ВСУ впервые нанесли удар по Белгороду противокорабельной ракетой «Нептун»

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ВСУ впервые нанесли удар по Белгороду противокорабельной ракетой «Нептун»

Противник начал применять противокорабельные ракеты для ударов по российским городам, накануне вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинскую ПКР «Нептун». Одновременно враг атаковал и РСЗО «Vampire». Об этом сообщает Минобороны.

Массированную атаку на Белгород отразила российская ПВО, сбив порядка 30 реактивных снарядов и одну противокорабельную ракету. Как отмечают российские ресурсы, это первая попытка использовать переделанную ПКР для ударов по городам «старой» России, до этого «Нептунами» несколько раз атаковали Крым. Несмотря на то, что атака была отбита, в городе пострадали дома и люди, четыре человека доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.



Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) «Нептун» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО одна ПКР «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» уничтожены над Белгородской областью.

— говорится в сообщении военного ведомства.

Это была уже вторая попытка атаковать Белгород за вечер, до этого, примерно в районе 19:00 часов, ПВО перехватила очередной пакет РСЗО «Vampire», сбив 15 ракет. На данный момент украинские вооруженные формирования бьют по городу только из чешских РСЗО, а также запускают беспилотники. Санитарную зону нужно расширять еще больше.
26 комментариев
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  1. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    +7
    Сегодня, 06:19
    Объявить целями дачи чиновников и депутатов под киевом. Дать сутки, долбануть по одной, потом еще и т.д. Свое - оно дороже
    1. kebeskin Звание
      kebeskin
      +9
      Сегодня, 06:25
      Не страшно им такое. Там уже в европах себе дачи понакупили. А военкомы соревнуются у кого зарубежная вилла круче.
    2. VSO-396
      VSO-396
      -6
      Сегодня, 06:27
      Т.е. бить по дачам-это не терроризм? А если они, да по Рублевке?
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 07:51
        Цитата: VSO-396
        А если они, да по Рублевке?

        Вы за Рублёвку переживаете? У вас там недвижимость?
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:25
      под киевом
      А почему бы не долбануть по самому Киеву? Да так, чтобы в Париже было слышно!
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: vvn_vl
      Объявить целями дачи чиновников и депутатов под киевом.

      У них дачи ЗА пределами Украины...
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 06:27
    [Санитарную зону нужно расширять еще больше.]
    Такими темпами ее придется расширять очень долго!
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 07:11
      Такими темпами ее придется расширять очень долго!

      Есть идеи, как быстрее?
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +6
    Сегодня, 06:27
    Такая штука, как пкр Нептун, где-то производится, где-то обслуживается, складируется... И? Это не пошив одежды подпольный
    1. VSO-396
      VSO-396
      +1
      Сегодня, 06:31
      Да рассредоточили производство, в т. ч. и сборочное.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        0
        Сегодня, 06:36
        А склады и обслуживание? ПУ?
        Ок, рассредоточены сборка(?)и производство - найдите движки. Не в СТО же их собирают, и не в десятке мест
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 06:47
      Цитата: тлауикол
      Такая штука, как пкр Нептун, где-то производится, где-то обслуживается, складируется... И? Это не пошив одежды подпольный

      Есть скудная информация, взята из Дзена:

      Это разработка Государственного киевского конструкторского бюро «Луч» и ряда военных концернов страны, среди которых предприятие «Мотор Сич». Бюро работает с 1965 года и сейчас выступает головным предприятием по разработке специальной военной техники для Украины.

      И как я правильно понимаю, производится в Запорожье, "Мотор Сич". am
      Обслуживание и складирование - нема... request
      1. ААК Звание
        ААК
        +3
        Сегодня, 06:54
        Ну так "Мотор Сич" видно берегут для китайских товарищей, как и многое другое... Ну а самое главное - из-за отсутствия нормальной разведывательной спутниковой группировки не наносится огневой удар в момент выхода бандеровской техники на позиции перед атакой нашей территории... всё остальное - это только ответка, очень мало на упреждение удара
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:55
          Цитата: ААК
          из-за отсутствия нормальной разведывательной спутниковой группировки не наносится огневой удар в момент выхода бандеровской техники на позиции перед атакой нашей территории...

          Откуда у вас сведения что она отсутствует? Думаю дело не в отсутствии спутниковой группировки (она имеется), а в координации действий между различными ведомствами, структурами, родами войск и т.п....
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:30
    Цитата: vvn_vl
    Объявить целями дачи чиновников и депутатов под киевом. Дать сутки, долбануть по одной, потом еще и т.д. Свое - оно дороже

    Мечтать не вредно.
    После удара по РЛС на Кубани прошло несколько суток..где ответ?
    Думаю молчание Кремля на Банковой восприняли как индульгенцию на любые действия против нашего народа и страны.
    Лягушку в кастрюле варят на медленном огне и она даже не чуствует приближение своей смерти.
    В Вашингтоне прекрасно используют отмороженных укронацистов для своих целей.
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      +1
      Сегодня, 06:41
      Из РЛС Воронеж ещё штук пять расположены у самой границы. Случись что , часть из них просто арта расстреляет. А сейчас украинцы и сочуствующие им могут разнести всё, от Калининграда до Орска беспилотниками. В любой момент.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 06:30
    Вот читаю и удивляюсь мантре о " братском народе". Вот уж точно- в семье братьев, не без урода.
  6. Землекоп Звание
    Землекоп
    -1
    Сегодня, 06:39
    От нептуна там только оболочка..а все нутро гарпуна...да и расчеты запускающие .....точно не укры....и целеуказание не просроченный лично в телефон кричит...у укров вообще нет ничего что дает целеуказание. Так что Путин до соплежуется что скоро по нам тактическим ЯО влупят.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -3
      Сегодня, 06:56
      до соплежуется что скоро по нам тактическим ЯО влупят

      Конечно вы правы. Но мне интересно, это оторвет народ от "шашлыков и праздников"?
    2. курвиметр Звание
      курвиметр
      -4
      Сегодня, 07:04
      Не укры... Стыдно от укров получать по мурсалам ? От коллективного Запада для самолюбия конечно приятнее smile
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 06:54
    Цитата: Леха с Андроида.
    Лягушку в кастрюле варят на медленном огне и она даже не чуствует приближение своей смерти.

    Думающие люди об этом говорили полтора года назад, но псевдо - патриотические боты (враги России) постоянно минусуют и пишут жалобы в администрацию (типа троллинг и провокация)... Что же мы хотим, если даже на интернет-форуме любое здравое рассуждение подвергается критике и нападкам?
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -4
    Сегодня, 07:00
    ВСУ впервые нанесли удар по Белгороду противокорабельной ракетой «Нептун»

    Интересно, что сейчас про переход очередных красных линий расскажут Маша и её коллеги? Где это "забалтывание" про агонию Киевского режима? Похоже, что раньше Зелик "ещё не начинал"... А вот теперь началось...
  9. НСВ Звание
    НСВ
    +1
    Сегодня, 07:04
    Не ракеты надо сбивать,а просто убивать тех свиноголовых кто их запускает,обслуживает,делает!!!
    1. Руслан Смородин Звание
      Руслан Смородин
      -1
      Сегодня, 07:28
      Вы правда верите, что если убить всех украинцев, то потопы, мигранты, воровство, и все проблемы в РФ исчезнут сами по себе?
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:33
    Цитата: тлауикол
    А сейчас украинцы и сочуствующие им могут разнести всё
    Если могли бы, то не сомневайтесь уже бы постарались это сделать. Следовательно возможностей не хватает, как бы им этого не хотелось. А вот отвечать на такие удары действительно необходимо без задержек и с утроенной силой.
  11. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 07:43
    Санитарную зону нужно расширять еще больше.

    на фоне статьи - такое заявление просто смешно.

    объективность говорит о том, что на территории вошедшей в состав, включая и Крым, а также по периметру - нужно водить режим ТКО.
    а также снимать режим - СВО. который приведет к развязыванию рук и в любой момент к загрузке и дозагрузке ОПК, ВПК.