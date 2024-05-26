Чешский наёмник: Американская помощь украинской армии уже не поможет
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Украинская армия находится в тяжелом положении, американская помощь ВСУ уже не поможет, российские войска продолжат продвигаться дальше. Об этом рассказал чешский наемник с позывным «Павел», участвующий в боевых действиях на стороне украинцев.
Российские войска продолжают наступать на разных направлениях, вклиниваясь в оборону ВСУ. По мнению чешского наемника, такая тактика может привести к окружению отдельных участков обороны ВСУ. Причем таких вклинений российской армии в оборону ВСУ очень много по всей линии фронта. На данный момент у украинских военных нет ни сил, ни средств для нейтрализации этой угрозы.
Из каждого «выступа» можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки. Русские будут продвигаться
— заявил «Павел».
Другие чешские наемники, опрошенные изданием Lidovky, также не верят в победу ВСУ, а также заявления Зеленского о выходе на границы 1991 года. Также они скептически относятся к американской военной помощи, поставки которой возобновил Вашингтон. Как заявил один из чехов, на сегодняшний день украинская армия уже не та, что была даже год назад, у нее пропал «победный дух».
ВСУ больше не в состоянии остановить продвижение российских войск, американская помощь не поможет
— добавил наемник.
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