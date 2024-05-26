Минобороны подтвердило освобождение села Берестовое на Купянском направлении
Российские войска продолжают атаковать практически по всей линии фронта, противник держит оборону, но на некоторых участках контратакует, в частности в Харьковской области и под Часовым Яром. За прошедшие сутки больших изменений нет, согласно сводке Минобороны, освобождено село Берестовое в Харьковской области на Купянском направлении, военное ведомство подтвердило его переход под наш контроль.
Войска группировки "Север" продолжают движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение подразделениям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. В районе Глубокое отражена контратака. За сутки противник потерял до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, РСЗО «Град», гаубицу М777, САУ «Акация», а также гаубицу Д-30.
По остальным направлениям: Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области. Также нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Стельмаховки. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северск и Константиновка.
Войска группировки «Центр» в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады ТРО в районах Евгеновка, Розовка и Новгородское. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 128-й бригады ТРО и 21-й бригады нацгвардии в районах Пречистовка и Макаровка.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по все линии фронта, кроме северного направления: по личному составу - 1290 человек убитыми и ранеными; семь бронемашин, одна БМП Bradley, 16 единиц автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, три Д-20, две Д-30, по одной гаубице М198, М119 и одна САУ Krab. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три гаубицы М777, одна Д-20, три Д-30, одна М119, САУ М109 «Paladin», гаубица «Мста-Б», а также четыре САУ «Гвоздика».
Средствами ПВО за сутки сбито пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire», противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотник.
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