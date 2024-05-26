Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдат

Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения. (...) Противник закидывает эти фильмы в интернет, доказывая кому-то, якобы, как они уничтожают в таком прямо массовом количестве российских солдат

Бойцы спецназа «Ахмат», действующие в Серебрянском лесничестве, обнаружили «полевую киностудию» ВСУ, где снимались ролики о «победах» украинской армии. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов.Группа российских военных из состава «Ахмата» при продвижении в Серебрянском лесничестве обнаружила украинский опорник, на котором находились муляжи тел российских военнослужащих, части российской экипировки с красной краской в качестве имитатора крови и т. д. Как сообщили бойцы, данный «реквизит» использовался украинцами для съемок различных фейковых роликов, которые должны были показать «победы» ВСУ и «массовые потери» российской армии. Как отметил Алаудинов, не имея возможности победить на поле боя, Киев пытается победить в интернете.— заявил российский генерал.Как уточнили российские ресурсы, «киностудию» обнаружили бойцы «группы Аида», взявшие позиции ВСУ в ходе атаки.