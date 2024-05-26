ВС России нанесли комбинированный удар, взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины

17
ВС России нанесли комбинированный удар, взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, под удар попали военные и инфраструктурные объекты в нескольких регионах. Согласно данным, появившимся на утро, в атаке участвовали дроны-камикадзе типа «Герань» и ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжал».

Как сообщают российские ресурсы, атака проводилась двумя волнами. В первой участвовали дроны-камикадзе «Герань», во второй ракеты, запущенные с бортов самолетов стратегической авиации. Предварительно, в атаке участвовали десять Ту-95МСМ и 5 Ту-22М3М, а также истребители и фронтовые бомбардировщики, отработавшие по целям ФАБ с УМПК и УМПБ, и МиГ-31 с «Кинжалами».



Очень хорошо прилетело по аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области, по нему отработали сначала «Герани», потом ракеты, включая «Кинжалы». Сообщается о вскрытой системе ПВО в районе аэродрома, а также о пропавшем в городе Староконстантинов электричестве. Самому аэродрому нанесены серьезные повреждения. Также в течение ночи были атакованы объекты в Киевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях. «Кинжалами» были атакованы цели в Староконстантинове и Ивано-Франковской области.

В Генштабе ВСУ уже отчитались о якобы «отражении» ночной атаки. Согласно отчету, украинская ПВО «сбила» все, что летело, кроме гиперзвуковых «Кинжалов». Повреждения на земле организовались, по-видимому, сами собой.

Воздушные силы заявляют о сбитии 12 крылатых ракет Х-101 и 31 «Шахеда». Исходя из этих данных, в цели попали только две ракеты «Кинжал»

— пишет ТГ-канал «Страна.ua».
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 08:34
    Только не говорите , что снова по супермаркетам бьём.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +7
      Сегодня, 08:43
      Ну конечно, по вашему мы же только и можем из пушки по воробьям стрелять...?!
      1. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 08:45
        А я о чем? А то пишут, что бьём только там. А по хорошему мне кажется ,что сами укры себя бьют для очередной перемоги. Ну или играют с наводчиками в свою грязную игру
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +4
          Сегодня, 08:49
          Я не знаю по чем там прилетело кроме аэродрома, но думаю, что вряд ли мы использовали Кинжалы по бросовым целям. Скорее всего лупили или по энергетической инфраструктуре или по командным пунктам. Возможно по местам дислокации "диких гусей".
          1. Аргон Звание
            Аргон
            -2
            Сегодня, 08:51
            Я про вчерашнюю новость. Там про супермаркет и тут те на , мощная атака. Стали бы наши тратить ракету перед массовой атакой?!
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              +3
              Сегодня, 08:53
              С супермаркетом вообще эпично, что за макароны они там хранили, что так рвануло? Неужто склад с химерами обнаружили? Видимо подполье всё таки работает...
              1. Аргон Звание
                Аргон
                -1
                Сегодня, 10:16
                Вы не видели видео? Ничего там не бахнуло. Там просто пожар .Как я говорил выше, похоже подполье обвели вокруг пальца. Теперь мы злые, бьём по мирняку да ещё и ракету потратили прямо перед массовым налетом. Как то в е не вяжется
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 08:35
    УкроПВО из 10 атакующих ракет сбила 15. lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:39
      Да начхать сколь какелы "сбивают".
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 09:17
      Даже на 4 процента превзошли целевой ориентир в 146 процентов laughing
  3. Msi Звание
    Msi
    +6
    Сегодня, 08:40
    Очень хорошо прилетело по аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области,

    Я так понимаю основной аэродром, который планируют использовать, если передадут Ф16.
    Бить, бить и ещё раз бить...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:43
      Абсолютно с Вами согласен, Мsi. hi
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Msi
      Очень хорошо прилетело по аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области,

      Я так понимаю основной аэродром, который планируют использовать, если передадут Ф16.
      Бить, бить и ещё раз бить...

      Мелькала новость , что укропилоты для ф-16 в штатах закончили учебу . С неделю назад читал .- " Politico: в США первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16




      По данным газеты, военные сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки
      ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Первая группа украинских летчиков завершила в США подготовку к боевому применению истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение." .. А это значит , что и место для базирования , арсеналы и т.д готовы на каком то аэродроме несчастной УССР . И да давно не били . А здесь , не одну ракету , как обычно . а хорошо . наваляли свидоподстилкам .
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:41
    Воздушные силы заявляют о сбитии 12 крылатых ракет Х-101 и 31 «Шахеда»
    После небольшого перерыва, когда цифры сбитого были мало-мальски корректными опять принялись за старое - докладывать о сбитии всего, что летело. Но это их проблема. т.к. цели уничтожаются, после ударов детонирует, с электричеством проблемы.
  5. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 08:58
    Не даём создать им свой аэродром Староконстантинов под Ф-16 и прочую помощь.
    Плюсом склады с оружием и минусуем диких гусей и инструкторов НАТО.
    Результаты есть и это хорошо.
    Ещё не было вестей от Минообороны,там прояснят по своему.
    Нашим респект
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 09:50
    Цитата: Владимир Нижегородский
    Не даём создать им свой аэродром Староконстантинов под Ф-16

    К сожалению это один из множества ложных тезисов, засыпать ямы щебнем и заасфальтировать это дело пары часов. Возможно окраенцы даже и не будут использовать этот аэродром, его уже раз 10-15 за два года "поражали", он как ложная цель приманка для ракет
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Владимир80
      засыпать ямы щебнем и заасфальтировать это дело пары часов

      На аэродроме для боевой авиации, серьёзно?