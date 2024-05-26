Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности.

В западной прессе всё чаще появляются статьи с рассуждениями на тему о том, как бы сделать так, чтобы и укронацистский режим сохранить в целости (хотя бы частичной), и одновременно с этим значительно снизить издержки на его спонсирование, но чтобы при этом он если не побеждал на поле боя, то хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада. Безусловно, при всё при этом на том же Западе хотят объявить о «победе на Россией», но только чтобы при этом Россия не применила «чего-нибудь тяжёлого» против самого Запада. В общем и целом типичная англосаксонская логика, при которой «они, конечно, победили», но «Россия продолжает оставаться вселенской угрозой».К настоящему моменту пытаются доставать некие «неназванные российские источники» из числа то ли нынешних, то ли бывших «неназванных чиновников», которые якобы утверждают, что Москва «готова воевать долго, но уже сейчас готова и к заморозке конфликта по нынешней линии разграничения».В своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, комментируя ситуацию, говорит предельно доходчивым языком:Мало того, а кто России эти гарантии вообще сегодня готов предоставить?Зеленский? Так кто он такой вообще после 20 мая сего года. Да и кем, в принципе, он был до этого, чтобы что-то предоставлять или не предоставлять.Байден? Но кто даст гарантии самому Байдену в том, что голосование по почте в США снова пройдёт столь же успешно для него, как и 4 года назад...Шольц, Боррель, Сунак или Макрон? Это вообще смехотворно.И вот в такой ситуации западные нетоварищи хотят как-то выгодно продать Украину «всему миру» (через саммит в Швейцарии), чтобы чемодан без ручки тянул и Глобальный Юг, но чтобы одновременно с этим киевский режим продолжал гадить России.