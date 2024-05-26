ВС России зачистили село Уманское к западу от Авдеевки, взяв его под полный контроль

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ВС России зачистили село Уманское к западу от Авдеевки, взяв его под полный контроль

Населенный пункт Уманское на Авдеевском направлении перешел под полный контроль российской армии, нашим удалось выбить остатки украинских войск из села. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.

О том, что российские войска вошли в Уманское, военкоры сообщали еще 9 мая, тогда же бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады водрузили знамя Победы на памятник солдату Великой Отечественной войны, сохранившемуся в населенном пункте. Однако сообщения о том, что село полностью перешло под наш контроль, оказались преждевременными, часть его контролировалась украинскими войсками. Теперь же зачистка завершена.



Как сообщается, штурмовые группы ВС России заняли оставшуюся часть Уманского и закрепились вдоль балки Бабаки. Общее продвижение российских войск на данном участке составило почти 2 км на участке шириной 3,36 км.


Подтверждают продвижение российских войск и потерю села Уманское и украинские ресурсы. Как сообщает паблик Deep State, на Покровском направлении российские войска сохраняют высокий темп наступления в районе Архангельского, восточнее Новопокровского и под Нетайлово.

Уманское (авдеевское направление) захвачено русскими. Также у россиян продвижения в сторону Новопокровского, Сокола, Калиновки и Новоалександровки.

— пишут украинские ресурсы.
5 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 13:20
    Сейчас по многим местам у нас хорошее продвижение. ВСУ реально большую часть резервов кинули на Харьков. Если у нас выстроили хорошую оборону в Харькове, то все идет по плану. В Харькове уже хорошее численное преимущество ВСУ.
    А взятие Уманского позволили полуокружить Яснобродовку. И если у нас нет планов захода в тыл Карловки, то можно и мост, через Волчью взорвать. И тогда оборонять Яснобродовку ВСУ не будет иметь смысла
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 13:37
      Уманское (авдеевское направление) захвачено русскими. Также у россиян продвижения в сторону Новопокровского, Сокола, Калиновки и Новоалександровки.

      — пишут украинские ресурсы.

      Укро-Ресурсы (ограниченные и тупые) мы свое на захватываем, а возвращаем и освобождаем.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 13:38
        Это всё софистика. Вам сказать больше нечего?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 14:18
          Помните как раньше? Если западный, то подлый шпион, если наш, то храбрый разведчик.
  2. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:35
    Похоже и на запорожском фронте есть успехи https://eadaily.com/ru/news/2024/05/26/rossiyskaya-armiya-shturmom-vzyala-vasilevku-mnogo-plennyh-rogov