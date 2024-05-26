Sky News: Россия одна производит в три раза больше боеприпасов, чем весь коллективный Запад

45
Sky News: Россия одна производит в три раза больше боеприпасов, чем весь коллективный Запад

Украинская армия не сможет достичь паритета с российской по количеству артиллерийских снарядов, несмотря на помощь всего коллективного Запада. Всё дело в том, что российский ВПК производит боеприпасы гораздо быстрее, сообщает британский телеканал Sky News.

Консалтинговая компания Bain & Company провела исследование, в рамках которого установила, что Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее западных стран. Кроме того, стоимость российских снарядов примерно в четыре раза меньше, чем западных. Всё это вместе говорит о том, что украинской армии никогда не достичь паритета с российской по артиллерийским боеприпасам.



Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и приблизительно в четверть цены.

- сообщает телеканал.

Согласно расчетам западных аналитиков, в этом году Россия самостоятельно произведет примерно 4,5 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, боеприпасы для российской армии также поставляют Северная Корея и Иран, по крайней мере об этом заявляют западные разведки. Коллективный Запад, по прогнозам, к концу года сможет произвести 1,3 млн снарядов, но это не только для Украины, а всего.

Также западные аналитики обращают внимание на то, что западные страны включают в военную помощь всё меньше артиллерийских снарядов. Это следствие не только их дефицита, но и от стоимости. Самый дешевый снаряд калибра 155 мм стоит 4 тысячи долларов.
45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 16:09
    4,5 миллиона?Всех калибров?При интенсивном использовании и этого мало.Прочитал,что при проведении крупного наступления используется до миллиона снарядов в месяц.Разве что накопить в течение времени
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 17:20
      Что такое крупное наступление? Крупное наступление времен ВОВ?
    2. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 17:23
      Точность артиллерии немного не как в ВОВ, нет смысла засевать снарядами фронт в сотни км
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 17:54
        Да и само применение арты совсем другое. Сейчас просто невозможно выстроить в ряд штук 10-15 пушек в чистом поле и палить по врагам одновременно, как это всё на хрониках ВОВ. Сейчас несколько пушек на большом расстоянии друг от друга где-то спрятаны в "куста" и всё.
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 17:58
          Буксируемые, но есть и САУ, и РСЗО, в РФ заряды ТЯО начинаются от 120мм танковых пушек, 152мм гаубиц вполне себе жмакнут, ну и Ураган со Смерчем тоже могут
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 17:26
      Также западные аналитики обращают внимание на то, что западные страны включают в военную помощь всё меньше артиллерийских снарядов.

      Ну так все запасы украм отдали, теперь восполнить торопятся... А вдруг война, а Запад без снарядов... Беда однако... laughing
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 16:20
    4000 $ - это обычная зарплата работяги низкого уровня в США. Значит по идее у нас обходится в 1300 $. В пересчёте на рубли около 130000 рублей, не многовато ли?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 16:36
      Значит по идее у нас обходится в 1300 $. В пересчёте на рубли около 130000 рублей, не многовато ли?

      Многовато. Доллар искуственно завышен у нас. Прямой пересчёт не совсем справедлив получается.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Msi
        Доллар искуственно завышен у нас.

        Да согласен, но тогда Sky News ошибается и не правильно считает.
        Предположим в России маленькая зарплата у работяг в районе 40-50 т.р. (хотя у станочников гораздо выше) допустим 60-80 по минимуму, а это значит, что в три раза уменьшив получим в районе 20-25 т.р. - это точёная болванка из литого чугуния, химия в виде пороха и взрыватель.
        1. bayard Звание
          bayard
          -1
          Сегодня, 17:28
          В США и Англии считают что у нас снаряд 152 мм. самого современного типа стоит порядка\около 500 дол. Т.е. примерно в 10 раз дешевле чем на западе . Но у нас в перечне снарядов весьма немалую долю составляют 122 мм. снаряды , а ещё 125 мм. танковые фугасные снаряды . 122 мм. снаряд стоить будет порядка 200+ дол. Танковый немного подороже .
          Кроме того массовое производство приводит к резкому снижению себестоимости . В нашем случае цена снарядов будет только снижаться , ибо при таком массовом производстве все инвестиции в основные фонды окупаются очень быстро .
          Но запад только по сути начинает всерьёз вкладываться в военное производство . Промышленникам и инвесторам в такое производство необходим "длинный заказ" минимум на 10 лет тому вперёд , чтобы построенные и расширенные производства успели не только окупиться , но и принесли полагающуюся прибыль . Уже с этого года , а в основном с будущего , производство снарядов у них выйдет на боле-менее приемлемый уровень . Т.е. добивать фашистскую гадину нежно до конца этого года - до середины будущего .
    2. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 16:44
      У нас обычная зарплата 50 тыс.р
    3. Realing Звание
      Realing
      0
      Сегодня, 17:49
      4000 $ - это обычная зарплата работяги низкого уровня в США

      Ну поп правде говоря, не каждого прям работяги, у многих до налогов в районе 3300-3500, может меньше, оплата почасовая , на руки примерно -1000 ( там потом в конце года будет налоговый вычет, но это уже в конце года) . Да и трудно посчитать, тут считают доход домохозяйства, а это может быть как один ходостяк, так и семья с тремя детьми.
  3. Ivan F Звание
    Ivan F
    +3
    Сегодня, 16:23
    Нужно все, а не только боеприпасы. Когда ты ночью сидишь глухой и слепой,потому что нет тепловизора или на худой конец пнв, да ещё без нормальной связи, а враг тебя спокойно наблюдает, то от боеприпасов толку немного. От самого лучшего орудия толку нет, если не понятно куда стрелять. Поэтому кол-во это хорошо, но нужно и качество во всем остальном. А вот с этим...
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 16:46
      ПНВ пропили чоли? Куда они могли деться? Ладно в 1992 году с БТР снимали триплексы ПНВ, но тогда и войны не было, и тащили все всё подряд, а сейчас-то? БД, как никак, можно и под трибунал за некомплект пойти
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Сегодня, 17:09
        "ПНВ пропили чоли? Куда они могли деться?" - их просто в нужном количестве и главное качестве, нет. По штату там совсем либо старьё, либо один на "армию" и тот под отчётность. Поэтому все кто может покупают за свой счет или волонтеры привозят если повезёт. Про теплаки и говорить нечего. А они нужны вообще всем, даже артрасчетам. А то были случаи, когда ночью дрг к ним легко подходили.
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 17:16
          У нас в 1992 году, не самый хороший для ВС, были и ТНВ, и ПНВ, и лазерные дальномеры, другое дело что мы прямых боевых действий не вели и они были в ящике
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            0
            Сегодня, 17:23
            Ну значит вам повезло. Если в то время у вас все это было. Либо вы служили в каком-то очень "особенном подразделении". Остальные о таком даже и мечтать не могли.
            1. KCA Звание
              KCA
              0
              Сегодня, 17:25
              Да какое там, 132 ОМСБР, которую потом в Грозном порвали на куски
          2. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 17:26
            А вот в результате эксплуатации и боевых действий они пришли в негодность и дальше что? Это хорошо, что они у вас в мирное время в ящике лежали, а вот на воне что делать?
            1. KCA Звание
              KCA
              0
              Сегодня, 17:35
              С чего вдруг приборы придут в негодность, если их не долбать и не подставлять под осколки? В БТР всё внутри, если ТНВ выбили, то и бэтеру хана, в ТНВ попасть надо очень постараться, щель 3см, и какой из триплексов ТНВ бирки нет, а их 6, и какой ТНВ? А ещё КПВТ и ПКТ, ручка управления одна, заметил, откуда стреляют и алга, в КПВТ заряжал бронебойный/бронезажигательный/разрывной и трассер, 14.5мм по танку смех, но откуда у абреков танки?
              1. Serhio250381 Звание
                Serhio250381
                0
                Сегодня, 17:42
                Даже и не знаю, снаряды, пули, осколки, дроны, взрывная волна...
                1. KCA Звание
                  KCA
                  0
                  Сегодня, 17:47
                  У ТНВ стекло и призма ни разу не оконное стекло, стекло см 4-5 толщиной, и это один ТНВ, а он не один, у пулемётчика свои прицелы, взрывная волна против 4см стекла, не оконного, в 3мм, а закалённого кварцевого, броня порвётся, а триплексы останутся
    2. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Ivan F
      Нужно все, а не только боеприпасы.

      И все это надо использовать с умом. Приехал приятель из Крынок. В отпуске не был 13 месяцев. На 10 наших "птиц" ( из них 8 от волонтеров) приходится 30 их. РЭБ с нашей стороны почти нет, все угнали на север. Теплаки, ночники, просто прицелы или трофейные или волонтерские, транспорт на передок покупают вскладчину или "подгон", младшие офицеры в штурмах меняются чуть не раз в месяц , зато штабные от батальона и выше увешаны орденами. Крынки берут чуть ни при каждой смене начальства. Те доклад и орден себе на грудь- и опять отход. Потому как держать их нет ни смысла ни возможности. С высокого берега они как на ладони. Максимум воткнут туда ретранслятор для БПЛА и уходят. Ретранслятор живет пару дней. Потом отводят назад....
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 17:06
        ТНВ и ПНВ штатное вооружение бронетехники, ещё и УФ прожектор подсветки стоит, накой ретранслятор для БПЛА? Это что, стратеги с дальностью в тысячи км? Ретранслятор вы наземный видели? Ихов нет, ретрансляцией занимаются БПЛА или самолёты, 150км вполне себе дальность, ну если не карманный дрон, с дальностью полёта в 5 км
        1. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 17:15
          Цитата: KCA
          ТНВ и ПНВ штатное вооружение бронетехники

          Жаль вот только бронетехнику в херсонской степи деть некуда. Вместе с ПНВ и ТНВ.
          Цитата: KCA
          накой ретранслятор для БПЛА? Это что, стратеги с дальностью в тысячи км?

          Я о ракетоносцах и даже "орланах" не говорил. Их там слезы...
          А в FPV пилот не лезет. Хотя тоже беспилотник. Не стратег конечно... А тот же "упырь" летит максимум на 12 км, и то с ретранслятором. "не имеющие аналогов " говорят до 100 летают, только их кроме Шойгу не видел никто...
          1. KCA Звание
            KCA
            +1
            Сегодня, 17:26
            У меня в городе делают БПЛА по теме Иноходец, может мало, но кто об этом расскажет? Но их собирают и они идут на войну, а они из стеклопластика, засечь двигатель и подвеску не так уж легко, да и высота до 7500м
          2. KCA Звание
            KCA
            +1
            Сегодня, 17:39
            Я не раз Иноходцев видел, их делают на другом берегу Волги от меня, а Волга у нас ещё не большая, 300 с небольшим шириной после плотины
            1. Ivan F Звание
              Ivan F
              0
              Сегодня, 18:23
              О, Дубна! При Союзе классный был город, мне там нравилось.
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Сегодня, 17:28
        Вы все верно описали. Например, сейчас запрос от ребят из Шторма 61-й бригады - НАДО ПРЯМО СЕЙЧАС: 50 видеопередатчиков для FPV-коптеров, 10 цифровых раций (много было залито водой, хотя бы 10 штук), 20 аккумуляторов на Мавики 3 (изнашиваются, дроны круглые сутки в воздухе).
        Само снабжение идет дронами.
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 17:55
          Я служил 91-93, у нас, вдруг, после создания бригады в СКВО появились цифровые р/ст с цифровой ЗАС Маховик, они попроще были, чем машины Р-161 с дальностью 1600км гарантированной, но ЗАС у них тоже была Маховик, правда уровень секретности был не тактический, а неделя, месяц и навсегда, навсегда это телеграфная лента с полётным заданием МБР, если полетят, то да, навсегда, не будет расшифровки
      3. Realing Звание
        Realing
        0
        Сегодня, 17:54
        Теплаки, ночники, просто прицелы или трофейные или волонтерские

        Это они еще эти отечественные теплаки и ночники не разбирали, как разберут, увидят, что от отечественного там только название и то не всегда
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    -2
    Сегодня, 16:32
    Я уж не говорю, что Женя в просил, когда Бахмут в Артёмовск хотел превратить... снаряды были... приказа не было... what what Но сейчас глядя на все это... развалинами Афдеевки и Волчанска - удовлетворен... подписано кровью soldier
  5. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 16:38
    Думаю, 4000 $ за снаряд - нескромное преувеличение. Или манипуляция средней арифметической стоимости снарядов с наведением и с обычными.
    Кроме снарядов, сейчас не меньшее значение имеет производство беспилотников. Если не большее.
    1. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      +2
      Сегодня, 17:09
      Продукция западного ВПК вообще весьма дорогая. Например, стоимость ЗРК "Пэтриот" (весь комплекс целиком, со всеми заряжающими, РЛС, пусковыми и т.д.) под миллиард долларов стоит. Так что ничего удивительного в снаряде за 4 000 долларов. Корректируемые снаряды - вообще стоят астрономических денег и учитываются поштучно.
    2. Моторист Звание
      Моторист
      -1
      Сегодня, 17:17
      Цитата: anatolmd
      Думаю, 4000 $ за снаряд - нескромное преувеличение.

      А я могу поверить. Поршневое кольцо (одно, S60ME-C) больше тыщи еврублей стоит. Там (на Западе) вообще сошли с ума с ценами.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 18:14
        Вы так говорите, как будто сами за него платите и вам лично не доплачивают за разбор двигателя, установку колец и сборку обратно... попутно меняя прочие расходники, и все прокладки ГБЦ и т.д. и т.п. :lol Еще и жалуетесь good wassat :
        Я вот честно не наблюдал поршневое кольцо за 100 тыс наших... вы там что... космическую станцию чинили своию или минимум ледокол и авианосец?
  6. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 16:38
    В той стоимости и количестве кровь из рус японской и пмв вов и пот крестьян по 6 дневн раб неделе, в 3 смены. Роторные и конвейерные линии сами не растут. + фундаменты и стены на века. Нк сейчас сендвичпанели
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: антивирус
      В той стоимости и количестве кровь из рус японской и пмв вов и пот крестьян по 6 дневн раб неделе, в 3 смены.

      Антивирус, Вы, вроде, понятно пишете, но не совсем и не всем. Вы ж на форуме! Вот что крестьянам делать в третью смену без искусственного освещения, если они не за полярным кругом?
  7. pippo Звание
    pippo
    +1
    Сегодня, 16:41
    Обольщаться и расслабляться, и не понятно чьим данным, точно не стоит.
    Запад всегда вводит в заблуждение. Да и уверен, они втихаря будут наращивать, лишь вопрос времени.
  8. Сибиряк70регион Звание
    Сибиряк70регион
    0
    Сегодня, 17:02
    Это пока. Выйдут на полную мощность, пока мы сопли жуём. Надеюсь, что нет дураков, которые думают, что у Запада ресурсов меньше нашего и мы мх измором возьмём?
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 17:18
    Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее западных стран

    Давайте уж будем честными - это не Россия столько выпускает, это выпускает Советский Союз. Причём - это жалкие остатки его былых возможностей. Хорошо, что хоть их угробить не успели, несмотря на все старания...
  10. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 17:33
    Sky News: Россия одна производит в три раза больше боеприпасов, чем весь коллективный Запад


  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 17:48
    Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее западных стран
    А кто-то разглагольствовал о ненужности нарезной артиллерии wink
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:11
    У войны своя экономика и как бы, чего не писали, военные расходы вытягивает из экономики серьёзные ресурсы, по всем статьям.
    Да, у нас не нашли другого пути, но виновных в этом даже искать не придётся, они все вокруг беснуются, грозят и прочее, прочее...
  13. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 18:12
    На Нату приходилось чуть больше 30% (14,87% ЕС + 15,5% США) мирового ВВП супротив 3% РФ и при этом РФ производит в три раза больше боеприпасов чем весь коллективный Запад (коллективный запад порядка – все т.н. недружественные гособразования, включая ЕС, США, Канаду, Японию, Австралию) и весь энтот коллективный запад, в отличие от РФ, не видел необходимости тратить ресурсы на содержание в довоенное время производственных мощностей по производству боеприпасов и имея десятикратное превосходство ВВП за какое время может кратно увеличить производство вооружений?