«Россия готовит новое наступление»: Зеленский заявил о концентрации российских войск недалеко от Харькова

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«Россия готовит новое наступление»: Зеленский заявил о концентрации российских войск недалеко от Харькова

Россия готовит еще одну группировку войск для наступления, подразделения российской армии концентрируются недалеко от Харькова. Об этом заявил Зеленский в очередном обращении, записанном в Харькове.

Уже нелегитимный президент Украины утверждает, что российские войска готовят новое наступление, концентрируя войска в 90 км от Харькова. Вероятнее всего, речь идет о сосредоточении российских войск у границы Сумской области, о чем неоднократно заявляла украинская разведка. Причем свое обращение Зеленский записал на развалинах типографии в Харькове, куда был прилет. Таким образом клоун хотел разжалобить западных союзников.



Россия готовится к новой попытке наступательных действий, и в 90 километрах отсюда к северо-западу — у нашей границы собирается еще одна группировка войск, которая может наступать в северо-западном направлении.

— заявил Зеленский.

Вообще же обращение было записано к лидерам стран, которые отказались ехать на «саммит мира» в Швейцарии. Зеленский снова сыграл на публику, но его игру опять не оценили.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о том, что российское командование якобы концентрирует войска на границе Сумской области с целью нового наступления. Как предполагают в Генштабе ВСУ, задачей российских войск на данном направлении будет не захват территории, а растягивание фронта с целью задействования последних резервов ВСУ. В дальнейшем эту информацию подтвердила и военная разведка Украины.
11 комментариев
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  1. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    +2
    Сегодня, 11:44
    Эх, грустный клоун! Забудут тебя быстро и через десяток лет даже уже и не вспомнят.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Служу_отечеству
      Эх, грустный клоун! Забудут тебя быстро и через десяток лет даже уже и не вспомнят.

      Ну почему, Гитлера же вспоминают. laughing
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 11:45
    Уже нелегитимный президент Украины утверждает
    Теперь клоун - обычный блогер, правда, опирающийся на силовые структуры, и действующую армию. Бойтесь неадекватных блогеров и клоунов, нельзя им давать власть ни на Украине, ни в Аргентине...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:53
      Про Аргентину не надо " торопися". hi
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 11:47
    Как-то не слышно воплей, что укронацист нелигитимный! А сколько вони было раньше! То им в Беларуси нелигитимно, то в России. Кто он такой вообще sad
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:50
      А зачем шуметь про его (Зели) нелегитимность? Это и так все понимают.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 11:55
        Про Путина и Лукашенко сколько воплей было? И про белорусскую гуайдиху в изгнании ..... кстати , насчёт Мадуро тоже. Все ли понимали? Такая пропаганда и информационная война. И вот сейчас реально просроченный! И эти все разоблачители молчат, как будто это не происходит
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:51
    Зе уже обратился к Си Цзиньпину и самоходному Джо : Дорогой Си Цзеньпин и дорогой дедушка,пишет вам ... bully
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:54
    «Зеленский снова сыграл на публику, но его игру опять не оценили» —

    — Надо было по старинке сыграть ...
  6. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 11:54
    По информации украинских мониторинговых ресурсов, российская артиллерия в эти минуты наносит мощный удар по объектам ВСУ в н.п Хотень Сумской области в 10 км от границы с Курской областью РФ.
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 11:55
    Давно пора начинать новое наступление, а лучше два-три новых. Растягивать их силы, не давать маневрировать резервами. Только не говорите мне, что с дивана виднее - это очевидные вещи, понятные любому дилетанту.