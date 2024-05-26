«Есть чёткие правила»: Шольц отверг предложение использовать для ударов по России немецкое оружие
2
Германия не даст Украине разрешения наносить удары по российской территории немецким оружием, несмотря на призывы Зеленского и Столтенберга. С таким заявлением выступил Олаф Шольц.
Немецкий канцлер отверг все призывы разрешить Киеву применять западное оружие для ударов по территории «старой» России. По его словам, есть строгие и четкие правила, касающиеся поставок немецкого оружия, которые были ранее согласованы с Украиной, и их Германия нарушать не собирается. Тем более что они «прекрасно работают». Так что Берлин категорически против предложений генсека НАТО и президента Украины.
(...) между Берлином и Киевом существуют согласованные четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, я так считаю,
— заявил Шольц.
Ранее с аналогичным заявлением выступили в правительстве Италии. Рим также не будет давать разрешения на использование итальянского оружия для ударов по России.
В минувшую пятницу генсек НАТО Йенс выступил с предложением к странам НАТО снять все ограничения на использование западного оружия по российской территории. До этого Зеленский неоднократно призывал страны НАТО разрешить применять поставленное оружие по российской территории, заявляя, что у Москвы якобы ракет много, а у Киева их нет.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация