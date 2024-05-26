Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности
В западной прессе всё чаще появляются статьи с рассуждениями на тему о том, как бы сделать так, чтобы и укронацистский режим сохранить в целости (хотя бы частичной), и одновременно с этим значительно снизить издержки на его спонсирование, но чтобы при этом он если не побеждал на поле боя, то хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада. Безусловно, при всё при этом на том же Западе хотят объявить о «победе на Россией», но только чтобы при этом Россия не применила «чего-нибудь тяжёлого» против самого Запада. В общем и целом типичная англосаксонская логика, при которой «они, конечно, победили», но «Россия продолжает оставаться вселенской угрозой».
К настоящему моменту пытаются доставать некие «неназванные российские источники» из числа то ли нынешних, то ли бывших «неназванных чиновников», которые якобы утверждают, что Москва «готова воевать долго, но уже сейчас готова и к заморозке конфликта по нынешней линии разграничения».
В своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, комментируя ситуацию, говорит предельно доходчивым языком:
Мало того, а кто России эти гарантии вообще сегодня готов предоставить?
Зеленский? Так кто он такой вообще после 20 мая сего года. Да и кем, в принципе, он был до этого, чтобы что-то предоставлять или не предоставлять.
Байден? Но кто даст гарантии самому Байдену в том, что голосование по почте в США снова пройдёт столь же успешно для него, как и 4 года назад...
Шольц, Боррель, Сунак или Макрон? Это вообще смехотворно.
И вот в такой ситуации западные нетоварищи хотят как-то выгодно продать Украину «всему миру» (через саммит в Швейцарии), чтобы чемодан без ручки тянул и Глобальный Юг, но чтобы одновременно с этим киевский режим продолжал гадить России.
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