабов не должно быть, если хотят пусть в Чечне или Дагестане ходят, если хотят. Свои правила у себя дома.
  3. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 04:17
    Муфтия Москвы чемодан, вокзал, Таджикистан. Мусульмане не обижайтесь, мы Вам нормального муфтия найдем, без радикальных идей.Вообще по хорошему нужно ввести статью за изменения уклада общества, а то ну уже реально перегнули, мы самодостаточная страна, и мы не должны перенимать чужие традиции, а то уже реально уже до маразма дошли. Хорошо, запрет всех этих кабов, паранжей, оскорбляет "наших дорогих гостей", но почему тогда ущемляются права традиционных племен Африки, там вообще голышом ходить принято, давайте тоже разрешим. А то как то не конституционно выходит,приезжает какой нибудь далекий вождь, пальм нету, кокосов нету, и все закутанные в шторы ходят, волей не волей оскорбишься. А как же народы Океании? Тоже самое же. Ну можно конечно угодить всем до пояса штора, а снизу ну как есть. Зато как толерантно, и либерально, ну ни в одной стране таких свобод для приезжих нет, и все сразу чувствуют себя как дома.....
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 04:22
    Хрен бы с ними, с этими тряпками закрывашками, если бы они не носили их здесь у нас чисто в целях противопоставления нам и отделения себя от русских, напоказ и демонстративно - настойчиво. .
  5. parusnik Звание
    parusnik
    0
    Сегодня, 04:42
    Такое впечатле ,что живем не в светском государстве..Где религия отдельно,государство отдельно..
  6. Тихий Дон Звание
    Тихий Дон
    0
    Сегодня, 05:17
    Тут возникает вопрос с медицинскими масками , ношение которых тоже вроде затрудняет идентификацию личности , но несколько лет назад людей штрафовали , если они не носили маски.Или это другое ?