Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет Украина

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Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет Украина

Если Запад не усадит Киев за стол переговоров, Украина потеряет еще больше территорий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский посол дал интервью журналу Newsweek, заявив, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на своих условиях и с учетом ситуации, т. е. с новыми регионами. Если же у Запада не хватит силы убеждения для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, то Украина продолжит терять территории.



Если предложения России о мирных переговорах в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территории, чем имеют сейчас

— заявил Антонов.

При этом ни о каком «отводе войск» или остановке по линии фронта речи не идет, новые регионы вошли в состав России в своих административных границах. В общем, всё, о чем заявляет киевский узурпатор, Россия отвергает. К тому же с Зеленским никто разговаривать не будет, американцам нужно искать нового легитимного представителя Украины, который будет иметь право подписать документы о капитуляции режима.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский не намерен идти на мирные переговоры с Россией, боевые действия будут продолжены.
7 комментариев
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  1. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 07:33
    Заявление Антонова ничто иное, как очередное "выпрашивание договорняка". А как же озвученные в феврале 22 года цели СВО?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:36
    «Зеленский не намерен идти на мирные переговоры с Россией» —

    — Кто такой Зеленский*? ...
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:37
    К тому же с Зеленским никто разговаривать не будет, американцам нужно искать нового легитимного представителя Украины, который будет иметь право подписать документы о капитуляции режима.
    Это понимают как мерикатосы, так и их сателлиты. Остается дождаться когда, и где героически)) (конечно же от российского оружия laughing ) погибнет наркоман.
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:40
    Такие "угрозы" могут только раззадорить. Даже не знаю что думать, вдруг какая-то многоходовочка.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:41
    Если предложения России о мирных переговорах в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территории, чем имеют сейчас
    А вот стоит именно сегодня вообще говорить о каких-то переговоров, а тем более "пугать" американцев потерей территорий киевом? Во-первых, американцам глубоко наплевать на это, т.к. основная цель - продолжение войны и желательно в долгосрочной перспективе. Во-вторых, это слишком похоже на то, что России позарез необходимы переговоры, что вселяет в "союзников" украины уверенность в необходимости продолжить помощь киеву и заставить его еще поднажать.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:51
      что вселяет в "союзников" украины уверенность

      Помните hi Путин говорил, что НАТО надо сохранить лицо в этом конфликте.
      Как мне видится, это демилитаризации, денацификация, внеблоковый статус украины и регионы вошедшие по Конституции. Вывод из новых наших регионов и разоружение войск т. н. украины. На этом витке истории видимо пока так.
  6. Heda Звание
    Heda
    0
    Сегодня, 07:57
    Так смешно это выглядит) Договоритесь с нами, а то мы каак заберём себе ещё больше территорий)
    Сразу возникает вопрос, если такие сильные, зачем в принципе договариваться? Возьмите молча Харьков, Одессу и всего делов.
    Так нет, какими то детскими угрозами пугают.