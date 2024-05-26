«Польша получит свою долю радиоактивного пепла»: Медведев ответил на заявление Сикорского про удар США по России
78
Польша должна понимать, что в случае начала ядерной войны она свою долю «радиоактивного пепла» обязательно получит. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза России прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном ядерном ударе США по России. По словам Медведева, если это всё же произойдет, то Польша в стороне не останется, получив свою долю «радиоактивного пепла». В случае начала третьей мировой войны отсидеться ни у кого не получится.
Польше нужно понимать, что удар США по российским целям означает начало мировой войны. (...) Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла
— заявил российский политик.
Ранее польский дипломат, выступающий за разрешение Киеву бить по России западным оружием, заявил, что Вашингтон якобы предупредил Москву о том, что уничтожит российские войска в зоне СВО, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом он так и не сообщил, кто из американских политиков или чиновников выступил с таким заявлением.
Ранее Сикорский заявил, что Польша поддерживает «право» Киева бить по российской территории западным оружием. При этом он призвал западные страны не ограничивать военные поставки Украине, а давать Зеленскому всё, что он попросит.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация