После освобождения Ивановки для выхода к стыку дорог в западном пригороде Купянска ВС РФ осталось освободить единственное село

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После освобождения Ивановки для выхода к стыку дорог в западном пригороде Купянска ВС РФ осталось освободить единственное село

После освобождения нашими войсками села Ивановка Харьковской области российские войска вплотную приблизились к населённому пункту, расположенному западнее – Степной Новосёловке. Этот населённый пункт является фактическим ключом к стратегически важному объекту юго-восточнее Купянска. В непосредственной близости от него находится пересечение железной и автомобильной дорог, а также станция Шапаровка.

Освобождение Ивановки позволяет нашим войскам наступать не только в сторону Степной (Степовой) Новосёловки, но и достаточно широким фронтом между участками дорог, ведущих к Купянску. Одна из этих дорог идёт со стороны Сватово (ЛНР), другая – со стороны Орлянки, так же находящейся под контролем ВС РФ.



Примечательно то, что на этом участке территории вплоть до схождения дорог в западных пригородах Купянска нет населённых пунктов, кроме упомянутой Степной Новосёловки.


Соответственно, у ВСУ меньше шансов закрепиться, так как оборонительная стратегия украинской армии состоит в том, чтобы пытаться сдерживать наши войска в городах и сёлах. В полевых условиях ВСУ воевать в обороне не то, что бы не любят, а просто не в состоянии.
8 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 20:30
    Знаете, очень сложно комментировать такие статьи. То что освободили Ивановку - очень хорошо. А вот про то какие возможности открываются перед нашими войсками...
    Кто-то точно знает карту минных полей, количество обороняющегося укропа и наличия вооружений у него, а также состояние наших войск - насколько устали, когда была ротация и т.д.
    Но авторы упорно выдают себя за сотрудников генштаба которые точно знают, что будет дальше.
    Можете минусовать, но это моё мнение. hi
    1. AlexGa Звание
      AlexGa
      +2
      Сегодня, 20:53
      Такие статьи вообще комментариям не подлежат. Странно, но многие считают, что война идет в интернете, а не на Земле.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 21:28
      Зачем минусовать? Всё правильно. Цензура военная нужна. Самопиарщиков к ногтю!
    3. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 21:38
      А вам нужны легкие обсуждения? Эти стать тут для обсуждения, если не хотите обсуждать, то зачем читаете их? Все новости есть в телеге, зачем вы на форумы ходите?
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +5
    Сегодня, 20:43
    Каждый освобожденный квадратный километр, каждая деревня должны быть засчитаны как достижение. Продолжайте двигаться вперед.
  3. фа2998 Звание
    фа2998
    +1
    Сегодня, 21:13
    Цитата: Carlos Sala
    Каждый освобожденный квадратный километр, каждая деревня должны быть засчитаны как достижение. Продолжайте двигаться вперед.

    Если мне память не изменяет,то в Купянске мы уже в том году уже были.Потом его оставили,говорили,что все усилия сосредоточат на Донбассе.Потом подумали.Теперь опять "бросили" ЛНР и ДНР и опять наступаем на Харьковскую обл. Тут без бутылки не разберешься.Все идет по плану? what request
    1. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +4
      Сегодня, 21:39
      Соперник также разыгрывает свои карты, его поддерживают США, НАТО, Япония и т.д. ..... В настоящее время Россия контролирует 110 000 км2 , около 20% территории Украины, возникшей после распада СССР. Сохранение этой территории уже будет большим достижением, но будьте уверены, что Россия будет продолжать наступать.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 22:04
      . Все идет по плану?

      Главное что план есть