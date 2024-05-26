Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию
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Грузия планирует вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а также вступить в Евросоюз, всё это должно произойти к 2030 году. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе поздравил граждан Грузии с Днем независимости и пообещал, что к концу этого десятилетия страна вернет себе Южную Осетию и Абхазию, а также станет членом Евросоюза. В общем, исполнит все мечты грузинского народа, но не сразу, а к 2030 году. О том, хотят ли присоединяться к Грузии абхазы и осетины, он не сообщил.
Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году
— написал премьер Грузии в одной из соцсетей.
Между тем данное обещание уже назвали невыполнимым, причем сразу по всем пунктам. Во-первых, Абхазию и Южную Осетию грузинские власти мирным путем вернуть не смогут, а военным просто не потянут, потому что придется воевать с Россией, а этого в Тбилиси не хотят. Во-вторых, принятие закона об иноагентах, против которого так активно выступала грузинская оппозиция, очень не понравилось властям Евросоюза. В Брюсселе уже обвинили Тбилиси в сворачивании с «демократического пути», а также возможных проблемах с интеграцией в ЕС.
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