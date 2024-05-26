Спикер Госдумы Володин: «Любые соглашения с Зеленским недействительны, он нелегитимен»

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Спикер Госдумы Володин: «Любые соглашения с Зеленским недействительны, он нелегитимен»

Любые соглашения, заключенные с Зеленским, являются недействительными, поскольку он не является легитимным президентом Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Зеленский является узурпатором власти на Украине, поскольку пятилетний срок его полномочий уже истек, а новые выборы проведены не были, потому что он боялся потерять власть. Таким образом, он потерял свою псевдолегитимность и не может подписывать соглашения и т. д., все они будут признаны недействительными. Это должны понимать в Европе и США.



Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности. (...) Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины

— написал в своем ТГ-канале Володин.

По словам спикера ГД, Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, а также принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Украинское население должно это понять и не выполнять приказы узурпатора.

Также Володин подчеркнул, что легитимной власти на Украине не существует с 2014 года, когда случился нацистский переворот, поддержанный Вашингтоном и Брюсселем. За 10 лет Украина превратилась в «банановую республику» с разрушенной экономикой, проданными землями и остатками населения.
38 комментариев
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  1. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 14:06
    Так какого лешего клоун до сих пор землю топчет
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:12
      «Любые соглашения с Зеленским недействительны, он нелегитимен»

      Ладно бы просто был нелегитимен, но он ещё неадекватен, хвастлив и противен!!!
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 14:48
      Да нихай живет пока, только другого придурка нам не хватало, этого хотя бы клоуна знаем... поэтому и байдан нам более выгоден, чем трамп... сейчас в этом плане лучше стабильность... А то как бы Фицо чуть концы не откинул и Раиси того... По сути как никак наши союзники. Добиваются перемен, нам их имхо пока не трэба request
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 15:07
      Тут давно цирк ...........................
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:07
    Довольно интересный ход,против лгунов из параллельной реальности.Зе списываем, так что-ли.А пока спокойно воюем и добиваемся целей СВО.С мировым порядком по правилам становится туговато.И не расслабляемся.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 14:08
    Началось? Или начали? А может... - а вот это попробуйте.
    А может? - а вот это не надо.
    Главное пчто с ухрвми делать будем. Не завоевпть, а перековать сознание и подсознание.
    А что с юридической системой оераины днлать, которая не определяется по легктимности и кто инициативу на себя натянет?
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 14:12
    Вот тот редкий случай, когда я полностью согласен с "нашими". Будем надеяться, что это не пустобрех.
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +4
    Сегодня, 14:12
    По закону какой страны он нелегитимен?
    В украинской Конституции ничего не говорится о том, что во время военного положения нельзя проводить выборы главы государства.
    Однако ст. 11 закона «О правовом режиме военного положения» гласит: «В случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения».
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -4
      Сегодня, 14:30
      Просто Володин не читал конституцию Украины, думает что и другие не читали. Все понимаю, но зачем озвучить глупости?
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 14:38
        Просто вы закон выдаете за Конституцию. Поэтому ясно, что вы ни Конституцию, ни закон не читали. А теперь закончите мой коммент последней фразой из вашего комента)
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          0
          Сегодня, 15:11
          Расейскую "конституцию" лучше вообще ни читать - загремишь ))))))
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 14:30
      Вот именно, что это закон, а не Конституция. Чтобы все было законно, Конституционный Суд должен был подтвердить этот закон. Но в КС никто не обращался.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 15:04
        Согласен, надо было написать не "конституция", а "закон". Но в конституции Украины сказано - "Порядок проведения выборов Президента Украины устанавливается законом", "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины" А вот законы Украины говорят, что Зеленский вполне сейчас легитимный. Так что надо сначало прочитать конституцию, а потом закон.
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 15:13
        Как раз их "конституционный суд" должен был бы подтвердить законность проведения выборов при военном положении. Зеленскому это не надо, он и не обращался с этим в КС.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      -2
      Сегодня, 14:51
      По закону своей же страны. Вы конечно можете вольно трактовать что угодно.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 14:13
    «С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины» —

    "Куклу снимут с нитки длинной,
    И, засыпав нафталином,
    В виде тряпок сложат в сундуках" ...
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 14:15
    Раз во главе государства нелегитимный президент, то и государство нелегитимно. А раз так, значит ВСУ, ГУР, СБУ и прочие организации - не являются законными. Более того, продолжая эту логику рассуждений, можно и нужно признать военнослужащих ВСУ, офицеров ГУР и СБУ - вне закона. Они не являются комбатантами и не обладают особым юридическим статусом. Иными словами, на них не должны распространяться никакие специальные конвенции. Единственый сдерживающий фактор, наши пленные у них. Но то, что они делают с ними, даёт ещё большие основания рассматривать их как террористов - всех до единого. А всё гражданское население, поддерживающее ВСУ, СБУ и ГУР теми или иными действиями и поступками - пособниками террористов.
    1. Конрад Звание
      Конрад
      -1
      Сегодня, 14:55
      Так это было так с самого начала! Начиная с марта 2014 года, Украины фактически не существует! Но! Руководству РФ зачем-то надо было согласится считать бандерлогов за законную власть. Главное, зачем бандерлогов, делают вид, что считают законными США и Запад — понятно. Но зачем нужно было в этом фарсе принимать участи нам, совсем не понятно!
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 15:13
      Где -то всплакнул один палестинец с талибанцем ...
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 14:17
    А типа неделю назад с ним можно было какие-то соглашения заключать? Не обманул бы?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 14:42
      Конечно нет! Когда это зеля кого то обманывал winked
  9. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 14:32
    Любые соглашения, заключенные с Зеленским, являются недействительными, поскольку он не является легитимным президентом Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Сложно понять, зачем эти бессмысленные мантры о "нелигитимности". Годятся только для того, чтобы самим себя убеждать:((
    Кто это сочинил вообще? Выборы что президента, что рады в прошлом году, на Украине перенесли в соответствии с существующим там законом о военном положении.
    Каком смысл распространять заведомую выдумку на таком высоком уровне?
    Володин такой "пропагандой" больше себя дискредитирует, чем Зеленского :((
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:40
      Самое "замечательное", что кремлевские сядут и будут говорить, как только предложат, задрав портки побегут за стол, как было неоднократно, на ходу радостно объясняя гражданам о "появлении наконец здравого смысла".
      1. solar Звание
        solar
        +3
        Сегодня, 14:42
        Потому что сами прекрасно понимают несуразность свои заявлений. А народу, по их мнению, все сойдет :((
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:02
      Каком смысл распространять заведомую выдумку на таком высоком уровне?

      Вы странным образом подменяете реальное положение дел своими ощущениями.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 15:05
        Вы странным образом подменяете реальное положение дел своими ощущениями.

        Боюсь, это не ко мне. А к тем, кто ждал, как российские военных на Украине цветами встречать будут, как ему кум наобещал. И до сих пор, похоже, ситуация на том же уровне :((
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +1
          Сегодня, 15:15
          Кум наобещал... Это всего лишь чья-то фантазия. Вот вы, например, с чего это взяли? Просто вам эта версия пришлась по вкусу и вы ее подхватили. Разве не так?
          1. Андрей Дибров
            Андрей Дибров
            -1
            Сегодня, 15:17
            А что ты там 100 000-ми собирался делать-то ?
          2. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 15:19
            Да мне все равно, кто наобещал. Кум, Янукович или Нарышкин или кто-то другой. Принимали решение не они.
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 15:16
      -----------------------------------------------------
  10. wladomir Звание
    wladomir
    +1
    Сегодня, 14:35
    Это он для нас и здравомыслящих политиков нелегитимен. Амеры, ЕС и НАТО придерживаются другого мнения. А то, что подписывать с ним какие-либо документы - это будущие проблемы.
  11. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 14:37
    Вот прямо существенный поворот в подходе, ага.. Стратег и шахматист же сказал - можно поискать тех, кто в этом случае легитимен, а дельше по схеме стамбул, признание каких то там реалий..
  12. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 14:48
    легитимной власти на Украине не существует с 2014 года

    Чё правда?? А разве не вы признали сначала хунту, затем кондитера, а затем и клоуна? Что-то я не припомню, чтоб наши власти заявляли об их не легитимности.. А ведь вам тогда говорили - это эпическая дурость их признавать, имея на руках абсолютно законного и всеми признанного Януковоща!! Но вам же тогда бабло от вожделенных газопроводов зенки застило, ради него - вы сдали всё и вся. Чего ж теперь-то кулаками махать? Поздняк метаться.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 15:20
      Для этого януковоша надо было хотя б в ливадийском в ялте ныкать - а не в ростовах.
      страчено
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:49
    Также Володин подчеркнул, что легитимной власти на Украине не существует с 2014 года, когда случился нацистский переворот, поддержанный Вашингтоном и Брюсселем.

    А что г-н Володин расскажет нам про легитимность Беловежских соглашений 1991 года? Просто интересно было бы послушать, что там говорил Конституционный суд и кто его спрашивал...
  14. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 14:56
    За 10 лет Украина превратилась в «банановую республику»
    В которой даже бананы не растут wink
  15. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    0
    Сегодня, 15:02
    бла бла бла бла

  16. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:08
    Цитата: solar
    Потому что сами прекрасно понимают несуразность свои заявлений. А народу, по их мнению, все сойдет :((

    Народ частенько пытается рассуждать о том, в чём сам не силён. Например, на ВО почти все сплошь юристы, дипломаты, полководцы и великие учёные.