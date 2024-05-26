ВСУ впервые нанесли удар по Белгороду противокорабельной ракетой «Нептун»
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Противник начал применять противокорабельные ракеты для ударов по российским городам, накануне вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинскую ПКР «Нептун». Одновременно враг атаковал и РСЗО «Vampire». Об этом сообщает Минобороны.
Массированную атаку на Белгород отразила российская ПВО, сбив порядка 30 реактивных снарядов и одну противокорабельную ракету. Как отмечают российские ресурсы, это первая попытка использовать переделанную ПКР для ударов по городам «старой» России, до этого «Нептунами» несколько раз атаковали Крым. Несмотря на то, что атака была отбита, в городе пострадали дома и люди, четыре человека доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.
Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) «Нептун» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО одна ПКР «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» уничтожены над Белгородской областью.
— говорится в сообщении военного ведомства.
Это была уже вторая попытка атаковать Белгород за вечер, до этого, примерно в районе 19:00 часов, ПВО перехватила очередной пакет РСЗО «Vampire», сбив 15 ракет. На данный момент украинские вооруженные формирования бьют по городу только из чешских РСЗО, а также запускают беспилотники. Санитарную зону нужно расширять еще больше.
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