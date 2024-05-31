Римское завоевание Британии
Цикл статей, посвящённых римскому вторжению в Британию 43 года. Эти статьи – вольный перевод эссе военного историка Дэвида Янга. Оно не претендует на полную историческую достоверность, хотя автор очень охотно пытается обосновать свои утверждения.
Мы рассмотрим всю кампанию и отдельно роль II легиона в римском вторжении в Британию с 43 по 45 год н. э., целью которого было подчинение Южной Англии. Я разбил эссе на несколько статей: ситуация до вторжения, само вторжение, кампании Веспасиана. В рамках своего исследования Дэвид прошёл около 1 000 км по Южной Англии, посетил более 10 музеев.
Автор опирается на книги «Римское вторжение в Британию» Грэма Вебстера, «Завоевание Рима в Британии» Джона Педди и «Римские вторжения в Британию» Джеральда Грейнджа.
Британские племена до вторжения 43 года
У английских племён были разные отношения друг с другом и римлянами. Автор описывает девять племён. Про Ицен он не упоминает, потому что они с римлянами никак не контактировали, те их просто игнорировали, пока не восстала королева Боудикка.
Расположение британских племён перед вторжением римлян
Тринованты жили в южном Саффолке и Эссексе с центром в Колчестере. Когда Юлий Цезарь ненадолго вторгся в 54 г. до н. э., это племя было одним из сильнейших в южной Британии. Они договорились с Юлием Цезарем и другими британскими племенами о том, что их территория останется нетронутой.
Катувеллауны жили к северу от Темзы. Первоначально они населяли Уорикшир, Нортгемптоншир, Бакингемшир, Бедфордшир и Хартфордшир. Их столицей был Сент-Олбанс. После поражения от Юлия Цезаря в 54 году до н. э. они согласились не нападать на триновантов. Однако примерно в 6 году н. э. катувеллауны нарушили договор и захватили территорию Эссекса, где жили тринованты. Затем столица племени переместилась в Колчестер.
Таким образом, катувеллауны стали самым могущественным племенем на юге Британии. Почти 40 лет их королём был Кунобелин. Его наследниками были его сыновья, Тогодумн и Каратак. После смерти их отца Тогодумн унаследовал королевство, Каратак отправился завоёвывать другие племена южной Англии. В 43 году братья возглавили объединённые британские силы против вторгшейся римской армии. Их народы оказали основное сопротивление Риму.
Атребаты жили к югу от Темзы – южный Беркшир, северо-восточный Хэмпшир, Суррей и западный Кент. Их столицей был Каллева Атребатум, переименованный римлянами в Силчестер. Они торговали с Римом. Верика правил ими примерно с 15 по 42 год н. э. Около 25 года группа катувеллаунов под командованием Эпатикка вторглась на их территории. Поэтому Верика и его племя двинулись на юг. В 42 году Верику изгнал Каратак, и первый отправился в Рим за поддержкой к императору Клавдию.
Регны жили в Сассексе и восточном Гэмпшире. Их центром был Чичестер. Он находился рядом с их гаванью Бошамом. Племя торговало с Римом.
Кантиаки жили в восточном Кенте. Их центром был Кентербери. Подобно атребатам и регнам, они дружили с Римом.
Белги жили в северном Сомерсете и южном Глостершире. Историки предполагают, что до 43 года племени не было, и его создали римляне из местных народов. Другие эксперты говорят, что представители племени были иммигрантами из северной Франции, прибывшими около 100 г. до н. э. Белги недружелюбно относились к Риму.
Дуротриги жили в южном Уилтшире, Дорсете, южном Сомерсете и восточном Девоне. В мирное время Дорчестер был центром племени. В его окрестностях много фортов на холмах, самым впечатляющим из них является замок Мейден. Это племя оказало наибольшее сопротивление Веспасиану.
Думнонии держались подальше от влияния Рима. Племя жило в западном Девоне и Корнуолле. Вероятно, его восточной границей были реки Эксе и Лин. В их районе нет крупных фортов на холмах и никаких свидетельств каких-либо сражений.
Добунни жили на территории от нижней долины Северн на западе до Горинг-гэп на Темзе на востоке. Эти районы мы теперь знаем, как Вустершир, северный Глостершир, северный Уилтшир и северный Беркшир. Племя с Римом не дружило. Но и никаких доказательств захвата римлянами этих земель нет.
41–43 гг.
У Калигулы в 40 году не получилось захватить Британию, его армия взбунтовалась и отказалась пересекать Ла-Манш. Императора убили в 41 году. Его место занял Клавдий. Чтобы укрепить свои позиции среди римской элиты, он выбрал захват Британии. С островов в Рим можно было возить зерно, свинец, олово, золото, шкуры животных, рабов и т. п.
Император Клавдий
В Британии Кунобелин оставил двух сыновей, Тогодумна и Каратака. Тогодумн получил земли своего отца к северу от Темзы. Его младший брат Каратак отошёл и завоевал почти всю территорию к югу от Темзы, потребовав верности от племени добунни. Два короля контролировали большую часть южной половины Англии. И они оба не любили Рим.
Верика стал королём племени Атребатов примерно в 15 году н. э. В 42 году Каратак победил атребатов, поэтому Верика, союзник Рима, отправился к императору Клавдию за поддержкой. Он сообщил, что Британия находится в состоянии раздора. И император решил, что это подходящее время для вторжения.
Командовал римской армией Авл Плавтий. До этого назначения он был губернатором римской провинции Иллирик – обширной территории, включающей часть современных Румынии, Сербии, Албании, Боснии, Хорватии и Венгрии. Его заместителем был Сервий Гальба, который был губернатором Верхней Германии. В 68 году, в конце своей карьеры, Гальба станет римским императором.
Римская армия собралась весной 43 года. Есть предположение, что она собралась недалеко от устья Рейна, но более вероятна область Булони. Французское побережье находится ближе к Британии, и морской переход был бы более лёгкой задачей для Плавтия.
Четыре легиона выступили в Булонь. Каждый легион насчитывал около 5 200 человек и состоял из 10 когорт. Первая когорта считалась элитной и насчитывала 5 центурий по 160 человек. Остальные 9 когорт насчитывали 6 центурий по 80 человек. Каждая центурия была разделена на 10 секций по 8 человек. Каждым легионом командовал легат, которому помогали 6 трибунов. Первые три легиона были выведены из Рейнской области, где они особо не были нужны, поскольку от местных жителей восстаний не ожидалось.
Ещё были кавалерия, лучники, строители и племя батавы, которые специализировалось на переправах через реки в полном снаряжении. Силы составляли около 45 000 человек. Помимо четырёх легионов, вторую часть армии составляли вспомогательные войска из завоёванных стран.
Вторжение пришлось отложить, поскольку войска взбунтовались из-за страха перед океаном, как при Калигуле. Чтобы подавить мятеж, Клавдий отправил своего главного помощника, бывшего раба Нарцисса, в Булонь. Используя своё остроумие, Нарцисс убедил армию выступить в поход.
В следующей статье расскажем о римской кампании 43 года.
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