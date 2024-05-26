Российские войска установили контроль над селом Берестовое на Купянском направлении

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Российские войска установили контроль над селом Берестовое на Купянском направлении

Село Берестовое Харьковской области, куда в первой декаде мая вошли российские войска, полностью освобождено от ВСУ. Информация об установлении контроля над данным населенным пунктом появилась накануне. Об этом сообщил ряд российских ресурсов.

Наступление российских войск в Харьковской области вынудило командование ВСУ снять часть подразделений с других направлений и перебросить их под Харьков. Это не сразу, но привело к проседанию фронта на некоторых участках, в том числе и на Купянском направлении. Накануне стало известно, что под контроль российских войск перешли два населенных пункта — Ивановка и Берестовое. Официального сообщения от Минобороны пока нет, возможно, появится сегодня.



Стягивание резервов противника на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться неплохих тактических результатов на других участках линии фронта, где недостаток этих самых резервов уже ощущается

— пишет ТГ-канал Colonelcassad.


О том, что российские войска пересекли границу ЛНР и Харьковской области в районе села Берестовое, появились 8 мая. Сообщалось, что штурмовые группы ВС России вошли в село и начали продвижение, но до полного освобождения прошло две недели. Продолжается наступление и в районе Кисловки на том же Купянском направлении, там наши освободили Ивановку и начали подступать к селу Степовая Новоселка.
10 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 08:06
    Хочется надеятся, что это хорошо спланированная на несколько ходов вперёд и тщательно спланированная нашим ГШ операция. Типа звёздного налёта в авиации, когда борты наваливаются на цель со всех сторон одновременно и рвут её на части.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 08:10
    Стягивание резервов противника на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться неплохих тактических результатов на других участках линии фронта, где недостаток этих самых резервов уже ощущается

    — пишет ТГ-канал Colonelcassad.
    "Где тонко, там рвется". Так и будут в укрорейхе гонять по всему фронту мобиков и пр. Пока ещё есть кого гонять. Но и они не бесконечны. Придет, и этим резервам конец.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:12
    ...А тем временем Россия с Польшей договорились о транзите казахстанской нефти в Германию.
    https://www.kp.ru/online/news/5824427/

    Воистину чудесатые дела творятся....
    Поляки вовсю нас русофобят, но нефть это святое. При этом ещё и вопрос - казахстанская ли это нефть будет? Поляки с пристрастием проверку химсостава на предмет происхождения нефти будут проводить?
    1. Msi Звание
      Msi
      +6
      Сегодня, 08:23
      Поляки с пристрастием проверку химсостава на предмет происхождения нефти будут проводить?

      Наклеим казахстанский флаг на трубу и хватит. lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:26
        laughing Этого явно мало....Может минифлажки в нефть добавлять казахстанские? Типа всё по правде, все из Казахстана ...
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 09:07
      Это Казахстан с Польшей договорился,по просьбе немцев, чтобы те пропускали транзитную нефть! Россия никогда принципиально не возражала против этого.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 09:17
      Нефть пойдёт казахская. Это легко контролируется, в частности по объёмам и маркировке нефти, загружаемой в транспортную систему на территории Казахстана. И контролируют это там не россияне или казахи.
    4. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 09:36
      Я был вчера на одной железнодорожной станции в Западной Беларуси. Вся станция заставлена цистернами для сжиженного газа. Чьи эти цистерны и чей это газ в них, понятно, не беларусский же. И куда они направлялись, тоже понятно
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 08:40
    Хорошая новость с утра.
    Парням мужества и отваги!
    Стойкости и боевого братства!
    Работайте братья!
    Победа будет за нами!
    Смерть фашистам и НАТО!!!
    Бейте сатанистов!!!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:57
    вынудило командование ВСУ снять часть подразделений с других направлений и перебросить их под Харьков.
    Очевидно наш ГШ просчитывал такой вариант и сегодня этим удовлетворен. Сегодня ВСУ занимаясь "Тришкиным кафтаном" несут потери за неделю общей численностью более двух бригад (Минобороны: ВСУ потеряли за неделю 11,2 тысячи боевиков). При таких потерях и драконовская мобилизация не поможет.