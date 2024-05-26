Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдат

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Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдат

Бойцы спецназа «Ахмат», действующие в Серебрянском лесничестве, обнаружили «полевую киностудию» ВСУ, где снимались ролики о «победах» украинской армии. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов.

Группа российских военных из состава «Ахмата» при продвижении в Серебрянском лесничестве обнаружила украинский опорник, на котором находились муляжи тел российских военнослужащих, части российской экипировки с красной краской в качестве имитатора крови и т. д. Как сообщили бойцы, данный «реквизит» использовался украинцами для съемок различных фейковых роликов, которые должны были показать «победы» ВСУ и «массовые потери» российской армии. Как отметил Алаудинов, не имея возможности победить на поле боя, Киев пытается победить в интернете.



Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения. (...) Противник закидывает эти фильмы в интернет, доказывая кому-то, якобы, как они уничтожают в таком прямо массовом количестве российских солдат

— заявил российский генерал.

Как уточнили российские ресурсы, «киностудию» обнаружили бойцы «группы Аида», взявшие позиции ВСУ в ходе атаки.

25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:40
    «Бойцы "Ахмата" обнаружили в Серебрянском лесничестве "киностудию" ВСУ» —

    — «Студия Квартал-95» - филиал ...
    (Заигрался Голобородько)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 10:11
      «Бойцы "Ахмата" обнаружили в Серебрянском лесничестве "киностудию" ВСУ»

      Побеждать в кино гораздо проще чем на поле боя... Муляжи не отстреливаются, ФАБы на головы не падают, дроны камикадзе над окопами не летают (ну разве что свои укропфильмовские...) В чём в чём а в этом "Студия Квартал 95" действительно поднаторела... Фейки снимать, не в окопах воевать... Это у них всегда хорошо получалось... А как уж про наш "Мосфильм" и "Крымский мост" да про мультики с "Кинжалами" в своё время визжали...
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +7
        Сегодня, 10:36
        Да, было такое дело, когда В.В.Путин выступал на ежегодном федеральном собрании, говорил, что в скором времени будут приняты на вооружении таких как "Кинжал", "Буревестник", "Посейдон". А также про строительства Крымского моста.
        И конечно же, были видеоролики на ряд вооружений, о которых писал выше.
        Хох.лики, вызжали, что все это мультики и пропаганда.
        Пришло время, и слова В.В.Путина стало реальностью, чего Запад и матрасники со скрипом признавали мощь Российских Оружейников.
        И не говоря уж о построенном Крымского моста. Отсюда, огромная ненависть и злоба как укрорейха и так недоброжелателей к РФ.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +3
      Сегодня, 10:21
      Вот почему люди с той стороны , когда им говорят "скоро будем в вашем городе" охреневают и считают меня полным идиотом.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +6
      Сегодня, 10:29
      Не стоит преуменьшать роль таких постановок в пропаганде.
      1. Кран Звание
        Кран
        +3
        Сегодня, 11:10
        Не стоит преуменьшать роль таких постановок в пропаганде.
        .....
        Только странно, что эти постановки снимают на передке, хотя можно хоть в Австралии.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 11:33
          Не сомневаюсь, что они и в других местах снимают. Сколько всяких фейков и вранья в сети от укрорейха про РФ, как тут перевороты и другие разные УЖОСЫ происходят. Такие сюжеты и у них, конечно, показывают. Не зря же с 90х ЦРУ зашли на Украину. Так и простое население с удовольствием себя кетчупом обливает и фотает, либо валяется и здохшими притворяются ..... уже было, как потом эти здохшие поднимаются.Или процесс подготовки к фото.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:41
    У Голливуда найден филиал? Ну да, надо же пошатнувшийся моральный дух бойцов за "незалежность" поднимать, а то "добровольцев" днём с огнём ищут в прямом смысле уже.
  3. Rostislav Звание
    Rostislav
    +2
    Сегодня, 09:42
    Чего-то подобного следовало ожидать. Хорошо, что есть докуменьальное подтверждение того, что видеоизображения разных "перемог" на самом деле очередные "зрады".
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:43
    Бойцы спецназа «Ахмат», действующие в Серебрянском лесничестве, обнаружили «полевую киностудию» ВСУ, где снимались ролики о «победах» украинской армии.
    укрорейховские режиссеры работали/работают совместно с голливудом?
  5. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 09:46
    ...не имея возможности победить на поле боя, Киев пытается победить в интернете.

    В плане пропаганды, они, конечно, мощны, фактически держат всю инфоповестку в интернете и особенно, в соцсетях.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Corvair
      В плане пропаганды, они, конечно, мощны, фактически держат всю инфоповестку в интернете и особенно, в соцсетях.

      Нет мощнее пропаганды чем солдат, который контролирует территорию, чей солдат того и пропаганда, потому не надо их мощь преувеличивать.
  6. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 09:47
    Ну хоть такая перемога. Зрители зомбоящика схавают, они и не такое хавали.
  7. Realing Звание
    Realing
    0
    Сегодня, 10:00
    Я конечно все понимаю, но верится слабо, зачем студию размещать недалеко от ЛБС? Почему не в глубине территории? Лес, он и в 100 км вглубь-лес.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 10:03
      Верно замечено.Идет пропагандистская обработка со всех сторон.Лично я не верю ни тем,ни другим.
    2. Комментарий был удален.
    3. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 10:20
      Рядом должны быть реальные взрывы , стрельба слышна. Вы кажется не понимаете профессионализм их
      1. Realing Звание
        Realing
        +5
        Сегодня, 10:24
        Вы сейчас серьезно? Голливуд фильмы на зеленом экране, неотличимые от реальной жизни снимает, а вы про звуки выстрелов и взрывы? Поставьте в 100 метрах пару человек , стреляющих холостыми + пару кг взрывчатки и вот вам, пожалуйста, стрельба и взрывы. Про возможности редактирования видео и наложения абсолютно любых звуков даже смысла говорить нет. Достаточно давным давно выложенного ролики об атаке РФ на Ес, полностью сделанного на компьютере, которое многие приняли за реальное.
    4. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Realing
      Почему не в глубине территории? Лес, он и в 100 км вглубь-лес.

      Они прежде всего своих хозяев обманывают, а их хозяева могут геопривязки отличать, реальные от фейковых.
    5. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:41
      зачем....?

      Ответов множество. Где хороший оператор, там и снимают? ... Снимают с расчётом на премию?.... Снимают везде. Им чем больше, тем лучше request Хорошо, что такую студию обнаружили,
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 10:06
    Подиумные войска ВСУ. laughing (Короткий комментарий).
  9. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 10:25
    Где фото киностудии, посмотреть на каком уровне все это?
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:56
    нимались вот эти вот ЦИПсОшные фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения
    Пропаганду еще ни кто не отменил поэтому данный факт удивления не вызывает. Если не заморачиваясь используют кадры из видеоигр для якобы подтверждения уничтожения российского самолета (вертолета), то съемки фейков тем более должны тиражироваться пачками.
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:02
    Под нарисованные победы запад выделяет нарисованные деньги.
    Рисуют мальчики войну.
    Только инфляция ускоряется: стремительно падает цена "побед", стремительльно обесцениыаются нарисованные деньги.
    А остановиться никак: все рухнет просто сразу: и гегемония и валюта, и триллионные активы, не являющиеся физически заводами или скважинами.
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 11:17
    sad Про Голливуд слыхал, про Болливуд слыхал. Теперь вот и украинцевуд появился. А они ещё про Мосфильм что-то вякали холопы английские, путаны польские!
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:26
    Так у них государство на фэйкаэ и обмане построено...
    В общем, полезных дурней, приходится делать/лепить из того что есть.