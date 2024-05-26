Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию

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Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а также вступить в Евросоюз, всё это должно произойти к 2030 году. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе поздравил граждан Грузии с Днем независимости и пообещал, что к концу этого десятилетия страна вернет себе Южную Осетию и Абхазию, а также станет членом Евросоюза. В общем, исполнит все мечты грузинского народа, но не сразу, а к 2030 году. О том, хотят ли присоединяться к Грузии абхазы и осетины, он не сообщил.



Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году

— написал премьер Грузии в одной из соцсетей.

Между тем данное обещание уже назвали невыполнимым, причем сразу по всем пунктам. Во-первых, Абхазию и Южную Осетию грузинские власти мирным путем вернуть не смогут, а военным просто не потянут, потому что придется воевать с Россией, а этого в Тбилиси не хотят. Во-вторых, принятие закона об иноагентах, против которого так активно выступала грузинская оппозиция, очень не понравилось властям Евросоюза. В Брюсселе уже обвинили Тбилиси в сворачивании с «демократического пути», а также возможных проблемах с интеграцией в ЕС.
74 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ettore Звание
    ettore
    +10
    Сегодня, 15:25
    Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию

    Ещё один бредить начал не смотря на произошедшие события.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +10
      Сегодня, 15:38
      Цитата: ettore
      Ещё один бредить начал

      Зато его вертолёт не столкнётся с горой.
      Да и в живот ему никто стрелять не станет.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +11
        Сегодня, 15:41
        Зато его вертолёт не столкнётся с горой.
        Да и в живот ему никто стрелять не станет.

        Ой, не факт... no
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 15:58
          А у него есть вертолёт? Он теневой,основной с баблом в засаде,а деньги он заработал в России.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 16:45
            Цитата: tralflot1832
            А у него есть вертолёт? Он теневой,основной с баблом в засаде,а деньги он заработал в России.

            С России он вовремя смылся, живым. Теперь на афёре с Ю. Осетией и Абхазами хочет ЕС постричь. Не удивлюсь, если абхазы ему подыграют wink , на долях сработают, подоят евролошков и - в разные сторону. Ираклий в Абхазии может и отсидеться - с Рицы выдачи нет! request
      2. ettore Звание
        ettore
        +2
        Сегодня, 16:21
        Цитата: Shurik70
        Зато его вертолёт не столкнётся с горой.
        Да и в живот ему никто стрелять не станет.


        Почитайте вчерашние новости. Там премьер Грузии уже жаловался, что еврокомиссар приводил ему в пример Фицо если будет себя неправильно вести.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 15:57
      В ЕС и без Грузии нахлебников хватает.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 17:43
        В ЕС и без Грузии нахлебников хватает
        А вы разве не заметили, что ЕС собирает всех голодранцев до кучи? wink
    3. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +6
      Сегодня, 17:35
      Я не понимаю, для чего вы все хаете этого премьера Грузии. Человек всячески старается не воевать с Россией, хотя Запад на него давит. А лозунги про потерянные территории, это обязательная мулька для любого политика в Грузии. Причем возвращать они хотят мирным способом, а не войной. Нам очень важно, чтобы он оставался у власти в Грузии и не открывал второй фронт с нами.
      1. ettore Звание
        ettore
        -1
        Сегодня, 18:08
        Цитата: Serhio250381
        А лозунги про потерянные территории, это обязательная мулька для любого политика в Грузии. Причем возвращать они хотят мирным способом, а не войной.

        Ну-да, конечно. Как вы себе представляете мирное возвращение после того, что там было? Для этого как минимум грузины у себя должны рай создать в ближайшее время, чтобы "потерянные территории" сами попросились к ним.
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 18:11
          Я никак себе этого не представляю. Пусть грузины сами себе это представляют и не воюют с нами.
          1. ettore Звание
            ettore
            -1
            Сегодня, 18:15
            Трёп грузин о возврате территорий очень похож на xoxлятский по Крыму и миру не способствует, не стоит этому придумывать отмазки. Если не хотят воевать с Россией то надо думать прежде чем говорить.
            1. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              0
              Сегодня, 18:17
              Нет, не похож. Грузины не заявляли об военном возвращении территорий после проигрыша в пятиднейвной войне. Не говорили об военных парах на завоеванных территориях. И самое главное, все эти годы не готовили свою армию к войне с нами и всячески отнекиваются от войны Россией, не смотря на уговоры Запада. Украина всё это делала.
              1. ettore Звание
                ettore
                0
                Сегодня, 18:21
                Цитата: Serhio250381
                Грузины не заявляли об военном возвращении территорий после проигрыша в пятиднейвной войне.

                А другого способа у них и нет.
                Xoxлы тоже одно время заявляли, что - надо сделать так что бы Крым сам попросился обратно, но ...
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +7
    Сегодня, 15:28
    Этот Кобахидзе напоминает Милея полоумного, тот же взгляд безумной . Как он собрался интересно возвращать Абхазию и Осетию ? Так же как украинцы Крым ? Или хочет калибры в Тблиси?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:52
      Цитата: FoBoss_VM
      Как он собрался интересно возвращать Абхазию и Осетию ?

      С помощью тоста: так поднимем же эти бокалы за Великую Грузию от моря до моря, в границах времён царицы Тамары! drinks
      Цитата: FoBoss_VM
      Так же как украинцы Крым ?

      Вэй! Крым тоже грузинский! Мамой клянусь!
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 16:07
        Вэй! Крым тоже грузинский! Мамой клянусь!
        Азохен вэй! Сакартвело от можа до можа!
    2. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 15:54
      "!Через 30 лет мы будем жить при коммунизме".
      А там или ишак сдохнет, или падишах....
      Время ускоряется, теперь цена вопроса один избирательный срок. А через 5 лет кто там вспомнит, кто что кому обещал...
    3. faridg7 Звание
      faridg7
      +7
      Сегодня, 16:10
      2025 год. Разговаривают два украинца.
      - Мыкола, так шо, мы войну проиграли?
      - Проиграли.
      - И шо, теперь мы будем в России?
      - Да, будем.
      - И шо, теперь Крым будет наш?
      - Да, будет.
      - Так какого хрена всё это было?
    4. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Сегодня, 16:34
      Цитата: FoBoss_VM
      Этот Кобахидзе напоминает Милея полоумного, тот же взгляд безумной . Как он собрался интересно возвращать Абхазию и Осетию ? Так же как украинцы Крым ? Или хочет калибры в Тблиси?

      Немало бойцов сейчас скрипнули зубами, вспоминая дорожный знак "Тбилиси - 60"... am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:28
    «Грузия планирует вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а также вступить в Евросоюз, всё это должно произойти к 2030 году» —

    — "Мечтать не вредно" ...
    ("Грузинская мечта" - правящая партия Грузии)
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +6
      Сегодня, 15:41
      "Мечтать не вредно"

      Ну, должен ведь премьер что-то сказать в честь праздника! Вот он и сказал. Удивительно было бы, если бы в торжественной речи премьер-министр говорил бы наоборот, мол, всё! Гипс снимают, клиент уезжает! Народ тогда очень расстроился бы. А так немного взбодрил свой электорат.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -1
        Сегодня, 16:55
        Народ тогда очень расстроился бы. А так немного взбодрил свой электорат.
        Вы думаете откровенная лапша на уши сильно бодрит? Хотя на счет грузин я не уверен.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:35
      Владимир Владимирович Воронцов,
      На фото у вас пилот грузинских ВВС?! lol
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -1
        Сегодня, 16:52
        На фото у вас пилот грузинских ВВС?! lol
        Не, это грузия вступившая в ЕС. Такая маленькая что даже одной ногой наступить некуда.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 15:28
    Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году
    От Черного моря до Тихого океана. От Баренцового моря до Красного моря.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 15:29
    Больной , знает, что к тому времени уже смоется с наворованными бабками. Грузинский Горбачев.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Виктор Сергеев
      Больной , знает, что к тому времени уже смоется с наворованными бабками. Грузинский Горбачев.

      yes Первую заявку на евротранш он уже сделал. А вот с "гегемоном" не советую ему проводить подобную разводку - и праха не найдут! Это ему не еэсовских овец стричь...
  6. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 15:32
    Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию

    А мы не так давно, на форуме решили, что он всё - таки вменяемый человек... Видимо ошиблись... request
  7. KCA Звание
    KCA
    -3
    Сегодня, 15:34
    Я не физиогномист, но по морде полный , если не шизофреник, есть у них что-то во взгляде
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 15:35
    Так пообещал или помечтал?
    Наша грузинская мечта в том,...
  9. Динич Звание
    Динич
    +4
    Сегодня, 15:35
    Японский путь самурая: "Вернём Курилы".
    Куда-то не туда понесло грузинского премьера.
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    +6
    Сегодня, 15:38
    Галстучек пожевать захотелось? laughing
  11. Комментарий был удален.
  12. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +2
    Сегодня, 15:39
    Съесть галстук Саакашвили смогут все желающие: в Грузии налажен выпуск съедобных галстуков.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:56
      Цитата: DvaParovoza
      Съесть галстук Саакашвили смогут все желающие: в Грузии налажен выпуск съедобных галстуков.

      А я считаю, что съесть галстук Саакашвили способны не только лишь все! На это вообще мало кто способен...
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:43
    Странное заявление,если у него с деньгами туго.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:52
      Цитата: tralflot1832
      Странное заявление,если у него с деньгами туго.

      От того и заявил, чтоб как с Фицо не сделали и бабла отсыпали на борьбу с Россией - ныне эта тема в моде, через неё многие в Майями перебрались... hi
  14. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +3
    Сегодня, 15:44
    Цитата: Msi
    А мы не так давно, на форуме решили, что он всё - таки вменяемый человек... Видимо ошиблись...

    Вроде он не сказал что силовым путем вернет. А мирным , почему бы и нет. Тем более судя по всему он гнет больше политику прогрузинскую....в не про западную. Его настойчивость с законом об инагентах это доказывает.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 15:56
      А мирным , почему бы и нет

      Я против. Осетинский народ разделённый народ. Почему вы лишает его права жить вместе? Жить в России, здесь лучше, здесь больше возможностей для осетин.
      P. S. Вы пишите в ответить. А то я вас могу не увидеть.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      -1
      Сегодня, 16:59
      Тем более судя по всему он гнет больше политику прогрузинскую....в не про западную.
      Кто ж его тогда с такой политикой в ЕС то примет? Там мало кто даже тех, кто уже в ЕС, могут себе такое изредка позволить.
  15. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:46
    О том, хотят ли присоединяться к Грузии абхазы и осетины, он не сообщил.

    Кто их спросит? Это он белым хозяевам и нам сигнал послал, от "трезвомыслящей", как мы считали, грузии. Это все надо полагать тоже от "наших больших успехов на фронте" и "складывающегося многополярного мира".
  16. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 15:49
    смотреть нужно глубже.

    социальная инженерия в действии - есть внутренние повестки и внешнее финансирование по разным тематикам. сейчас разные громкоговорители озвучат темы, после чего будет учитываться массовое волнение. под что в конечном итоге - возьмут бабло для работы.

    это ведь как, не успел в первые ряды распродающих все и вся в своей стране - чтобы первым с деньгами свалить, ищи ниши на внешние заказы - чтобы занять второй эшелон и тоже свалить первым.
  17. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 15:50
    Что то слишком короткая память у них.
  18. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 15:53
    Наивный мальчик.
    Вся Восточная Европа при вступлении в ЕС вынуждена была уничтожить свой агросектор и промышленность. А что в Грузии останется? Кому нужно грузинское вино и шашлыки?

    И ваще будет ли жив ЕС в 2030 году? Кто будет содержать грузинского нищеброда?
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 16:04
      А что в Грузии останется?
      Останется недоброй памяти грузинский чай с громадными ветками внутри и запахом прелого веника. Будут продавать для травли грызунов.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 17:05
        hi зато, Сергей, этот чай уникальный продукт lol , его не переименуют, не запретят, как запрет заранее насчёт армянского коньяка laughing, хотя им до ЕС, как до Луны одним десятиногим
        1. Авиатор_ Звание
          Авиатор_
          0
          Сегодня, 17:07
          ты, Дмитрий, по молодости не пробовал этот отвар из старых портянок. Даже краснодарский чай, который рос в гораздо более худших условиях, был хорошим. Какое счастье, что в Грузии не рос кофе!
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 17:16
            Зато недавно, я увидел азербайджанский чай, и взял ради любопытства...Больше не возьму!!!!!!! Мама берёт осенью азербайджанскую хурму. Хорошая!
            В Тбилиси, там всё ясно и тепло,
            Там чай растёт, но мне туда не надо! ---- Владимир Высоцкий
            1. Авиатор_ Звание
              Авиатор_
              +2
              Сегодня, 17:36
              Японская хурма тоже хорошая, очень рекомендую при случае. А чай в Тифлисе не растёт, это Высоцкий для рифмы всунул. Чай там рос в Абхазии и Аджарии.
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                0
                Сегодня, 18:02
                Вот Вы, Сергей , не видите грузинов сейчас, как и я, впрочем! А они --- есть fellow но шутки-шутками, пусть приходят почаще. Можно много чего из общей истории вспомнить.
                1. Авиатор_ Звание
                  Авиатор_
                  0
                  Сегодня, 18:11
                  Вспомнить можно много чего. И самого великого грузина - И. В. Сталина, который сделал для страны гораздо больше, чем болтун Столыпин, прославившийся своим афоризмом про "Великую Россию". А такой её сделал Джугашвили. Не один, естессно.
                  1. Reptiloid Звание
                    Reptiloid
                    0
                    Сегодня, 18:20
                    Я как раз это и имел в виду! А также то,что в Великой Отечественной войне, фашистов били все вместе! И флаг над Рейхстагом, установили двое военнослужащих Красной Армии--- Егоров и Кантария (грузин, неполных 25 лет, из крестьянской семьи!) Я читал о том, что он тяжело переживал разрушение СССР, ехал в Москву и умер в поезде...
  19. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    +5
    Сегодня, 16:02
    а также станет членом Евросоюза.
    А другой частью Евросоюза, более приличной, они стать не желают?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 17:03
      А другой частью Евросоюза, более приличной, они стать не желают?
      Одни вон уже попробовали. опой стали, а вот частью - нет.
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 17:05
        Одни вон уже попробовали. опой стали, а вот частью - нет.
        ЕС надо конкурс на свои части объявить, чтобы в честной конкурентной борьбе каждый получил ту часть, которую заслуживает.
  20. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:15
    Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию

    Я так понял, что у них память хуже чем с бодуна? Урок "три восьмёрок" напрочь забыт. Нужно по новой на "грабли" наскочить?
    Умные учатся на чужих ошибках, дуракам вообще никакой опыт не впрок. lol
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 17:00
      Наверное, с надеждой на какую-то помощь уже сечас recourse
  21. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 16:31
    Грузинские джигиты наверное позабыли урок 8 августа 2008!? wassat
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:58
      бежали робкие грузины ----А.С.Пушкин
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 17:03
        бежали робкие грузины ----А.С.Пушкин
        Как писал М. Задорнов, в грузинских школьных учебниках писали "бежали храбрые грузины..."
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 17:09
          Ну да, ну да, бумага всё стерпит, написать можно, что угодно. Но в мировую сокровищницу, подобно Пушкину это --- не попадёт
          1. Авиатор_ Звание
            Авиатор_
            +2
            Сегодня, 17:15
            Это Задорнов просто троллил грузинов, в их учебниках было про робких грузин. А какой-то наш "литератор" в 80-е годы выгораживал грузин тем. что Пушкин написал про робких, а там, стало быть, были ещё и неробкие, вот они, якобы. и не бежали.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 17:26
              Это интересная мысль!. Не робкие, значит не бежали, а тихо спрятались. Вообще, разные политики много невыолнимого обещают. Ради престижа fellow Те-же японцы. Кто-то на могиле отца клялся вернуть что-то и потом не сделал себе сэппуку, хотя так положено было request
              1. Авиатор_ Звание
                Авиатор_
                0
                Сегодня, 17:31
                Эти сэпукку вроде кавказской кровной мести, много об этом говорят, но никто реально не делает. Последний раз, наверное, то и другое делали лет 300-400 назад.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 17:41
                  .......много об этом говорят, но никто реально не делает.......

                  Да, наверное поэтому самураям так тесно на своих хонсю, кюсю, сикоку, хоккайдо и рюкю, всё на наш Дальний Восток рвутся. Читал я чуть-чуть Эдогаву Рампо, и ещё Кондзабурэ Оэ,
                  полностью чуждый менталитет
  22. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:31
    С такими закидонами как бы Ираклий в Икара не превратился. Оно конечно, к тому времени или падишах издохнет или осёл умрёт, за шесть лет много воды утечёт, и бабла из казны...
  23. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 16:35
    Очередной прикормыш типа Саакашвили / Пашинян.
  24. Jarys_Valach Звание
    Jarys_Valach
    +2
    Сегодня, 16:39
    Proboha, nelezte do EÚ, nebo se stanete otroky mocného Západu stejně jako východní a střední Evropa. Levná pracovní síla, odbytiště nekvalitních výrobků, ničení národní identity, pošlou vám tam africké a muslimské migranty,.. Lépe vám bude s Ruskem,Čínou......
  25. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 16:56
    не можешь сделать, так хоть пообещай wassat

    Или ещё лучшая пословица подходит к его словам
    пообещал ---- считает, fellow что сделал
  26. vol46an Звание
    vol46an
    +1
    Сегодня, 16:58
    Вредно не мечтать. У каждого своя мечта!
  27. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 17:06
    В общем, исполнит все мечты грузинского народа, но не сразу, а к 2030 году.
    Ух ты, да это же нарисовался грузинский конкурент мантурова, по сдвигам сроков в право. laughing
  28. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 17:29
    Грузины, в отличии от украинцев, умнее оказались
  29. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 17:41
    Грузия планирует вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а также вступить в Евросоюз
    А власти над миром они не планируют? wink
  30. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:02
    Премьер Кобахидзе заявил о планах Грузии вступить в ЕС, вернув в состав страны Абхазию и Южную Осетию
    . Как бы не редко вспоминают/предлагают один вариант... вернутся в Россию, а потом и на счёт гейропы, что-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь...
    В общем, предлагают.