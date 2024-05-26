Чешский наёмник: Американская помощь украинской армии уже не поможет

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Чешский наёмник: Американская помощь украинской армии уже не поможет

Украинская армия находится в тяжелом положении, американская помощь ВСУ уже не поможет, российские войска продолжат продвигаться дальше. Об этом рассказал чешский наемник с позывным «Павел», участвующий в боевых действиях на стороне украинцев.

Российские войска продолжают наступать на разных направлениях, вклиниваясь в оборону ВСУ. По мнению чешского наемника, такая тактика может привести к окружению отдельных участков обороны ВСУ. Причем таких вклинений российской армии в оборону ВСУ очень много по всей линии фронта. На данный момент у украинских военных нет ни сил, ни средств для нейтрализации этой угрозы.



Из каждого «выступа» можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки. Русские будут продвигаться

— заявил «Павел».

Другие чешские наемники, опрошенные изданием Lidovky, также не верят в победу ВСУ, а также заявления Зеленского о выходе на границы 1991 года. Также они скептически относятся к американской военной помощи, поставки которой возобновил Вашингтон. Как заявил один из чехов, на сегодняшний день украинская армия уже не та, что была даже год назад, у нее пропал «победный дух».

ВСУ больше не в состоянии остановить продвижение российских войск, американская помощь не поможет

— добавил наемник.
10 комментариев
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  1. Mister X Звание
    Mister X
    0
    Сегодня, 06:49
    американская помощь ВСУ уже не поможет

    Открыл Америку через форточку...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:51
    «Об этом рассказал чешский наемник с позывным "Павел"» —

    — Расскажи это другому чешскому Павлу,который Пётр ...
  3. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 07:02
    Цитата: Mister X
    американская помощь ВСУ уже не поможет

    Открыл Америку через форточку



    Пожалуйста, не способствуйте распространению недостоверной информации.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:12
    Я не могу понять, почему принадлежность к разным нацбатам не гарантирует автоматический «вышак»? Чтобы вся эта сволочь не надеялась отсидеться и выйти по УДО?
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -2
    Сегодня, 07:22
    По мнению чешского наемника
    Хорошо бы этого чешского наемника обработать в какой-нибудь пресс-хате, а потом выставить перед журналистами с покаянием wink
  6. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 07:26
    Я такие заявления уже последние 1,5 года слышу...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:28
    ВСУ больше не в состоянии остановить продвижение российских войск, американская помощь не поможет... Русские будут продвигаться
    Следует ли из этого, что чешским и др. наемникам пока еще живы пора возвращаться домой?
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:46
      rotmistr60
      (Геннадий)
      0
      Сегодня, 07:28
      Следует ли из этого, что чешским и др. наемникам пока еще живы пора возвращаться домой?
      У "диких гусей" одна политика - рубить бабки. И надеяться, что останутся в живых.
  8. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 07:36
    Да ладно.
    Пока она им помогает. Оно, сегодняшнее украинское государство, без помощи из за бугра, давно уже бы сдохло и там строилась бы новое возрождённое государство. И тысячи жизней были бы сохранены.
    Но мериканская помощь помогает продлить агонию и война кормит богов войны

    Да оно всё равно сдохнет, но эта помощь им помогает.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:44
    Чешский наёмник: Американская помощь украинской армии уже не поможет
    Ни какого самолечения - в морг, и только в морг. bully