Показаны кадры борьбы с пиратами фрегата Canarias ВМС Испании

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Показаны кадры борьбы с пиратами фрегата Canarias ВМС Испании

ВМС Испании и европейская миссия EUNAVFOR Atalanta показали несколько кадров, на которых, как утверждается, запечатлена борьба с пиратами, активность которых существенно возросла в последние годы.

Как указывается в издании Infodefensa, 10 мая у берегов Сомали пираты попытались совершить захват торгового судна MV Chrystal Arctic под флагом Маршалловых островов, однако атака была отражена размещенной на борту частной службой безопасности. Экипаж разослал оповещения о набеге. В ответ миссия EUNAVFOR Atalanta отправила в район происшествия фрегат Canarias ВМС Испании.




Кораблем была обнаружена дрейфующая лодка, на которой находились 6 пиратов с травмами различной степени тяжести. «Зеленые береты» (FGNE) при поддержке с воздуха вертолета AB-212 вступили в бой, по итогам которого все пираты были задержаны.


Через 10 дней фрегат Canarias находился в 300 морских милях от нового места происшествия в Индийском океане, получив информацию о том, что экипаж торгового судна MV Basilisk, которое шло под флагом Либерии, укрылся в «цитадели» (защищенное корабельное помещение), в то время как пиратам удалось захватить остальную часть судна. При этом продолжали передаваться сигналы об его местонахождении: судя по всему, судно дрейфовало по течению.


При сближении с ним базировавшийся на борту фрегата вертолет SH-60F отправил несколько оповещений по радио и сделал предупредительные выстрелы, не получив никакого ответа. Разведывательный дрон облетел судно, не обнаружив подозрительных движений на его борту или вблизи. После этого с вертолета по канатам высадилась команда «зеленых беретов». Она убедилась, что пираты покинули судно и освободила его экипаж, всё еще находившийся в «цитадели».

15 комментариев
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  1. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 09:30
    Мдя... как-то несерьезно. В былые времена пиратов вздергивали на реи их собственного судна. Правда, где у этих пиратских лодок найдешь подходящую рею?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 09:44
      Наш фильм вспомнился с Сухоруковым в роли контр-адмирала, которому доложили, что пираты "исчезли".
      - Да?! Бывает.
      laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:25
        6 пиратов с травмами различной степени тяжести против «Зеленых беретов» (FGNE) при поддержке с воздуха вертолета AB-212... Вот оно где настоящее голливудское кино... Правда там бы несколько "несокрушимых" раздолбали бы в пух и прах этих "зеленых беретов", захватили бы этот вертолёт, а с его помощью и этот фрегат, на котором догнали бы торговое судно и экспроприировали вражеский груз и освободили красавицу заложницу дочь какого-нибудь персидского короля, став при этом настоящими американскими героями... Но жизнь куда прозаичнее кино...
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 11:35
          Ничего-то вы не поняли.
          Фрегат испанских ВМС в одиночку, при поддержке всего одного вертолёта, вышел против шести единиц противника, в завязвышемся неравном бою сумев победить.
          Правда, неизвестно бы, как оно повернулось, если бы противник не утопил своё оружие при приближении вертолёта.
    2. Alemax Звание
      Alemax
      0
      Сегодня, 09:59
      Можно закутывать в парусину и кидать за борт с мешочком картечи у ног.
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 10:29
        Дрейфовали и раненые ...Хм , да они умолять должны были бы , чтоб их "победили" . Лодка без хода . Ни воды , ни жратвы. Англичане с клипера "Коспатрик " друг друга жрали и сходили с ума от морской воды через 2 недели . Трое только и уцелели.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +2
          Сегодня, 10:43
          Дрейфовали и раненые ...

          Похоже на сухогрузе порезвились сначала черные береты... а испанцы просто спасли пиратов от неминуемой смерти в Индийском океане laughing
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:20
      Может учебный фильм снимали?
  2. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 09:45
    Может лучше топить в море, есть время подумать - зачем сюда пришёл, есть время придумать как по другому заработать БЫ мог.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:48
    .на которой находились 6 пиратов с травмами различной степени тяжести. «Зеленые береты» (FGNE) при поддержке с воздуха вертолета AB-212 вступили в бой, по итогам которого все пираты были задержаны.
    ...авианосца), подводной лодки) ... вояки фиговы... против 6 раненых laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:53
    По хуситам отрапортавть нечего, так с пиратами договорились.
  5. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 10:27
    Победили шесть трупов, прогнали пиратов, которых не было и открыли артелку с командой.
  6. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 10:37
    "герои". Цельный фрегат с вертолетом и зелеными беретами. То подбирает "обьедки" за ноунеймовыми ЧВКшниками. То осовобождает пустое судно от того кого там и небыло. Странно что при всем этом, у них еще и без потерь обошлось. laughing
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:07
    Главное, чтобы испанцы были уверены, что не зря платят налоги, в т.ч. на содержание армии. И для убедительности красивое кино о самоотверженных действиях.
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 11:15
    Героические времена Армады закончились в 1898 году в сражениях на Филиппинах и Кубе. Флот, защищавший империю, где не заходило солнце, в итоге превратился в банду бойскаутов.