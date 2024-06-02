Угрозы, исходящие от перспективных орбитальных средств радиотехнической разведки США
Взгляд сверху
Несмотря на то, что первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) ПС-1 был запущен СССР 4 октября 1957 года, первый разведывательный спутник был запущен США 28 февраля 1959 года – им стал ИСЗ-фоторазведчик Discoverer, разработанный по программе CORОNА, эта дата ознаменовала конец эпохи, когда независимая держава могла силой воспрепятствовать ведению разведки над своей территорией – на космическое пространство юрисдикция национальных государств не распространяется.
Кстати, первый советский ИСЗ-фоторазведчик «Зенит» появился лишь спустя пять лет – американцы всегда были практичнее в части использования космического пространства в военных целях. С тех пор количество «глаз в небе» стремительно возрастало, сейчас на наших глазах происходит настоящая революция в освоении космического пространства, но, к сожалению, для нас она пока не несёт ничего хорошего.
Эволюция американских спутников-фоторазведчиков
B материале Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона было рассмотрено развёртывание США новейшей системы разведки, управления и связи (РУС), которая в перспективе вполне может быть дополнена ударным эшелоном. Создание системы Starshield ведётся очень быстро, кроме того, в рамках вышеуказанного материала перечислен ряд других проектов орбитальных группировок различного назначения, развёртывающихся государственными и частными структурами США.
В комментариях к статьям о развёртывании противником той или иной орбитальной группировки и применении её против нашей страны обычно звучат призывы начать немедленно сбивать их спутники, но, к сожалению, всё не так просто. Автор является убеждённым сторонником того, что надо наносить жёсткие и жестокие удары по нашим настоящим врагам – США и странам Европы, поскольку они не прекратят поставлять оружие, убивающее наших сограждан до тех пор, пока сами не начнут подыхать, причём не в виде наёмников и «советников» на территории Украины, а везде, где только это возможно, без каких-либо ограничений по «типу целей», в том числе и на своей территории.
Можно и нужно топить их корабли, наносить удары по военным базам и объектам промышленности, сбивать самолёты и «пускать под откос» поезда. Однако делать это мы должны не напрямую, а с использованием «прокси» формирований, цинично отрицая причастность или прикрываясь лукавой формулировкой «мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть...».
Ну не можем мы сейчас сбивать американские спутники, поскольку мы не находимся с ними в состоянии войны, даже не объявленной, а если мы перейдём в эту фазу, то это будет уже совсем другая история.
Наша реальность – это «нет мира, нет войны», и нам придётся в этой реальности существовать.
Потенциально некоторый урон мы им нанести можем, например, в материале Проект «Беспокойство»: нарушить работу спутников Starlink без их уничтожения мы рассматривали концепт космического аппарата (КА), движущегося по орбите, максимально приближающейся к орбите спутников Starlink, для того чтобы они осуществляли манёвры уклонения, тем самым снижая свой ресурс, но это не противодействие, а так, беспокойство. Впрочем, могут быть рассмотрены и иные способы скрытного повреждения ИСЗ и КА противника, но сегодня речь не об этом.
Существует три основных типа ведения разведки из космоса:
- радиотехническая разведка (РТР);
- радиолокационная разведка (РЛР);
- оптическая разведка в видимом и тепловом диапазонах длин волн.
Средства РТР могут размещаться как на высоких орбитах, так и на низких, что значительно влияет на предоставляемые ими возможности.
Спутники РТР на геостационарной орбите
В годы «холодной войны» на геостационарную орбиту выводились огромные и дорогостоящие американские спутники РТР, принадлежащие вооружённым силам и спецслужбам США. Присутствуют они там и сейчас, в наше время.
Предполагаемый облик американского геостационарного спутника РТР Orion (также известен как Mentor или Advanced Orion) массой свыше 5200 килограмм и диаметром антенны порядка 100 метров
Можно предположить, что в основном они занимались и занимаются прослушиванием ограниченного количества высокоприоритетных каналов радиосвязи или активности каких-либо крупных объектов, таких как авиабазы, военно-морские базы или космодромы. Маловероятно, что спутники РТР, расположенные на геостационарной орбите, могут осуществлять обнаружение и слежение за отдельными радиолокационными станциями (РЛС), РЛС из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) или средствами радиосвязи тактического уровня. Также вряд ли возможно определить точное местоположение конкретного сигнала с геостационарной орбиты, по крайней мере быстро.
Иными словами, расположенные на высоких орбитах спутники PTP представляют для нас привычную и ограниченную угрозу, другое дело – низкоорбитальные спутники РТР.
Чувствительность средств РТР достаточно высока: достаточно вспомнить, что любой желающий может связаться с человеком, находящимся на другом конце планеты, через «древние» аналоговые спутники связи SАTСОМ, принадлежащие военно-морским силам США, расположенные на геостационарной орбите на высоте порядка 35-40 тысяч километров, при этом для связи достаточно гражданских раций мощностью 4-5 ватт и простейших антенн с круговой поляризацией.
Современные средства радиотехнической разведки привлекательны тем, что имеют относительно небольшие габариты и массу, а также энергопотребление. В частности, средства РТР зачастую реализуются в виде контейнера, устанавливаемого на самолёты тактической авиации, однако в этом случае они должны находиться на относительно небольшом расстоянии от обнаруживаемого сигнала – нескольких десятках-сотне километров, то есть они вполне пригодны для размещения на низких орбитах.
Спутники РТР на низкой орбите
В последнее время создаётся всё больше низкоорбитальных спутников, обеспечивающих связь с крайне компактными терминалами, находящимися на поверхности Земли, например, смарт-часами. Более того, появились спутники, способные связываться из космоса напрямую с обычными смартфонами, без необходимости установки в них каких-либо модемов спутниковой связи, при этом максимальная мощность излучения современного смартфона не превышает нескольких ватт. Можно представить, каковы возможности современных средств PTP, размещённых на низкой орбите в части обнаружения излучения РЛС с их передатчиками мощностью десятки-сотни киловатт. Да и армейские радиостанции с десятками ватт мощности также, скорее всего, не смогут избежать обнаружения ИСЗ с оборудованием РТР.
Ранее автором выдвигалось предположение, что, учитывая «нежную дружбу» Пентагона и компании SрасеХ, оборудование РТР уже может быть установлено на спутниках Starlink. Учитывая количество спутников сети Starlink на орбите, это дало бы США колоссальный объём данных о всех источниках электромагнитного излучения на поверхности планеты и в воздухе, с возможностью определения их координат путём триангуляции.
Спутники Starlink могут быть полны сюрпризов
Даже если это и не так, то с высокой вероятностью оборудование РТР будет интегрировано в спутники военной сети Starshield, создающейся на базе технических решений Starlink. Предположительно, сеть Starshield будет включать в себя меньше спутников – сотни, против тысяч (а то и десятков тысяч), но всё ещё достаточно много для того, чтобы обеспечить контроль большей части планеты в режиме 24/365 в реальном масштабе времени.
В совокупности все эти средства, скорее всего, уже сейчас позволяют ВС США осуществлять обнаружение РЛС, включая РЛС ЗРК и РЛС авиационной техники. С высокой вероятностью противником осуществляется обнаружение и средств радиообмена, причём средства связи, не имеющие шифрования, потенциально могут и прослушиваться. Спутники Starshield должны работать в реальном масштабе времени, то есть потенциально установленное на них оборудование РТР сможет отслеживать даже летящие самолёты со включённой РЛС, не говоря уже о наземных и надводных объектах.
Выводы
Что это даёт противнику?
Это даёт ему возможность прокладки маршрутов полёта для украинских низколетящих средств воздушного нападения, таких как крылатые ракеты (КР) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе в обход российских ЗРК, а также выдачу целеуказания на те или иные радиоизлучающие цели – РЛС средства связи. Возможность информирования вооружённых сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов высокоскоростными СВН, движущимися по высотной траектории, в тот момент, когда российские РЛС не функционируют из-за неисправности или для проведения технического обслуживания.
Передавая ВСУ информацию о работе РЛС наших истребителей и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), США минимизируют вероятность уничтожения украинских самолётов и вертолётов. С другой стороны, это позволяет украинским ЗРК использовать засадную тактику для охоты на российские самолёты и вертолёты.
Установка оборудования радиотехнической разведки на огромном количестве военных спутников, которые США хотят разместить на низких орбитах, в сочетании с их работой в реальном масштабе времени, обеспечат США беспрецедентные возможности по контролю источников электромагнитного излучения на большей части территории планеты. Особенностью средств РТР является то, что определить сам факт их работы возможно только косвенным образом, исходя из тех или иных действий противника.
Остаётся понять, как мы можем низкоорбитальным средствам РТР противника противодействовать.
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