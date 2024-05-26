Ведёт огонь по всему азимуту: артиллерийская система AGM установлена на новую колёсную базу

На прошедшей на днях в Париже конференции Future Artillery Conference компании KNDS Deutschland (ранее KMW) и GDELS представили новую самоходную гаубицу.Она была создана путем установки башенного артиллерийского модуля AGM калибра 155 мм на шасси колесного бронетранспортера Piranha HMC с колесной формулой 10x10.База имеет допустимую общую массу до 40 тонн и радиус поворота менее 18 метров благодаря 4 осям. Как указывают в GDELS, использование шасси Piranha HMC позволяет максимально увеличить боевую отдачу артсистемы, так как башня имеет угол поворота, составляющий 360°, то есть может вести огонь по всему азимуту, а также во время движения. Разработчик подчеркивает, что для стрельбы не требуется развертывание стабилизирующих опор.Модуль AGM оснащен 155/52-мм орудием. Расчет САУ состоит из двух человек, хотя есть возможность разместить третий номер или использовать доступное пространство для других целей.Piranha HMC уже является третьим шасси, интегрированным с AGM. В 2008 году Германия представила систему Donar, установленную на модифицированной гусеничной базе ASCOD 2. Также была разработана версия на колесном шасси Boxer 8x8, которая должна поступить на вооружение украинских и британских вооруженных сил.

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