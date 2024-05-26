«Польша получит свою долю радиоактивного пепла»: Медведев ответил на заявление Сикорского про удар США по России

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«Польша получит свою долю радиоактивного пепла»: Медведев ответил на заявление Сикорского про удар США по России

Польша должна понимать, что в случае начала ядерной войны она свою долю «радиоактивного пепла» обязательно получит. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном ядерном ударе США по России. По словам Медведева, если это всё же произойдет, то Польша в стороне не останется, получив свою долю «радиоактивного пепла». В случае начала третьей мировой войны отсидеться ни у кого не получится.



Польше нужно понимать, что удар США по российским целям означает начало мировой войны. (...) Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла

— заявил российский политик.

Ранее польский дипломат, выступающий за разрешение Киеву бить по России западным оружием, заявил, что Вашингтон якобы предупредил Москву о том, что уничтожит российские войска в зоне СВО, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом он так и не сообщил, кто из американских политиков или чиновников выступил с таким заявлением.

Ранее Сикорский заявил, что Польша поддерживает «право» Киева бить по российской территории западным оружием. При этом он призвал западные страны не ограничивать военные поставки Украине, а давать Зеленскому всё, что он попросит.
78 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +6
    Сегодня, 13:08
    Для США война в Европе с применением тактического ядерного оружия - очень выгодна...
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 13:29
      «Польша получит свою долю радиоактивного пепла»: Медведев ответил на заявление Сикорского про удар США по России
      почему пепла ? она сама должна стать пеплом.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 14:36
      Для США война в Европе с применением тактического ядерного оружия - очень выгодна...

      Да, многие об этом говорят. А в чем выгода? Не пойму. Ведь США лишится своих сателлитов и останется в одиночестве.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 15:07
        Почему это она должна остаться? Вы верите в их супероружие?
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 15:18
          Есть такая концепция гарантированного ядерного уничтожения: в случае полномасштабной войны США и России страны или уничтожаются или низводятся до уровня третьеразрядных. В случае же ограниченной ядерной войны только в Европе США и Россия не получают фатальных повреждений экономики. Т.е. США вообще целые, Европе кырдык, а Россия будет разорена, но не до конца.
    3. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 14:58
      Откуда у пшекии и романии своё ЯО? Йожику понятно чьё это, а когда уже полетело, или прилетело, мало не покажется, прям сразу по лягушатникам, бритам и америкосам полетит, Воеводы ещё на дежурстве и Сарматы, Фашингтон в пыль, да где там ждут Посейдоны с ТЯО под 200МгТ? Далеко-ли от Флориды и Н-Й с Фашингтоном?
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 13:13
    И это правильно. Польшу и Румынию надо накрывать. Там все поставки оружия стоят. Через зоны заражения оружие не потащат. Без западной помощи и ядерной свалке на границе ВСУ быстро обвалятся. Если НАТО будет говорить, то и остальные страны Европы накрыть. Если не одновременно с Польшей и Румынией
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -2
      Сегодня, 13:23
      "Если НАТО будет говорить" - Если НАТО будет что-то говорить против
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 13:14
    Я лично, поддерживаю идею бить по Сикорскому. И очень не плохо бы упреждающий ударом. Раскашлялась всякая мелюзга.
    Если прибрать пару-тройку прибалтов ИИ поляков (сопутствующие жертвы не в счёт) - дышать станет легче. Полякам - в том числе.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 13:33
      Шо вы там бить собрались ;0/
      "вчера" ещё должны были сработать автоматом протоколы после армавирского привета - ибо, "формально", это выведение стратегического объекта перед пуском мбр
      страчено
      1. HAM Звание
        HAM
        -3
        Сегодня, 13:45
        Вот только в Армавире в прошлую неделю был такой ветер,что БПЛА вряд ли бы летали.Вместо них крыши летали. Уже сам Рогозин в своих написаниях усомнился,заявив,что это ципсошный фейк...
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          -2
          Сегодня, 13:46
          Все тока за шестью ногами (!!!!)
          Но если не фейк, то - алес.
          "минобороны" можно распускать за ненадобностью, со всем остальным.
          Но бпла тот ветер 50км/ч до одного места.
          1. Комментарий был удален.
            1. Андрей Дибров
              Андрей Дибров
              -2
              Сегодня, 13:52
              Чего посчитать?
              При 10м/с несчастные 36км/ч
          2. HAM Звание
            HAM
            0
            Сегодня, 13:52
            24-27м/сек посчитайте.
      2. Препона Звание
        Препона
        -2
        Сегодня, 13:50
        Данную тему накроют колпаком из громких тем и замолчат-зажуют, что уже имеет место быть (имхо)...никто колонии не давал право
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          -1
          Сегодня, 13:50
          Ну да.
          Хана "доктринам"
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 15:05
      На Сикорского лучше Дмитрия Медведева спустить...порвет он его как Тузик грелку...тут можно обойтись без тактического ЯО.
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -2
    Сегодня, 13:14
    По идее, её получат все страны НАТО.
  5. Alex777 Звание
    Alex777
    +1
    Сегодня, 13:16
    За удар 1000-ю КР Штаты, в кулуарах, говорили с самого начала СВО.
    Но я полагаю, что они уже передумали, а Сикорскому сказать забыли.
  6. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    -4
    Сегодня, 13:19
    Устроить показательную ядерную порку Польше. И на примере выжженной территории продемонстрировать западу наглядную картинку. Ведь поляки так жаждут поджечь фитиль, думая, что будут в плюсе. А им устроить большой минус.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +3
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Хибинский Пластун
      Устроить показательную ядерную порку Польше. И на примере выжженной территории...

      А по-моему, самое время всем урряя-патриотам сдать шашки в оружейку и уйти в летний отпуск. Я уже начинаю сомневаться, что будет какое-либо масштабное наступление вообще, что уж там говорить об ударах по НАТО. В Кремле будут ждать Трампа, а там куда кривая вывезет. Многоходовочник по-факту оказался Малоходовочником. В смысле -- запас ходов исчерпался в его записной книжке.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -2
        Сегодня, 14:07
        Цитата: МБРШБ
        В Кремле будут ждать Трампа,

        Очень сильно сомневаюсь я, что в Кремле ждут Трампа. Даже пьяному ежику известно, что внешняя политика США, со сменой президента, не меняется. Меняется только риторика.
        Дело в другом. Чтобы "скушать" всю Окраину, надо ротОк иметь раза в три больше.
        А иметь его, наша экономика не позволяет благодаря мантуровым, набиулинам и всяким силуановым.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 14:37
          Даже пьяному ежику известно, что внешняя политика США, со сменой президента, не меняется.

          Именно поэтому в думе аплодировали и шампанское наливали во время прошлых выборов Трампа. Ёжику, может, и известно :((
      2. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 15:11
        Видать Старость не в радость
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    -1
    Сегодня, 13:19
    Да они, похоже, зарыться готовы в этом пепле в обмен на укусы
  8. seamen2 Звание
    seamen2
    +4
    Сегодня, 13:27
    ДАМ может пиs///деть что угодно. В европах никто его не боится. Ибо дел за ним конкретных нет. Которые подкрепляли бы слова.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -2
      Сегодня, 13:59
      Как же нет? А победа в 08.08.08?
      1. Кронос Звание
        Кронос
        -5
        Сегодня, 14:06
        А что там разбили маленькую Грузию.
    2. vostok68 Звание
      vostok68
      -2
      Сегодня, 14:01
      08.08.08 не? А ведь он тогда приказы подписывал которые сейчас подкрепляют "слова"
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 14:56
        08.08.08 не? А ведь он тогда приказы подписывал которые сейчас подкрепляют "слова"
        Может в этом и дело? Что тогда он так не трындел. Подписывал молча что принесут, и на всякий случай старался не отсвечивать.
        1. vostok68 Звание
          vostok68
          0
          Сегодня, 15:04
          Как не отсвечивал, Тбилиси чуть не взяли, остановили потому что не враги нам они были
          1. Electrical Звание
            Electrical
            0
            Сегодня, 15:10
            Как не отсвечивал, Тбилиси чуть не взяли, остановили потому что не враги нам они были
            Медведев лично брал? Впереди с шашкой на коне? Или все же сидел и лишь тихо бумажки подписывал? Что то я не припомню, что бы он хотя бы как ЛАГ во время попытки переворота расхаживал по улице с автоматом и речи толкал.
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 15:04
        *08.08.08 не? А ведь он тогда приказы подписывал*
        Дела давно минувших дней. Че он там счас подписывает кста? посты в телеге?
        1. vostok68 Звание
          vostok68
          0
          Сегодня, 15:06
          Имеет право, что ещё сказать, мало кто может такую ответственность на себя взять, Д.А смог
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 15:09
            кого там интересует его право. включая и бывших *партнеров*.
            А если он пытается заменить собой Владимира Вольфовича, то очень неудачно.
            1. vostok68 Звание
              vostok68
              +1
              Сегодня, 15:16
              Ну тут спорить не буду, Владимир Вольфович это лучшее что было в нашей новой истории
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 13:28
    Смысл делать такие заявления? На Западе совсем другой менталитет, и они воспринимает эти угрозы по другому. Вот видите какие русские, как пугают бедную Польшу, какие они злыдни.
    На такие угрозы от Вашингтона не надо вообще отвечать, молчание вообще пугает больше чем истерические угрозы. Тем более Польше. Просто тихонько готовить карту целеуказаний и в нужный момент нанести сокрушительный удар. soldier
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -3
      Сегодня, 13:33
      Потом ведь плакать будете, когда случится. Та же ситуация, что и с Украиной. Сколько говорили, что Россия никогда не начнет войну с Украиной. Как скакали там, как скакали. Много лет это было. Теперь горько плачут.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 13:34
      Подобную «ерунду» любят цитировать в СМИ, потому что так обществу будет легче согласиться на увеличение расходов на вооружение. Сами сообщения iPhone воспринимаются как фольклор и кабаре. В общем, это никого не волнует: ни власть, ни общество. Они давно перестали бояться.
    3. Normann Звание
      Normann
      -2
      Сегодня, 14:02
      Ага, и понести невосполнимые потери. Наши армии несопоставимы с альянсом. Единственный вариант - взаимная ликвидация.
  10. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    -2
    Сегодня, 13:31
    какая польша ... финляндия же ш ... ))
  11. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 13:31
    Вся так называемая политическая элита сходит с ума.

    Каждый день на обывателя обрушиваются пока виртуальные ядерные бомбы, ракеты и прочие "Посейдоны. А параллельно в умы толкают права сексуальных меньшинств. Включены все инструменты и ретрансляторы по дегенерации разумного человека, который нынешней безумной элите не нужен.

    Человечество, что уже исчерпало свой разумный ресурс?

    Стало неугодно Богу?
  12. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 13:35
    Наглеют польские сволочи...уже к прямым угрозам переходят.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:35
    Не о том Сикорский думает. Кинут янки и Эвропу и Польшу когда наиграются (или доиграются),вот
    только в пекло или просто.Всё равно у янки не хватит сил и на Китай с Тайванем,Украину с Россией,Израиль с Палестиной одновременно.А полякам ещё надо как то жить с соседями......Ну,никакие примеры дураков из Варшавы то и не учат....
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 14:03
      Ну,никакие примеры дураков из Варшавы то и не учат....

      Если хозяин приказал, должны подчиняться.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:38
    Дмитрий Анатольевич в спокойном тоне озвучил сценарий.Как то на западе считают что они могут отсидеться в стороне,идиоты.Трогать не будут Латинскую Америку,кроме Панамского канала.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 15:12
      Трогать не будут Латинскую Америку,кроме Панамского канала.

      Где - то читал, что будут пытаться отсидеться в Новой Зеландии, там бункеры строят. Обидно. На всех гостинцев не хватит. Мы не Советский Союз. Боезарядов маловато... crying
  15. Светлан Звание
    Светлан
    -3
    Сегодня, 13:40
    Прикольно. У всех сплошные минусы. ЦИПСО? Или как? :)
  16. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    -1
    Сегодня, 13:41
    Чего то важного Мы не знаем!
    США собираются нанести ядерный удар в ответку!?
  17. Касатик Звание
    Касатик
    +2
    Сегодня, 13:41
    Заявления Сикорского и ДАМ стоят друг друга. Если их поменять местами, никто не заметит подмены. Правда, Сикорский наверняка не умеет делать такие изящные па под "Амэрикен бой, уеду с тобооой". Шедевральное видео.
  18. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -2
    Сегодня, 13:47
    Медведеву позволительно. Он -- победитель Грузии. В принципе, ему даже можно Генералиссимуса присвоить. Человек дела, в отличие от... laughing
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:48
    Польша получит свою долю радиоактивного пепла

    Не правильно! Европа получит свою долю радиоактивного пепла, в который превратится Польша...
  20. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 13:50
    Цитата: seamen2
    ДАМ может пиs///деть что угодно. В европах никто его не боится. Ибо дел за ним конкретных нет. Которые подкрепляли бы слова.

    Было принуждение к миру Грузии.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -2
      Сегодня, 14:04
      У меня другая версия. Когда всё началось, внезапно пропала связь с Кремлём. Генералам пришлось самим выкручиваться. А когда наши войска. погнали "храбрых" грузин, связь восстановилась. И пришёл грозный окрик из Кремля,: "Отставить преследование".
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 14:44
        Только что придумали? В это разве что подростки могут поверить.
  21. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:57
    Как же это все звучит омерзительно! После того, как фашисты с помощью запада нанесли удар по стратегическому объекту. Вернее сказать, зарад нанес удар руками бандеро- фашистов. Пустозвоны.
  22. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 13:58
    Не того назначили министром обороны,не того ... am laughing
  23. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 13:58
    Здесь всё привычнее становятся разговоры о ядерной войне. Какие-то сценарии разыгрываются...
  24. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:59
    Встретились два... соответствующих друг другу и понеслась....
  25. polinet Звание
    polinet
    -2
    Сегодня, 14:03
    Можно сколько угодно рассказывать про америку и то что она будет в этом участвовать, но реалии могут оказаться печальнее и залужники не помогут.
  26. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 14:07
    Вот эти разговоры про применение ядерного оружия всеми сторонами ведутся с такой лёгкостью, что невольно задумываешься: Запад подготовил не только население, но и собственных дипломатов и политиков к принятию ядерной войны как чего-то обыденного.

    Это сумасшествие? Не думаю. По всей видимости - элиты преступили к реализации плана сокращения населения. В том числе и методом ядерных ударов и радиоактивного заражения многих территорий. Сами они расчитывают отсидеться в бункерах, которые богатеи активно скупают по всему миру. Допускаю, что ведущим европейским политикам обещаны места в этом, простите, Ноевом Ковчеге.

    С другой стороны, тут может быть и банальный блеф. Блефуют с целью принудить противника принять свои условия, а также запугать тех, кто ещё не запуган, продавить свои экономические и политические интересы.

    Но вот незадача: скольких уже подводила самонадеянность. А игра на грани рано или поздно непременно завершится падением в пропасть. Тонкая балансировка - это настоящее искусство, которое доступно единицам, да и те порой рушатся в бездну.

    Поэтому Запад заигрался. Неучи, освоившие искусство распила денег, но совершенно слабые в общем кругозоре и духовно-нравственном развитии, немощные духом и телом, но алчные до соблазнов и пороков - западные политики, порождённые собственными разложившимися обществами, приведут свои страны к краху. Главное не дать им уволочь нас собой.

    Да хранит Бог Россию и её народ!
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 14:32
      западные политики, порождённые собственными разложившимися обществами
      Они разложаются smile и загнивают уже несколько десятков лет, если верить пропагандистам. Но что-то у них дела идут получше чем в России.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        0
        Сегодня, 14:35
        Я бы с Вами согласился, ели бы не результаты эксперимента с мышами "Вселенная -25", проект "Мышиный рай".
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 14:40
          эксперимента с мышами
          Извините, а вы-мышь belay ? Вы человек, примат. Далеко не все даже в банальном обмене веществ у нас с мышами одинаково, а в социальном плане- и подавно. Сравнение "мышиного рая" и человеческого общества- то же самое что сравнение подлодки и банки тушенки- обе железяки с мясом внутри yes .
          1. Vladlous Звание
            Vladlous
            +1
            Сегодня, 14:46
            Да, Вы правы -мы не мыши. Однако присмотритесь к западным обществам: все эти парады извращенцев, возвеличивание вырожденцев, шествие дебилизма как новой нормы. В народе это всегда метко называлось "с жиру беситься". У них есть очень многое необходимое для жизни, и они деградируют, не только на уровне элит. Нет. Но, что очень важно - на обывательском уровне. Им плевать на свою историю, география не нужна, науки и ремёсла не в чести, одна забота - как можно больше сожрать.

            Мы не мыши, а вот они стремительно приближаются к уровню мышей. Может быть где-то пересекутся: они вниз, а мыши - наверх. Этакие Маус Сапиенс.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 14:58
              присмотритесь к западным обществам
              Я в этом обществе (ЮКей) живу с совершеннолетия.
              одна забота - как можно больше сожрать.
              Потребление как самоцель вообще-то более выражено в небогатых обществах. "айфона нет-лох"- это разве что среди постсоветских людей ( и цветных). Жрать доширак но ездить "на тачиле"- это опять не Запад- там\здесь банкир у не западло на метро ездить .
              возвеличивание вырожденцев
              Неприятная сторона равноправия- меньшинства получив право БЫТЬ,пытаются громко сами себя возвеличить. Но бегать за вами с розовым черенком швабры под музыку Фредди Меркьюри зесь никто не будет.
              Им плевать на свою историю
              Ревизионизм- глобальное явление. В России таких тоже как стасов под холодильником.
              они стремительно приближаются к уровню мышей
              Они создают много чего хорошего и разного, их наука идет вперед. Каждые 5 минут в небо взлетает ЛА на двигателях РоллсРойс, например.
              шествие дебилизма как новой нормы
              Сто отщепенцев, прошедшихся по улице со своими лозунгами, так и остаются сотней отщепенцев. Бить их противозаконно, гнать- бесполезно, вот и ходят. Но нормальные члены общества вовсе не спешат вливаться в их ряды.
  27. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 14:09
    В ядерной войне не будет победителей и проигравших.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 14:44
      не будет победителей
      Будут- те кто в ней не участвует и находится далеко. Бразилия и ЮАР сохранят свои силы и призводства, в итоге станут сверхдержавами.
  28. Ura Orlov
    Ura Orlov
    -1
    Сегодня, 14:17
    Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу, для начала или иноагенты и пятая колона снова не согласны?
    1. Шиномонтажник Звание
      Шиномонтажник
      +1
      Сегодня, 14:35
      Почему рубль? Одна копейка равна одному фунту стерлингов. Так мы защитим трудовой народ России гораздо эффективнее, а Англии сразу придет конец
  29. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 14:25
    Правильно ДАМ зажигает. Поддерживаю. Многие читатели посмеиваются над ДАМом, а ведь над Жириновским тоже долго смеялись, а сейчас не смеются и говорят, что пророк был и вообще великий человек. В данном случае он (ДАМ) правильно мыслит, только надо раскручивать мысль далее: отсидеться не удастся никому, включая Китай и Индию. То, что сейчас для Китая является огромным рынком сбыта (Европа и США) может быстро превратиться в безлюдную зону и территорию радиоактивного заражения. Поэтому они тоже должны суетиться.
    Вот только прочитал статью на СП (https://svpressa.ru/war21/article/416331/?rpop=1). Над Крымом восемь суток подряд летают американские, британские, французские ракеты, летают над всей территорией в том числе и над южным побережьем. В Крыму наступает сезон отпусков, Артек принимает детей со всей страны, а у нас ракеты летают. Жесть полная. Вишенка на торте: решили оснастить Артек системами РЭБ и т.п., и объявили тендер с поставкой не позднее 10 декабря с.г. Какой ...й тендер ? Это надо немедленно
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 14:30
      И что, даже если РЭБ будет в Артеке - при такой ситуации детей отправят туда отдыхать?? Это неразумно рисковать жизнями детей, ибо ни одна система не может давать 100% защиты. Какая бы она классная не была. Да в конце концов даже если система классная - оператор может ошибиться - человеческий фактор. И все - пропустили прилёт...
    2. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 14:39
      Нет Жириновский как был так и остояться клоуном популистом.
  30. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 14:35
    Тов. Медведев, ну чесслово, задвиньте себе свои пустые угрозы, вы хотя бы объясните, как не третьем году войны свиньи атаковали загоризонтную РЛС? Не дачу, не деревню, не грузовик, а супер охраняемый объект по идее
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -3
      Сегодня, 14:45
      свиньи атаковали загоризонтную РЛС?
      И раздобыли фото ( с земли) результатов налета.
  31. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 14:50
    Польше нужно понимать, что удар США по российским целям означает начало мировой войны. (...) Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла
    Хорошо сказано, но...если бы это сказал Владимир Владимирович, наш ВГК, то сикорский, пошёл бы сикорить от страха в сортир...
  32. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:54
    Сикорский заявил, что Польша поддерживает «право» Киева бить по российской территории западным оружием.

    Из-за таких политиков потом страдают десятки миллионов людей.
    Граждане Польши, вы его там сами повесьте, это и быстрее и дешевле, чем потом ковыряться в радиоактивных обломках своих городов, оплакивая пепел своих семей.
    Ей-ей, не заслуживают такие жизни. request sad
  33. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 15:05
    ДАМ и Зе одного поля братья. Куда ВВП смотрит? Хотя... Собчаковские "птенцы".