Немецкое издание: Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

Если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, (...) то в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому они сами отправили бы войска на Украину

Страны Балтии и Польша якобы готовы отправить своих военных на Украину в случае прорыва украинской обороны российскими войсками. Об этом сообщает Spiegel.По данным немецкого издания, парламентарии балтийских лимитрофов на конференции по безопасности в Таллине раскритиковали немцев, которые отказались вводить войска на Украину при любых обстоятельствах, поскольку это означает прямое столкновение с Россией. Раздухарившиеся представители трех самых маленьких армий из стран НАТО пообещали ввести войска на Украину в случае «стратегического прорыва» российских войск. Но только вместе с Польшей.— пишет издание.Кто именно сделал такое заявление, данных нет, сейчас все участники конференции от Прибалтики «герои», но лично брать на себя ответственность за это заявление никто не хочет. В общем, кто-то «пообещал», да еще и предупредил, что после ввода войск Латвии, Литвы и Эстонии якобы НАТО станет участником конфликта. Но тут вышел облом, как заявляют в самом НАТО, альянс воевать с Россией не намерен и не будет. А если кто-то из стран блока решил повоевать на Украине, то флаг ему в руки и вперед. Статья 5 устава НАТО о коллективной ответственности в этом случае работать не будет.Стоит отметить, что страны Балтии периодически выступают с воинственными заявлениями в отношении России, но на этом всё и заканчивается. Самостоятельно они ничего в военном плане не представляют, а других глупцов воевать с Россией нет.