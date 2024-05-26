«На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям
ВМС США намерены расширить сотрудничество с японскими верфями, передав им более значительный, а впоследствии и капитальный ремонт военных кораблей.
Как заявлял в январе 2024 года посол США в этой стране Рам Эмануэль, это решение было вызвано острой потребностью сократить время, необходимое для возвращения вымпелов американского флота в строй. Военные корабли США уже многие десятилетия обслуживаются и ремонтируются в Японии, например, на американских ВМБ Йокосука или Сасебо, но их капремонт проходил исключительно в Соединенных Штатах.
- говорится в издании Stars and Stripes.
Со слов посла, Счетная палата США в отчете за май 2022 года установила, что отставание в ходе проведения ремонтных работ привело к выводу из эксплуатации девяти вымпелов и к потере 34 лет корабельного ресурса.
- отмечал в январе посол, указывая на необходимость передачи компетенций японским верфям.
Судя по всему, «бета-тестирование» прошло успешно. Как сообщает Пентагон, два эсминца класса Arleigh Burke уже готовы вернуться на боевую службу.
- говорится в издании Army Recognition.
В частности, японским подрядчикам доверили полную замену приводного вала на USS Milius. После выполнения соответствующих работ корабль успешно завершил ходовые испытания и теперь готовится к боевому развертыванию.
Учитывая благоприятное завершение эксперимента, следует ожидать нарастающей передачи со стороны американского судостроения своих компетенций японским верфям.
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