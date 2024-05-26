Если предложения России о мирных переговорах в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территории, чем имеют сейчас

Если Запад не усадит Киев за стол переговоров, Украина потеряет еще больше территорий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.Российский посол дал интервью журналу Newsweek, заявив, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на своих условиях и с учетом ситуации, т. е. с новыми регионами. Если же у Запада не хватит силы убеждения для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, то Украина продолжит терять территории.— заявил Антонов.При этом ни о каком «отводе войск» или остановке по линии фронта речи не идет, новые регионы вошли в состав России в своих административных границах. В общем, всё, о чем заявляет киевский узурпатор, Россия отвергает. К тому же с Зеленским никто разговаривать не будет, американцам нужно искать нового легитимного представителя Украины, который будет иметь право подписать документы о капитуляции режима.Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский не намерен идти на мирные переговоры с Россией, боевые действия будут продолжены.