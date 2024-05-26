ВС России нанесли комбинированный удар, взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины
Россия нанесла комбинированный удар по Украине, под удар попали военные и инфраструктурные объекты в нескольких регионах. Согласно данным, появившимся на утро, в атаке участвовали дроны-камикадзе типа «Герань» и ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжал».
Как сообщают российские ресурсы, атака проводилась двумя волнами. В первой участвовали дроны-камикадзе «Герань», во второй ракеты, запущенные с бортов самолетов стратегической авиации. Предварительно, в атаке участвовали десять Ту-95МСМ и 5 Ту-22М3М, а также истребители и фронтовые бомбардировщики, отработавшие по целям ФАБ с УМПК и УМПБ, и МиГ-31 с «Кинжалами».
Очень хорошо прилетело по аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области, по нему отработали сначала «Герани», потом ракеты, включая «Кинжалы». Сообщается о вскрытой системе ПВО в районе аэродрома, а также о пропавшем в городе Староконстантинов электричестве. Самому аэродрому нанесены серьезные повреждения. Также в течение ночи были атакованы объекты в Киевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях. «Кинжалами» были атакованы цели в Староконстантинове и Ивано-Франковской области.
В Генштабе ВСУ уже отчитались о якобы «отражении» ночной атаки. Согласно отчету, украинская ПВО «сбила» все, что летело, кроме гиперзвуковых «Кинжалов». Повреждения на земле организовались, по-видимому, сами собой.
— пишет ТГ-канал «Страна.ua».
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