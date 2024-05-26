«На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям

Однако на родине процесс завершения работ может превысить запланированные сроки на месяцы или даже годы

Правила, которые у нас были в прошлом, были хороши для прошлого. Назрели изменения. Мы собираемся провести своего рода бета-тестирование всей концепции

USS Milius и USS Benfold завершили техническое обслуживание быстрее, чем ожидалось, благодаря японской рабочей силе