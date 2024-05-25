Если гипермаркет в Харькове был сугубо гражданским объектом, то вследствие чего возникла множественная вторичная детонация

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Если гипермаркет в Харькове был сугубо гражданским объектом, то вследствие чего возникла множественная вторичная детонация

Киевский режим, войска которого систематически наносят удары по гражданским объектам Белгорода, Донецка, Горловки, других российских городов, сегодня рефлексирует по поводу взрыва и пожара в Харькове. Взрывы прогремели в складских помещениях строительного гипермаркета «Эпицентр».

Зеленский, просроченный президент, записал традиционное обращение, где традиционно обвинил ВС РФ «в ударе по мирным целям».



Однако, во-первых, российское командование пока официально не подтверждало нанесение удара по харьковскому «Эпицентру», во-вторых сами харьковчане делятся в сети примечательными видео. На нём во время пожара отчётливо слышна детонация.



Это даёт повод предположить, что склад гипермаркета использовался для хранения далеко не только линолеума и обоев. Как уже неоднократно доказывал ход СВО, ВСУ «не брезгуют» превращать территорию крупных торговых центров в места размещения военной техники и боеприпасов.

В украинском сегменте социальных сетей местные жители пишут о том, что в последнее время на территории торгового центра и его складов появлялись автомобили с грузом, который выгружался не грузчиками магазина, а военными. Вряд ли военнослужащих решили привлечь для помощи в разгрузке плиточного клея или ламината…
6 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 22:03
    Название в тему Епiцентр good
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 22:09
      . Если гипермаркет в Харькове был сугубо гражданским объектом, то вследствие чего возникла множественная вторичная детонация


      Наверно опять кондиционеры некачественные закупали.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 22:12
      Название в тему Епiцентр

      Ну с "Эпицентром" взрыва мы разобрались, а воронка вокруг имеется...??? А вокруг воронки "мертвые с косами стоят и тишина"... am
  2. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 22:07
    Не было бп. Это шифер щелкал.
    И ацетон.
    И кассовые аппараты
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 22:10
    Даже не важно что там хранилось. За то сколько они убили мирных граждан и за удары по нашей инфраструктуре одного Епiцентра мало. Пусть прочувствуют на своей шкуре.
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +2
    Сегодня, 22:12
    Были - небыли БП. Какая разница? Присутствие военных а так же банд.формирований
    или иностраных наемников, автоматически делает любой обьект легитимной целью.