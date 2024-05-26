Россия готовится к новой попытке наступательных действий, и в 90 километрах отсюда к северо-западу — у нашей границы собирается еще одна группировка войск, которая может наступать в северо-западном направлении.

Россия готовит еще одну группировку войск для наступления, подразделения российской армии концентрируются недалеко от Харькова. Об этом заявил Зеленский в очередном обращении, записанном в Харькове.Уже нелегитимный президент Украины утверждает, что российские войска готовят новое наступление, концентрируя войска в 90 км от Харькова. Вероятнее всего, речь идет о сосредоточении российских войск у границы Сумской области, о чем неоднократно заявляла украинская разведка. Причем свое обращение Зеленский записал на развалинах типографии в Харькове, куда был прилет. Таким образом клоун хотел разжалобить западных союзников.— заявил Зеленский.Вообще же обращение было записано к лидерам стран, которые отказались ехать на «саммит мира» в Швейцарии. Зеленский снова сыграл на публику, но его игру опять не оценили.Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о том, что российское командование якобы концентрирует войска на границе Сумской области с целью нового наступления. Как предполагают в Генштабе ВСУ, задачей российских войск на данном направлении будет не захват территории, а растягивание фронта с целью задействования последних резервов ВСУ. В дальнейшем эту информацию подтвердила и военная разведка Украины.