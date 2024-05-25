После освобождения Ивановки для выхода к стыку дорог в западном пригороде Купянска ВС РФ осталось освободить единственное село

После освобождения нашими войсками села Ивановка Харьковской области российские войска вплотную приблизились к населённому пункту, расположенному западнее – Степной Новосёловке. Этот населённый пункт является фактическим ключом к стратегически важному объекту юго-восточнее Купянска. В непосредственной близости от него находится пересечение железной и автомобильной дорог, а также станция Шапаровка.Освобождение Ивановки позволяет нашим войскам наступать не только в сторону Степной (Степовой) Новосёловки, но и достаточно широким фронтом между участками дорог, ведущих к Купянску. Одна из этих дорог идёт со стороны Сватово (ЛНР), другая – со стороны Орлянки, так же находящейся под контролем ВС РФ.Примечательно то, что на этом участке территории вплоть до схождения дорог в западных пригородах Купянска нет населённых пунктов, кроме упомянутой Степной Новосёловки.Соответственно, у ВСУ меньше шансов закрепиться, так как оборонительная стратегия украинской армии состоит в том, чтобы пытаться сдерживать наши войска в городах и сёлах. В полевых условиях ВСУ воевать в обороне не то, что бы не любят, а просто не в состоянии.

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