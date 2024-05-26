Минобороны подтвердило освобождение села Берестовое на Купянском направлении

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Минобороны подтвердило освобождение села Берестовое на Купянском направлении

Российские войска продолжают атаковать практически по всей линии фронта, противник держит оборону, но на некоторых участках контратакует, в частности в Харьковской области и под Часовым Яром. За прошедшие сутки больших изменений нет, согласно сводке Минобороны, освобождено село Берестовое в Харьковской области на Купянском направлении, военное ведомство подтвердило его переход под наш контроль.

Войска группировки "Север" продолжают движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение подразделениям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. В районе Глубокое отражена контратака. За сутки противник потерял до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, РСЗО «Град», гаубицу М777, САУ «Акация», а также гаубицу Д-30.



По остальным направлениям: Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области. Также нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Стельмаховки. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северск и Константиновка.

Войска группировки «Центр» в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады ТРО в районах Евгеновка, Розовка и Новгородское. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 128-й бригады ТРО и 21-й бригады нацгвардии в районах Пречистовка и Макаровка.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по все линии фронта, кроме северного направления: по личному составу - 1290 человек убитыми и ранеными; семь бронемашин, одна БМП Bradley, 16 единиц автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, три Д-20, две Д-30, по одной гаубице М198, М119 и одна САУ Krab. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три гаубицы М777, одна Д-20, три Д-30, одна М119, САУ М109 «Paladin», гаубица «Мста-Б», а также четыре САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО за сутки сбито пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire», противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотник.
3 комментария
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:45
    В ближайшее время нас ждут еще несколько приятных новостей. Есть несколько населенных пунктов, которые фактически освободили(слово "взяли" заменено по просьбам трудящихся) и там идет зачистка. А всё потому, что и.о.Зеленский всё тащит в Харьков.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:07
      и.о.ф. (фюрера) тащит всё и всех украинцев могилу, а не в Харьков....

      зы В советское время там вроде был ХВЗ - Харьковский Велосипедный Завод...
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 15:22
        Харьковский Велосипедный Завод.

        Был у меня велик ХВЗ "Старт-шоссе" . Только вместо велотрубок от "Спутника" колёса . Удобней этого велика мне больше ничего не попадалось . Только привыкнуть надо . Зато устаёшь гораздо меньше .