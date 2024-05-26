Немецкое издание: Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

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Немецкое издание: Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

Страны Балтии и Польша якобы готовы отправить своих военных на Украину в случае прорыва украинской обороны российскими войсками. Об этом сообщает Spiegel.

По данным немецкого издания, парламентарии балтийских лимитрофов на конференции по безопасности в Таллине раскритиковали немцев, которые отказались вводить войска на Украину при любых обстоятельствах, поскольку это означает прямое столкновение с Россией. Раздухарившиеся представители трех самых маленьких армий из стран НАТО пообещали ввести войска на Украину в случае «стратегического прорыва» российских войск. Но только вместе с Польшей.



Если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, (...) то в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому они сами отправили бы войска на Украину

— пишет издание.

Кто именно сделал такое заявление, данных нет, сейчас все участники конференции от Прибалтики «герои», но лично брать на себя ответственность за это заявление никто не хочет. В общем, кто-то «пообещал», да еще и предупредил, что после ввода войск Латвии, Литвы и Эстонии якобы НАТО станет участником конфликта. Но тут вышел облом, как заявляют в самом НАТО, альянс воевать с Россией не намерен и не будет. А если кто-то из стран блока решил повоевать на Украине, то флаг ему в руки и вперед. Статья 5 устава НАТО о коллективной ответственности в этом случае работать не будет.

Стоит отметить, что страны Балтии периодически выступают с воинственными заявлениями в отношении России, но на этом всё и заканчивается. Самостоятельно они ничего в военном плане не представляют, а других глупцов воевать с Россией нет.
34 комментария
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  1. жарофф Звание
    жарофф
    +10
    Сегодня, 17:00
    А мы так сразу испугались и в штаны наложили
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +4
      Сегодня, 17:06
      Цитата: жарофф
      в штаны наложили

      При*балтам...
      1. ian Звание
        ian
        +9
        Сегодня, 17:21
        Они что, прям все втроем придут воевать?? angry
        1. Labrador Звание
          Labrador
          +1
          Сегодня, 17:52
          то в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ


          Подарите глобус этому оратору, а то он не в курсе с кем граница на востоке laughing
        2. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          0
          Сегодня, 18:11
          Цитата: ian
          Они что, прям все втроем придут воевать?? angry
          Не, они еще тетку эту малохольную из Эстонии возьмут
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 17:09
      Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

      А вот они точно ещё не пришли, а уже наложили... Пока Штаты не отправят своих, эти тем более туда не полезут... Все эти шестёрки за американской спиной привыкли прятаться и громко из за неё кулачком грозить... Но кулачок то махонький...
      Есть такой анекдот:
      Заходит новый ученик в класс и с порога грозно спрашивает, - "ну, кто на меня?" Встаёт самый большой парень, подходит к новичку и отвечает,
      - ну я!
      - тебя как зовут?
      - Вася.
      Новичок берет здоровяка под руку, разворачивает в сторону класса и спрашивает, "ну, и кто против нас с Васей?"
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 17:14
      А мы так сразу испугались и в штаны наложили
      Мы то вряд ли. А вот они сами от своих же заявлений - вполне могут. laughing
    4. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 17:17
      Я думаю, что остальные члены НАТО от этого в штаны наложили. Может кроме Польши. Хотя и Польша скорее готовится обороняться на своей границе, нежели готовит нападение.
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 17:08
    Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

    В трибалтике и так проблемы с демографией, но хотят вообще уничтожить всех трибалтов. Ветер - в зад в таком начинании... Вопрос только в том, кого будут отправлять на убой: клятых русских - неграждан, оккупировавших трибалтику, грести скопом или латышей с эстонцами и литовцами!?...
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 17:17
      Ветер - в зад в таком начинании...
      Если прибалты повернут в сторону России. То в зад, со стороны европы, не только ветер может надуть. laughing
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Правдодел
      Представители Прибалтики пригрозили отправить войска на Украину

      В трибалтике и так проблемы с демографией, но хотят вообще уничтожить всех трибалтов. Ветер - в зад в таком начинании... Вопрос только в том, кого будут отправлять на убой: клятых русских - неграждан, оккупировавших трибалтику, грести скопом или латышей с эстонцами и литовцами!?...

      НеГры не могут служить или занимать гос должности.
      Хотя русских в талапонских войсках хватает. А сейчас ещё и призыв возвращают.
      Мой однокурсник по училищу, латыш Вилнис, был офицером-инструктором у погранцов.
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 18:20
        Цитата: Vauxhall
        Хотя русских в талапонских войсках хватает
        Тех кто служил в СА уже давно скинули не взирая на национальность. Только в Литве еще малость осталось литовцев.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 17:11
    Жалкие и ущербные, трибалтийские, людишки.
    Профессиональные "прилипалы".
    Тьфу, мерзость.
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:13
    Прибалты готовы только с Польшей,а Польша готова только с участием америки........кино и прибалты wassat
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +5
    Сегодня, 17:14
    Троебалты пригрозили ввести войска))) Всех своих 3 солдат))) А кому пригрозили, нам или НАТе?
    А вообще, это отличная новость для нас. Если они это реально сделают, то это даст нам Казус белли для ввода войск в Троебалтику, а НАТе не применять 5 ст. своего устава, т.к. это они на нас напали, а не мы на них.
    ,
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 17:16
    Как страшно. Неужели все 13 вояк?
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:17
    Не, ну очень им хочется получить по сопатке, прямо из штанов выпрыгивают.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:28
    Как только три их сержанта с больничного выйдут , так сразу и хахлам помогать поедут.
  9. Сибиряк70регион Звание
    Сибиряк70регион
    +4
    Сегодня, 17:29
    Я не могу представить чтобы на США какие-то страны-клопы задирали хвост и угрожали им. Они от одной мысли свои штаны обмочили бы. А в отношение России как два пальца. Может что-то не так с нашей внешней политикой и нашим имиджем?
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 18:03
      Если не можете представить,то может сможете вспомнить.Трамп с Кимом не так давно друг-друга поливали в недалёком прошлом,и Ким вообще грозил ядрён-батоном.Да и в сторону пендocoв регулярно звучит от Кубы, Венесуэлы например.А какой-то африканский царёк(лень гуглить) войну вообще штатам объявлял.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:33
    Тыловые части всу наверно заменить хотят,врядли на ЛБС ломануться .Так у нас ракет то всего осталось на два три дня ,по всей Европе.А это большая разница.Моё личное мнение ,они по настоящему начать боятся.
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 17:37
    По всему западу вопли - разрешите бить украинцам нашим оружием по территории России. А чем по нам не били? Что вообще необходимо украинцам? Таурус и томагавки? Ну крови нам немного пустят. Ну положим им 1000 ф-16 передадут и 10 000 абрамсов. Кто эту технику оседлает? Явно не укры. Просто пилотов столько нет. Нет даже ограниченно годных чтобы обучиться их пилотированию. Что им подарить? Авианосец? А кто из них с палубы взлетал? Долго ли вообще это корыто проплавает в чёрном или средиземном море, после того как над ним поднимется украинский флаг. Минут пять или меньше. Нет уж. Решается тут на земле. Пехотой. Бойцами. И кто сильнее я знаю. Это свои
  12. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 17:42
    Прибалты и прочие грозят нам и занимаются провокациями не только по тому, что им за это, условно говоря платят. И не только потому, что им это нравится, является бальзамом для их душ. Но, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, потому как мы сами своими собственными действиями позволяем им так себя вести. Разве не так? Вот, например, зачем надо было странам Балтии в нынешних условиях продавать зерно? Маленькие никудышные партии, а всё равно продали. И бизнес с ними ведём, а значит поддерживаем врагов. Мы сами, простите, ведём себя как терпилы. Надо разорвать с ними вские связи, закрыть границы, разорвать в клочья дипломатические отношения, да и вообще - ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИТЬ ИМ ВОЙНУ.

    Хватит этого тупого кривляния в духе "я не такая". Хотят войны -пусть получают. Но воевать с ними по принципу сохранения жизни каждого нашего воина, и тотального их уничтожения. Лучше сразу тактическим ядерным оружием. Не надо ждать их вторжения - надо ударить первыми. И без всяуих церемоний...
  13. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 17:42
    ну эстонцы то куда собрались ? с буями сложную задачу уже решили ? кого они собираются вводить, кто буи заново расставлять будет?
  14. maxxavto Звание
    maxxavto
    +1
    Сегодня, 17:43
    они просто предлагают пробить сухопутный коридор в Калининград
  15. avianic Звание
    avianic
    +1
    Сегодня, 17:47
    Дебелизм лечится только операбельно.
  16. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 17:49
    Вот только как, так сразу... Перекинут, попробуют воевать, на второй день начнут голосить, что потери большие и личный состав заканчивается. Не смогут они повлиять ни на что, с их количественным составом. Хотят попробовать, пусть пробуют, разочарование наступит очень быстро.
  17. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 17:50
    ИМХО не стоит только стёбом заниматься. У поляков не настолько хреновая армия чтоби их не принимать в расчёт. С прибалтами то всё понятно - это подпевалы - в одиночку не полезут. А вот кому-то подмахнуть из НАТО - это всегда пожалуйста. Собственно предположения большинства из ВО похоже начинают сбываться - после какелов на убой пойдут поляки и лимитрофы.... Но если бы это был только убой... За это наши ребята к сожалению будут отдавать свои жизни...
  18. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:51
    Страны Балтии и Польша якобы готовы отправить своих военных на Украину
    Ну раз Прибалтика вступает в войну, надо по-быстрому сдаваться. Особенно беспокоит меня Эстония. Как бы ее войска до Владивостока не дошли wink
  19. pin_code Звание
    pin_code
    -1
    Сегодня, 17:56
    Сразу все войска? Или ограниченный контингент, одного бойца от всех трибалтийских стран?
  20. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:03
    Если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, (...) то в таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ, поэтому они сами отправили бы войска на Украину

    Ну вообще то у нас и так со всеми этими странами есть граница так, что никуда для этого доходить не надо.
  21. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:06
    Страны Балтии и Польша якобы готовы отправить своих военных на Украину в случае прорыва украинской обороны российскими войсками.
    три военно воздушных змея и два военно морских плота?!
    еще одни, прости господи, своего ни чего нет, но туда же
  22. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:08
    пообещали ввести войска на Украину в случае «стратегического прорыва» российских войск. Но только вместе с Польшей.
    Т.е. примерно так: батальон пшeкoв, и при штабе представитель от прибалтийских тигров. Может даже по одному от каждого. Для координации, слаживания, и изучения боевого опыта.
  23. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:24
    Прибалты все больше и больше напоминают шакала Табаки из знаменитого советского мультика Маугли.