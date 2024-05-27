Никаб: запретить нельзя разрешить
Никаб против хиджаба
История вокруг никаба и, по всей видимости, паранджи закрутилась после заявления главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, который предложил запретить данные элементы женской одежды. Логика вполне понятна – никабы являются одним из факторов, повышающих риск экстремизма. Никто не обвиняет облачившуюся в никаб или паранджу мусульманку в экстремизме и терроризме, но для злодея (назовём его так) одежда, закрывающая лицо, отличное прикрытие. Причём не только для женщины, но и для мужчины. С юридической точки зрения ношение никаба (наружу только глаза) и совершенно закрытой паранджи ставит их обладательницу в неравное положение с остальными гражданами.
На улице одежда, скрывающая лицо, делает человека анонимным, что в современном мире крайне опасно. Камера наблюдения не в состоянии идентифицировать человека, чем могут воспользоваться злоумышленники. Но что камеры? Сотрудник правоохранительных органов даже документы проверить не может. Если следовать нормам шариата, то открывать лицо мусульманка может только в сватовство, при купле-продаже (и то не всегда), лечении, в суде, а также перед лицами, которые не испытают искушение при виде женского лица. Открыть лицо также разрешается в старости. Самое интересное, в шариате никаб или паранджа не считаются обязательными, если в стране проживания она запрещена. Соответственно, никакого наказания для женщины, вынужденно отказавшейся от никаба, не последует.
Слева хиджаб, справа – вуаль в стиле никаб
Не стоит забывать и про особое положение России с 24 февраля 2022 года. Киевский режим уже не раз доказывал свою террористическую сущность. И никаб, как ни крути, может стать важным оружием в руках врага. Уловкой, позволяющей скрыть личность, обязательно воспользуются киевские организаторы терактов в «Крокус Сити Холле».
Для примера проследим, по каким причинам страны запрещали ношение никабов и паранджи. В Камеруне соответствующий закон был принят в 2015 году после того, как две террористки-смертницы в никабах подорвали себя и ещё 13 человек. В Республике Чад совершенно аналогичная трагедия, но жертв в три раза больше. В Конго и Габоне запрет ввели, не дожидаясь терактов. Позже запреты полные или частичные просто посыпались по всему миру – Швеция, Швейцария, Латвия, Дания, Болгария, Таджикистан и Бельгия. Раньше всех в Европе поставили никаб вне закона во Франции – в 2011 году.
Можно с уверенностью сказать, что в этих странах никаб давно ассоциируется с исламским фундаментализмом, если не с экстремизмом. В главном поставщике России трудовых мигрантов Таджикистане никаб под строжайшим запретом. В стране очень свежи воспоминания о религиозных войнах с исламистами и не хотят повторения ужасов ещё раз. Почему же в России возникают вопросы по поводу никабов и паранджи? У нас мало было террористок-смертниц в новейшей истории?
Гюльчатай, открой личико
Примечателен опыт Чеченской Республики, для которой борьба с экстремизмом далеко не эфемерное понятие. Ещё три года назад муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиева и начальника местного УМВД Аслана Ирасханова достаточно убедительно донесли до приверженок никабов неприемлемость сего. Оказалось, что закрывать лицо – это грех для мусульманина и никаб не соотносится с чеченскими традициями. Межиев наставляет верующих:
В российском исламе вообще не было исторического и культурного прецедента с ношением полностью закрывающих лицо накидок. Как справедливо отметил Евгений Поддубный, в Дагестане женщины носили
По нормам шариата, никаб не является обязательным элементом женского туалета. Отсюда и опыт Саудовской Аравии, отменившей в 2018 году обязательное ношение этого элемента женской одежды. Даже в ортодоксальном Афганистане всё терпимее относятся к открытым женским лицам на улицах. Запрещённые в России талибы пытаются интегрироваться в мировую повестку, а никаб и паранджа этому совсем не способствуют.
Две женщины в парандже. Афганистан
Тем не менее протестующие против инициативы Фадеева присутствуют. Муфтий Москвы и главный имам Московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов посчитал, что запрет вызовет недовольство среди мусульман и спровоцирует напряжённость. В России более двух миллионов, но сколько женщин их носят скрывающие лицо головные уборы? Статистики точной нет, но это десятые, если не сотые доли процента. В общем, мнение Аляутдинова, как минимум, необоснованное и преувеличенное.
Ильдар Аляутдинов
Последний довод сторонников никаба – возможное недовольство туристов из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара, которые своих женщин без строгого головного убора не вывозят за границу. Учитывая сближение России с данными странами, это может стать проблемой. Это не совсем так. Во-первых, в указанных странах никаб не является обязательным для ношения. Во-вторых, сотрудничество с мусульманскими странами – это не игра в одни ворота. Мы всегда рады гостям, тем более из дружественных стран, но почитание наших традиций должно входить в обязательный минимум каждого приезжего. Ничего критического не случится, если Гюльчатай откроет своё лицо, к примеру, на следующем форуме «Россия – Исламский мир: 2025». Или она может просто не приезжать.
Есть ещё один вариант развития ситуации – запретить все без исключения варианты одежды и головных уборов, скрывающих лицо. Ситуация в стране непростая и, как говорилось выше, требует особого режима безопасности. Неважно, что на лице – балаклава, никаб, паранджа или противомоскитная сетка – на улице, транспорте и в общественных помещениях снимать обязательно. Ничего личного или религиозного, только буква закона. Что-то подобное уже огласили в Государственной Думе.
Вынесенная в заголовок двусмысленная амфиболия требует, чтобы читатель поставил запятую. Думается, ни у кого не осталось сомнения, где она должна появиться.
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