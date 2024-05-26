Sky News: Россия одна производит в три раза больше боеприпасов, чем весь коллективный Запад

Украинская армия не сможет достичь паритета с российской по количеству артиллерийских снарядов, несмотря на помощь всего коллективного Запада. Всё дело в том, что российский ВПК производит боеприпасы гораздо быстрее, сообщает британский телеканал Sky News.Консалтинговая компания Bain & Company провела исследование, в рамках которого установила, что Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее западных стран. Кроме того, стоимость российских снарядов примерно в четыре раза меньше, чем западных. Всё это вместе говорит о том, что украинской армии никогда не достичь паритета с российской по артиллерийским боеприпасам.- сообщает телеканал.Согласно расчетам западных аналитиков, в этом году Россия самостоятельно произведет примерно 4,5 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, боеприпасы для российской армии также поставляют Северная Корея и Иран, по крайней мере об этом заявляют западные разведки. Коллективный Запад, по прогнозам, к концу года сможет произвести 1,3 млн снарядов, но это не только для Украины, а всего.Также западные аналитики обращают внимание на то, что западные страны включают в военную помощь всё меньше артиллерийских снарядов. Это следствие не только их дефицита, но и от стоимости. Самый дешевый снаряд калибра 155 мм стоит 4 тысячи долларов.

Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и приблизительно в четверть цены.

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