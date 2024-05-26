«На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям

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«На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям

ВМС США намерены расширить сотрудничество с японскими верфями, передав им более значительный, а впоследствии и капитальный ремонт военных кораблей.

Как заявлял в январе 2024 года посол США в этой стране Рам Эмануэль, это решение было вызвано острой потребностью сократить время, необходимое для возвращения вымпелов американского флота в строй. Военные корабли США уже многие десятилетия обслуживаются и ремонтируются в Японии, например, на американских ВМБ Йокосука или Сасебо, но их капремонт проходил исключительно в Соединенных Штатах.



Однако на родине процесс завершения работ может превысить запланированные сроки на месяцы или даже годы

- говорится в издании Stars and Stripes.

Со слов посла, Счетная палата США в отчете за май 2022 года установила, что отставание в ходе проведения ремонтных работ привело к выводу из эксплуатации девяти вымпелов и к потере 34 лет корабельного ресурса.

Правила, которые у нас были в прошлом, были хороши для прошлого. Назрели изменения. Мы собираемся провести своего рода бета-тестирование всей концепции

- отмечал в январе посол, указывая на необходимость передачи компетенций японским верфям.


Судя по всему, «бета-тестирование» прошло успешно. Как сообщает Пентагон, два эсминца класса Arleigh Burke уже готовы вернуться на боевую службу.

USS Milius и USS Benfold завершили техническое обслуживание быстрее, чем ожидалось, благодаря японской рабочей силе

- говорится в издании Army Recognition.

В частности, японским подрядчикам доверили полную замену приводного вала на USS Milius. После выполнения соответствующих работ корабль успешно завершил ходовые испытания и теперь готовится к боевому развертыванию.

Учитывая благоприятное завершение эксперимента, следует ожидать нарастающей передачи со стороны американского судостроения своих компетенций японским верфям.
12 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 09:16
    полную замену приводного вала
    это из чело они его делали и как или как можно вал... ВАЛ! КАрл привести в негодность belay Ей богу как в ... 2 титановых шарика, 1 сломал... 2-й потерял
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 09:32
      Валопровод большая хреновина, опять же сроки и режимы работы. Возможно просто время ему пришло.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 09:43
        Коленвал, а это деталь которая гораздо сложнее и дороже на порядок и имеет весь спектр нагрузок,а не только крутящий момент - срок службы емнип 120+- тыс! часов. А тут просто приводной.... А замечу, что он спущен на воду в 95 году. Он или сотни кругосветок совершил lol или я не знаю, скорее всего дефект был. request
        Ну вы мне поясните кто в курсе как??? приводной мог сдохнуть раньше коленчатого? belay
        1. Corvair Звание
          Corvair
          +2
          Сегодня, 09:51
          Может что-то накосячил сам экипаж, например, не уследили за подшипниками (смазка, температура...) и ушатали гребной вал.
        2. PN Звание
          PN
          +1
          Сегодня, 09:59
          Если корабль долгое время стоял без движения, то вал мог банально "провиснуть". Ну это если экипаж не делал периодически проворот линии вала.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:14
        Николай hi Кто забил на контроль опорных валовых подшипниках,но есть ещё и упорный подшипник,дейдвудное устройство?Сломать можно Всё если постараться.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:48
      Ремонтируют корабли передового базирования-не надо отправлять в домой.Не удивлюсь,если в перспективе подключат и Индию.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 11:30
        только не нашим с нашими сроками комментировать...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:16
    «На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям

    А всего-то и надо было сбросить на Японию две атомные бомбы...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 09:30
    Ну, скажем так, у японцев тоже сроки не малые получились, один стоял в ремонте почти год, второй чутка меньше. Так что, говорить о решении проблемы пока рановато. Думаю, китайцы быстрее отремонтировали бы)))
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 09:49
    В среднесрочной перспективе начнут и заказывать в той же Японии или Ю.Корее. А бриты ещё быстрее
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 11:34
    Я удивлен, что это не делалось раньше.
    И быстрее гораздо, и качество выше.