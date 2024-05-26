Российские войска установили контроль над селом Берестовое на Купянском направлении
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Село Берестовое Харьковской области, куда в первой декаде мая вошли российские войска, полностью освобождено от ВСУ. Информация об установлении контроля над данным населенным пунктом появилась накануне. Об этом сообщил ряд российских ресурсов.
Наступление российских войск в Харьковской области вынудило командование ВСУ снять часть подразделений с других направлений и перебросить их под Харьков. Это не сразу, но привело к проседанию фронта на некоторых участках, в том числе и на Купянском направлении. Накануне стало известно, что под контроль российских войск перешли два населенных пункта — Ивановка и Берестовое. Официального сообщения от Минобороны пока нет, возможно, появится сегодня.
Стягивание резервов противника на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться неплохих тактических результатов на других участках линии фронта, где недостаток этих самых резервов уже ощущается
— пишет ТГ-канал Colonelcassad.
О том, что российские войска пересекли границу ЛНР и Харьковской области в районе села Берестовое, появились 8 мая. Сообщалось, что штурмовые группы ВС России вошли в село и начали продвижение, но до полного освобождения прошло две недели. Продолжается наступление и в районе Кисловки на том же Купянском направлении, там наши освободили Ивановку и начали подступать к селу Степовая Новоселка.
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