Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании в случае победы на выборах

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Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании в случае победы на выборах

В Великобритании собрались возвращать всеобщую воинскую повинность, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак.

Британский премьер пообещал вернуть обязательную воинскую службу для граждан Соединенного королевства, объяснив это необходимостью нарастить численность британской армии на фоне военных конфликтов в мире. Но произойдет это только при победе Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля. По словам Сунака, молодежи будет предоставлен выбор службы в течение года в армии или альтернативный вариант со службой в полиции, службе спасения и т. д. в течение 25 дней по выходным. Касаться это будет британцев и британок, достигших 18-летнего возраста.



Это инвестиции как в характер молодых людей, так и в нашу безопасность. Это не план — это пересмотр, который необходим только потому, что тори сократили вооруженные силы до наименьшего размера со времен Наполеона, чего нельзя делать в условиях военных конфликтов.

— заявил Сунак.

Между тем, согласно проведенным опросам, большая часть британских молодых мужчин в возрасте до 40 лет не желают служить в армии, а также планируют отказаться от призыва в случае войны, предпочитая отсидеться дома. Кроме того, 30% британских мужчин вообще заявили, что не пойдут служить, даже если Британии будет грозить вторжение.
25 комментариев
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +8
    Сегодня, 10:30
    Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании в случае победы на выборах

    Надоело быть премьером ? Кто в таком случае будет за него голосовать ?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +6
      Сегодня, 10:37
      Действительно странный ход, мол британцы голосуйте за меня и я устрою вам обязательную воинскую повинность.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 11:23
        Так Сунак давно уже собирается свалить в "силиконовую долину", вот и предпринимает всё для этого.
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 11:25
        Сунак точно хочет свалить.
        Как Меркель, спрогнозировав большие проблемы, свалила.
        Распустить парламент (впервые после 1784 года !!!) и на выборах дать такое обещание, что точно проиграет - это 100% паническое бегство, но "с достоинством". Чтоб потом, когда трудности будут позади, можно было сказать "а вот если бы выбрали меня, такого бы не случилось", и вернуться в политику.
      3. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 11:36
        британцы голосуйте за меня и я устрою вам обязательную воинскую повинность.
        Многие британцы в возрасте за 30 видят в призывной военной службе возможность привить молодежи более адекватные взгляды на жизнь- отбить охоту сидеть на пособии и ждать, что со дня на день бездельник станет блогером-миллионником или знаменитым рэпером.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 10:42
      За него проголосуют мигранты, чтобы получить гражданство Британии...
      Хотя не факт, если допустят их к выборам.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +2
        Сегодня, 10:57
        За него проголосуют мигранты, чтобы получить гражданство Британии...
        Далеко не факт. Мигрантам то же не улыбается в нагрузку к гражданству получать еще и повестку.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 11:09
        За него проголосуют мигранты
        Мигрантам тем более эта служба не нужна. Британия для них место получения пособий
      3. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 11:55
        если допустят их к выборам.
        В том и дело, что не допустят.
    3. dauria Звание
      dauria
      +5
      Сегодня, 10:44
      Кто в таком случае будет за него голосовать ?

      Патриоты из тех , кому служба не грозит. У него ж есть "команда", советуют , считают . Просто так не чирикают на таких должностях.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 10:50
      Кто победит на выборах решает,как последняя инстанция, правящий монарх.
      В одном из классов британской школы для эмигрантов все 30 учеников(дети беженцев из Сирии,Ирака,Афганистана) заявили,что ненавидят Великобританию.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:36
    «Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании» —
    «Большая часть британских молодых мужчин в возрасте до 40 лет не желают служить в армии» —

    — На лейбористов работает Риши ...
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 11:01
      — На лейбористов работает Риши ...
      Действительно. Из разумных обьяснений на ум приходит только это. Подкупили! laughing
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 10:39
    Постепенно почти вся Европа вернётся к призыву . Это почти неизбежно
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 10:49
    Британский премьер пообещал вернуть обязательную воинскую службу для граждан Соединенного королевства
    С такими запросами бриташки лучше обратно Трасс вернут на место индуса. Та хоть и дура-дурой, но даже она до такого не "додумалась". laughing
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:50
    Не, ну а чё, норм laughing ""'с
  6. kit88 Звание
    kit88
    +6
    Сегодня, 10:50
    25 дней по выходным ?
    Это дружинниками что ли?
    Ну и кто пойдет служить срочником в действующую при таком раскладе....
    А кто действительно хочет, тот контракт подпишет.
    fool
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:59
    Британский премьер пообещал вернуть обязательную воинскую службу для граждан Соединенного королевства
    Сам себе репутацию перед выборами подмочил. Посмотрим, что из этого получится при нежелании молодых людей служить в армии. Что-то Запад все больше разочаровывается в армии по контракту опасаясь, что тогда при необходимости воевать некому будет.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:00
    Поздно ,поколению миллиналов: пиво,виски ,футбол,паб- какая служба под началом тупых сержатов.Совсем с ума сошёл,Сунаку больше не наливать.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 11:06
    Этот цыган, с дедом Бидоном, приведет Мир к ТМВ.
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +2
    Сегодня, 11:06
    Сунак хочет проиграть выборы. Желание служить по призыву у британцев закончилось после распада колониальной империи и поражения США во Вьетнаме. А теперь и самих британцев искать надо.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:07
    Кроме того, 30% британских мужчин вообще заявили, что не пойдут служить, даже если Британии будет грозить вторжение
    Хороших же защитников отечества воспитали либерасты и толерасты за эти несколько десятилетий
  12. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 11:10
    Это он пообещал потенциальным призывникам?

    Просто, как это часто бывает, о крайней необходимости срочной службы кричат в первую очередь те, кто служить не собирается (по возрасту, по мнимой инвалидности, по факту высокого социального статуса). Больше всего воинственности в словах тех, кто в армии никогда не служил и крайне далёк от военного дела. Служить и умирать в предстоящей войне придётся молодым парням, некоторые из которых сегодня заканчивают учёбу в школе.

    Что же касается таких как Сунак и прочей шушары, то их кредо блестяще сформулировал когда-то юный премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, не служивший в эстонской армии, где служба обязательна для всех граждан. Будучи главой правительства, он в открытую заявил: "служба в армии - это в пустую потраченное время". Для таких как он и Сунак. А остальные - вперёд и с песней.

    Именно по таким и нужно наносить в том числе прямые удары, эта самозванная элита должна даже спать в памперсах, трясясь за свою поганую жизнь. Они такие смелые, потому что переиграли в компьютерные игры, надо погрузить их в реальный ад.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:11
    Вопрос... а чего, собственно, он/они вымутить хотят?
    И в тему, все опросы дело такое... опрашивающие умеют получать нужный/заказаный результат.
  14. Reklastik Звание
    Reklastik
    0
    Сегодня, 11:56
    Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании в случае победы на выборах
    - офигенный ход. А ещё повысить налоги и отменить всеобщее начальное образование.