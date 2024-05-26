«По уровню прогресса схож с российской «Арматой»: в западной прессе оценили новый китайский легкий танк
На днях в китайских социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены два варианта нового, ранее неизвестного танка НОАК.
Как указывается в издании Army Recognition, основное различие между этими двумя модификациями, по-видимому, заключается в их оснащении пушками разного калибра, вероятно, 105 мм и 125 мм.
Оба экземпляра, как можно предположить, оснащены КАЗ, обеспечивающими охват на 360°, и имеют маскирующие ИК-излучение кожухи на стволах орудий для уменьшения теплового следа.
На принадлежность этих машин к классу легких танков указывают узкие гусеницы (с 6 катками) и сходство с рядом компонентов серийного ЛТ Type 15 (ZTQ-15), который весит от 33 до 36 тонн, что сопоставимо со средним танком советской эпохи Т-64. В целом КНР с недавнего времени активно ищет альтернативы ОБТ, таким как ZTZ-99.
Предполагается, что танки будут оснащены радаром миллиметрового диапазона, сенсорами обнаружения света (Lidar), легкой броней, системой автопилота и автоматизированной системой определения цели на основе ИИ. Они также будут интегрированы во всеобъемлющую информационную систему управления полем боя.
Наличие двух передних люков предполагает, что экипаж состоит всего из двух человек, которые смогут справляться с боевыми задачами благодаря высокоинформативным системам управления огнем и обмена данными. Возможно, что экипаж будет облачен в экзоскелеты для снижения физической нагрузки. Он управляет необитаемой башней, которая оснащена, кроме пушки, вращающимися минометными установками.
Модульная конструкция, включающая в том числе блоки ДЗ и противокумулятивные решетки в задней части, допускает различные конфигурации: 30-тонную легкую версию, 40-тонный стандартный вариант и 50-тонную тяжелую модификацию.
- отмечается в западном издании.
Как указывается, на сегодняшний день примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14, оснащенный беспилотной башней и передовыми системами бронирования; немецкий KF-51 Panther, известный своей 130-мм гладкоствольной пушкой и инновационными системами ситуационной осведомленности; и японский Type 10, в котором особое внимание уделяется мобильности, модульной броне и сложным электронным системам.
Согласно оценке автора, перспективными танками в этой категории являются южнокорейский K2 Black Panther, турецкий Altay, американский Abrams X, франко-германский MGCS, индийский FMBT и британский Challenger 3.
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