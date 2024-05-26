«Т-90 наращивает боевой потенциал»: индийская армия получила первые танки Bhishma Mark III

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«Т-90 наращивает боевой потенциал»: индийская армия получила первые танки Bhishma Mark III

Индийский концерн Heavy Vehicles Factory передал армии страны первую партию модернизированных танков Bhishma Mark III.

Полученная техника прошла обновление, целью которого является существенное наращивание боевого потенциала текущего парка Т-90

- говорится в издании IDRW.



Как указывается, хотя ряд деталей проекта остаются за грифом «секретно», некоторые ключевые аспекты программы модернизации стали известны.

Т-90 Mark III может похвастаться улучшенной огневой мощью за счет усовершенствования СУО. Танк получил цифровой баллистический вычислитель, упрощающий наведение на цель и управление пушкой.

Размещено устройство ввода поправок [CID, имеется в виду устройство автоматического учета и ввода поправки на износ канала ствола танковой пушки, которое работает в комбинации с баллистическим вычислителем]. ОБТ оборудован ИК-прицелом командира (с ЖК-дисплеем) и системой отсчета дульного среза [MRS, дульный отражатель].

Модернизация до уровня Mark III включает в себя размещение цифровых средств связи, улучшающих коммуникацию между членами экипажа и подразделениями на поле боя. Машина получила противотепловое покрытие [судя по всему, лакокрасочного, а не камуфляжного типа], уменьшающее заметность ОБТ в ИК-спектре.

При проведении модернизации до уровня Mark III приоритет отдается подсистемам местного производства в целях увеличения доли национальных компонентов

- отмечается в издании.

Индийская армия планирует модернизировать до стандарта Mark III около 300 танков Т-90.

Ожидается, что модернизированные машины значительно повысят бронетанковый потенциал индийской армии

- говорится в издании.
12 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 08:52
    Иран пришёл к аналогу т90м...странно, что индусы не пришли к самой продвинутой версии Т90.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 09:02
      Они хотят модернизировать двигатель, поставить КАЗ, пока танцуют между двух вариантов: наш и израильский. Хотят заменить СУО, ну и по мелочи там. Отрадно, что индусы будут модернизировать с нами и нашими системами.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +4
        Сегодня, 09:13
        Полученные решения тутже попадут на Запад, где к ним разработают контрмеры
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 09:17
          Да, да. Помним историю с подлодкой в аренде.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:09
    При передаче армии танков одно из главных условий правильно их оформить внешне для счастья в будущем.
    модернизированные машины значительно повысят бронетанковый потенциал индийской армии
    Иначе бы модернизацией не занимались.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 09:25
    . Т-90 Mark III может похвастаться улучшенной огневой мощью за счет усовершенствования СУО. Танк получил цифровой баллистический вычислитель, упрощающий наведение на цель и управление пушкой.

    Шестирукого посадят внутрь laughing
    Какой нарядный т-90 на фото belay
    1. Наган Звание
      Наган
      +5
      Сегодня, 09:34
      Установка гирлянд и прочее украшательство явно повысили уровень боевых возможностей. А ежели еще вокруг танка станцевать...
      1. Комментарий был удален.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 10:28
      Цитата: igorbrsv
      . Т-90 Mark III может похвастаться улучшенной огневой мощью за счет усовершенствования СУО. Танк получил цифровой баллистический вычислитель, упрощающий наведение на цель и управление пушкой.

      Шестирукого посадят внутрь laughing
      Какой нарядный т-90 на фото belay

      Ну индусы без пляски и цветов как-то не катится... обязательно щедевральное украшение в национальных цветов, иначе не поймут.... lol
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:45
    Вроде куча времени с 1949 года прошло, но судя по англоязычности названия и модификации "белый господин" всё ещё сидит в подкорке.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 11:05
    Цветы на броне очень умиляют yes
  6. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 11:07
    Машина получила противотепловое покрытие [судя по всему, лакокрасочного, а не камуфляжного типа],
    Если судить по фото, то скорее цветочного типа. laughing
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 11:09
    Ради такого праздника с гирляндами и танцами хоть бы удосужились отмыть гусяни и покрасить.)) Насколько мне известно, при модернизации производят и кап. ремонт, т. е. разбирают объект практически полностью. А этот образец как приехал с полей, так и остался.