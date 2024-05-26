«По уровню прогресса схож с российской «Арматой»: в западной прессе оценили новый китайский легкий танк

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«По уровню прогресса схож с российской «Арматой»: в западной прессе оценили новый китайский легкий танк

На днях в китайских социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены два варианта нового, ранее неизвестного танка НОАК.

Как указывается в издании Army Recognition, основное различие между этими двумя модификациями, по-видимому, заключается в их оснащении пушками разного калибра, вероятно, 105 мм и 125 мм.



Оба экземпляра, как можно предположить, оснащены КАЗ, обеспечивающими охват на 360°, и имеют маскирующие ИК-излучение кожухи на стволах орудий для уменьшения теплового следа.



На принадлежность этих машин к классу легких танков указывают узкие гусеницы (с 6 катками) и сходство с рядом компонентов серийного ЛТ Type 15 (ZTQ-15), который весит от 33 до 36 тонн, что сопоставимо со средним танком советской эпохи Т-64. В целом КНР с недавнего времени активно ищет альтернативы ОБТ, таким как ZTZ-99.

Предполагается, что танки будут оснащены радаром миллиметрового диапазона, сенсорами обнаружения света (Lidar), легкой броней, системой автопилота и автоматизированной системой определения цели на основе ИИ. Они также будут интегрированы во всеобъемлющую информационную систему управления полем боя.



Наличие двух передних люков предполагает, что экипаж состоит всего из двух человек, которые смогут справляться с боевыми задачами благодаря высокоинформативным системам управления огнем и обмена данными. Возможно, что экипаж будет облачен в экзоскелеты для снижения физической нагрузки. Он управляет необитаемой башней, которая оснащена, кроме пушки, вращающимися минометными установками.



Модульная конструкция, включающая в том числе блоки ДЗ и противокумулятивные решетки в задней части, допускает различные конфигурации: 30-тонную легкую версию, 40-тонный стандартный вариант и 50-тонную тяжелую модификацию.

Этот новый легкий танк может представлять собой значительный прогресс китайской оборонки, схожий с тем, который проделала российская платформа «Армата»

- отмечается в западном издании.



Как указывается, на сегодняшний день примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14, оснащенный беспилотной башней и передовыми системами бронирования; немецкий KF-51 Panther, известный своей 130-мм гладкоствольной пушкой и инновационными системами ситуационной осведомленности; и японский Type 10, в котором особое внимание уделяется мобильности, модульной броне и сложным электронным системам.


Китайская передовая бронетанковая штурмовая система FAAS – возможный прототип нового ЛТ


Согласно оценке автора, перспективными танками в этой категории являются южнокорейский K2 Black Panther, турецкий Altay, американский Abrams X, франко-германский MGCS, индийский FMBT и британский Challenger 3.
10 комментариев
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  1. Mister X Звание
    Mister X
    +2
    Сегодня, 06:53
    Китайский секретный танк мирно ездил по безлюдным улицам
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 07:48
      Не танк, а танки! Мы с Тамарой ходим парой...
  2. maximaniak Звание
    maximaniak
    -2
    Сегодня, 07:02
    Там танкист в Адидасе? Точно в Китае снято?
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +4
      Сегодня, 07:16
      Так "Адидас" почти весь в Китае и выпускается.Какой захочешь:хочешь настоящий,хочешь контрафактный.Еще лет семь назад, зашёл в фирменный магазин Адидас,на всём товаре "маде ин Чина"
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 07:24
      Точно в Китае снято?
      ..дык давно известный факт ...китайский трикотаж применяет западные бренды...когда в школе учился мне родители кросы купили adidas было напечатано abibas..на первом же футболе подошва отвалилась...може сейчас уровень производства поднялся по сравнению с 80-ми
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 07:52
        Крымский партизан 1974
        (Владимир)
        +2
        Сегодня, 07:24
        Новый
        Точно в Китае снято?
        ..дык давно известный факт ...китайский трикотаж применяет западные бренды...когда в школе учился мне родители кросы купили adidas было напечатано abibas..на первом же футболе подошва отвалилась...може сейчас уровень производства поднялся по сравнению с 80-ми
        Это Вам достались приграничные пошивы)). На гос. предприятиях выпускается отличная номенклатура, с высоким качеством.
        Пол мира ходит в китайском трикотаже. В мерикатосии до 80-85% одеваются под товарным знаком "Мэйд ин Чайна".
        В отношении статьи - в сфере вооружения китайцы не стоят на месте.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:17
    Как указывается, на сегодняшний день примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14, оснащенный беспилотной башней и передовыми системами бронирования

    Который ни в парадах, ни в боевых действиях пока (уже) не участвует...Но считается...Как Су-57 - «пятого»...
  4. mc1aren Звание
    mc1aren
    0
    Сегодня, 07:27
    а чуть погодя окажется, что их наклепали тыщи штук...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 07:52
      И все они косым клином поплыли на Тайваньщину.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:58
    Главное то, что ни наклепают его сотнями и не важно лучший он или нет. А это даст опыт производства, отладка технологий, набьёт руку на сложно и технологичном!