Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

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Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

В западной прессе всё чаще появляются статьи с рассуждениями на тему о том, как бы сделать так, чтобы и укронацистский режим сохранить в целости (хотя бы частичной), и одновременно с этим значительно снизить издержки на его спонсирование, но чтобы при этом он если не побеждал на поле боя, то хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада. Безусловно, при всё при этом на том же Западе хотят объявить о «победе на Россией», но только чтобы при этом Россия не применила «чего-нибудь тяжёлого» против самого Запада. В общем и целом типичная англосаксонская логика, при которой «они, конечно, победили», но «Россия продолжает оставаться вселенской угрозой».

К настоящему моменту пытаются доставать некие «неназванные российские источники» из числа то ли нынешних, то ли бывших «неназванных чиновников», которые якобы утверждают, что Москва «готова воевать долго, но уже сейчас готова и к заморозке конфликта по нынешней линии разграничения».



В своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, комментируя ситуацию, говорит предельно доходчивым языком:

Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности.

Мало того, а кто России эти гарантии вообще сегодня готов предоставить?

Зеленский? Так кто он такой вообще после 20 мая сего года. Да и кем, в принципе, он был до этого, чтобы что-то предоставлять или не предоставлять.

Байден? Но кто даст гарантии самому Байдену в том, что голосование по почте в США снова пройдёт столь же успешно для него, как и 4 года назад...

Шольц, Боррель, Сунак или Макрон? Это вообще смехотворно.

И вот в такой ситуации западные нетоварищи хотят как-то выгодно продать Украину «всему миру» (через саммит в Швейцарии), чтобы чемодан без ручки тянул и Глобальный Юг, но чтобы одновременно с этим киевский режим продолжал гадить России.

32 комментария
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  1. avia12005 Звание
    avia12005
    +4
    Сегодня, 09:17
    Эту точку зрения надо бы вложить в уста Пескову.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +8
      Сегодня, 09:19
      Что Пескову говорят, то он и озвучивает иногда добавляя свои глупости.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 09:39
        Пескову говорят, то он и озвучивает иногда добавляя свои глупости

        А мне иногда кажется что наш усатый пресс секретарь один из столпов нашей реальной политики, наряду с непотопляемыми и неприкасаемыми Мантуровым и Набиуллиной
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          -3
          Сегодня, 10:40
          Дался вам этот Мантуров с Набиулиной, что вы все как заведённые про него талдычите?
          По факту никакого договорняка не будет. Путин не иди*от и прекрасно понимает, что те кто сейчас на ЛБС никакого договорняка ему не простят. Так что воевать будем до полной победы!
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +1
      Сегодня, 10:20
      Цитата: avia12005
      Эту точку зрения надо бы вложить в уста Пескову.

      Эту точку зрения надо вложить в голову Путина. Если, конечно , он что-то решает.
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:14
      Эту точку зрения надо бы вложить в уста Пескову
      Уста Пескова больше привыкли целовать Пугачёву
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 09:21
    Доллара нет. Он рухнул в 2011г.
    Или чуть позже.
    Не жулверн с его 80 дней вокруг света.и подлодками. Правда и жулверн ошибся-гражданских пл нет, пачти.все военные.
  3. АлекМих
    АлекМих
    -1
    Сегодня, 09:27
    В принципе заморозка конфликта и мирные переговоры возможны только при условии что Украины никогда не будет иметь свои вооруженные силы и армию
    1. Саня терский Звание
      Саня терский
      +3
      Сегодня, 10:17
      С кем и о чем можно договариваться? Вы хотите, чтобы через несколько лет наш глава государства сказал, что его снова обманули? Только капитуляция!
      1. АлекМих
        АлекМих
        +1
        Сегодня, 10:24
        Вопервых, добиться изменения конституции Украины, что эта страна не должна никогда иметь свою армию.
        Во вторых расположить на этой территории украины российские военные базы, военных советников,миротворческих сил российских которые будут всё это контролировать
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:29
    Когда-то г-н Леонтьев в своей программе «Однако» поднимал злободневные вопросы и слыл оригинальным ведущим...Андрей Караулов со своим «Моментом истины» перебивал популярность Леонтьева. Сегодня Михаилу можно сказать о себе только:
    Я тоже был молодой, тоже был горячий. Сейчас потух, но дым ещё идёт.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:15
      Леонтьев просто дымит ,а Андрей Караулов *до звания иноагента дослужился.Его теперь можно упоминать только с меткой.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:27
        И что я не вижу предпосылок к заморозке конфликта ,если уже система СПРН под прицелом.Надо ещё её радилокационное поле посмотреть,а вдруг оно дублируется - НАТО действует хитро.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 09:37

    В своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, комментируя ситуацию, говорит предельно доходчивым языком:

    Интересно, а он ещё пресс секретарь в Роснефти или опять стал "штатным политологом" на 1 канале?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:37
    Запад хочет выиграть начав переговоры на своих условиях,наши условия для него не приемлемы.На чьих условиях начнутся переговоры тот и выиграл.Запад уже изменил свои условия - но они по прежнему для нас не приемлемы,ждём дальше и продолжаем воевать.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 09:44
      А какая разница, на чьих условиях начнутся переговоры. "Договорняк" - это "позор", а потом все равно война, и далеко не факт, что Россия будет лучше готова к следующей войне.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 10:30
        А какая разница, на чьих условиях начнутся переговоры. "Договорняк" - это "позор"...
        hi Извиняюсь, но капитуляция это тоже результат "договорняка" как Вы говорите. Так что "договорняки", иногда, бывают очень полезными. И сильно зависят от того на чьих условиях начнутся переговоры. hi
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 10:33
          Не спорю, что и "договорняки" бывают полезными, но не в этом случае. hi
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 11:09
          капитуляция это тоже результат "договорняка"
          капитуляция это сдача. А договорняк. это когда баш на баш. Вы перегруппировку, а мы с кое-кого ссанкци снимем.
  7. Товарищ И Звание
    Товарищ И
    +4
    Сегодня, 09:42
    ...хотя бы не откатился на сотни километров в сторону Запада.

    А есть предпосылки?
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 10:01
    Любые переговоры с фашистами , кроме их капитуляции , есть предательство памяти наших дедов и будущая кровь наших детей и внуков.
  9. Taskhyl
    Taskhyl
    -3
    Сегодня, 10:06
    Кроме как скатать "корейский вариант" ничего другого не останется. И к этому все одно придут, только после долгих лет бодания и гибели сотен тысяч бойцов с обеих сторон
  10. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 10:09
    В современном капитализме и не работающем ООН - какие вообще могут быть гарантии кому-либо от кого-либо. Только право сильного. Нашей команде нужна гарантия что не будет военной угрозы от окраины. Их команде надо ослабить нас. Странно что мы не пользуемся конкурентным преимуществом (ядерное оружие). Предлогов нам уже накидали столько что выбирай любой...
  11. Realing Звание
    Realing
    +2
    Сегодня, 10:09
    Мало того, а кто России эти гарантии вообще сегодня готов предоставить?

    Да все уже поняли, что никакие гарантии в этом мире не работают, ни США, ни Европы ни даже России
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 10:12
    Похоже бизнес полез решать вопросы, «нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли», а Родина у них там, где жопе теплее, как у ххлов!
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 10:15
    Чтото у него с лицом то? пьянство?
    А по смыслу - даже таких "опозоренных" борцов с баксом кидают чтото там разъяснять...

    хотя всем ясно, как ВВП скажет ,в ту сторону и объяснят... А кто против - судьба Стрелкова перед глазами...
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:23
    Однако, можно согласится с этим заявлением. СССР выйдя на государственные границы не остановился,а продолжил уничтожать гидру фашизма. Вот только желания и возможности должны совпадать. От бандерогеев в данном случае мало что зависит. Они либо закончатся либо запад решит, что хватит. Посмотрим, что наступит раньше.
  15. AlexGa Звание
    AlexGa
    +1
    Сегодня, 10:33
    Леонтьев озвучил то, что пишут западные издания, не больше. Не вижу никакой связи с позицией Кремля.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Сегодня, 10:48
      У Кремля вообще никакой позиции нет. Залезли на украину а теперь не знают, что делать. Откатываться нельзя, раздавить украину нет ни сил, ни средств.
  16. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 10:47
    Ни о каком временном приостановлении боевых действий с нашей стороны и речи быть не может, война до полного достижения наших целей и задач, а это как мы все знаем полная денацификация и демилитаризация Украины, это значит что нам нужна капитуляция ВСУ, разоружение и смена нацистского режима в Киеве на лояльное нам правительство, те кто думают по другому есть предатели национальных интересов России.
  17. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 11:29
    Затягивая войну, мы даем Западу время не шибко ни валко перестроить свое военное производство на большие объемы, и на новейшие виды вооружений. Т.е тщательно подготовиться к войне с нами и уже не руками Украины. Сергей Караганов, понимая эту ситуацию, предлагает форсировать события вплоть до ядерного превентивного удара по базам США вне их территории, чтобы показать что наши слова не расходятся с делом. Что Россия не блефует и начались реальные переговоры о будущей равной безопасности.
  18. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:31
    Вопрос стоит не о разделе по корейскому варианту.
    А как в 1813 и 1944 году - продолжать ли освободительный поход на запад?