Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности. (...) Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины

Любые соглашения, заключенные с Зеленским, являются недействительными, поскольку он не является легитимным президентом Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Зеленский является узурпатором власти на Украине, поскольку пятилетний срок его полномочий уже истек, а новые выборы проведены не были, потому что он боялся потерять власть. Таким образом, он потерял свою псевдолегитимность и не может подписывать соглашения и т. д., все они будут признаны недействительными. Это должны понимать в Европе и США.— написал в своем ТГ-канале Володин.По словам спикера ГД, Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, а также принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Украинское население должно это понять и не выполнять приказы узурпатора.Также Володин подчеркнул, что легитимной власти на Украине не существует с 2014 года, когда случился нацистский переворот, поддержанный Вашингтоном и Брюсселем. За 10 лет Украина превратилась в «банановую республику» с разрушенной экономикой, проданными землями и остатками населения.