Показаны кадры борьбы с пиратами фрегата Canarias ВМС Испании

ВМС Испании и европейская миссия EUNAVFOR Atalanta показали несколько кадров, на которых, как утверждается, запечатлена борьба с пиратами, активность которых существенно возросла в последние годы.Как указывается в издании Infodefensa, 10 мая у берегов Сомали пираты попытались совершить захват торгового судна MV Chrystal Arctic под флагом Маршалловых островов, однако атака была отражена размещенной на борту частной службой безопасности. Экипаж разослал оповещения о набеге. В ответ миссия EUNAVFOR Atalanta отправила в район происшествия фрегат Canarias ВМС Испании.Кораблем была обнаружена дрейфующая лодка, на которой находились 6 пиратов с травмами различной степени тяжести. «Зеленые береты» (FGNE) при поддержке с воздуха вертолета AB-212 вступили в бой, по итогам которого все пираты были задержаны.Через 10 дней фрегат Canarias находился в 300 морских милях от нового места происшествия в Индийском океане, получив информацию о том, что экипаж торгового судна MV Basilisk, которое шло под флагом Либерии, укрылся в «цитадели» (защищенное корабельное помещение), в то время как пиратам удалось захватить остальную часть судна. При этом продолжали передаваться сигналы об его местонахождении: судя по всему, судно дрейфовало по течению.При сближении с ним базировавшийся на борту фрегата вертолет SH-60F отправил несколько оповещений по радио и сделал предупредительные выстрелы, не получив никакого ответа. Разведывательный дрон облетел судно, не обнаружив подозрительных движений на его борту или вблизи. После этого с вертолета по канатам высадилась команда «зеленых беретов». Она убедилась, что пираты покинули судно и освободила его экипаж, всё еще находившийся в «цитадели».

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