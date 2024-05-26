«Есть чёткие правила»: Шольц отверг предложение использовать для ударов по России немецкое оружие

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«Есть чёткие правила»: Шольц отверг предложение использовать для ударов по России немецкое оружие

Германия не даст Украине разрешения наносить удары по российской территории немецким оружием, несмотря на призывы Зеленского и Столтенберга. С таким заявлением выступил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер отверг все призывы разрешить Киеву применять западное оружие для ударов по территории «старой» России. По его словам, есть строгие и четкие правила, касающиеся поставок немецкого оружия, которые были ранее согласованы с Украиной, и их Германия нарушать не собирается. Тем более что они «прекрасно работают». Так что Берлин категорически против предложений генсека НАТО и президента Украины.



(...) между Берлином и Киевом существуют согласованные четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, я так считаю,

— заявил Шольц.

Ранее с аналогичным заявлением выступили в правительстве Италии. Рим также не будет давать разрешения на использование итальянского оружия для ударов по России.

В минувшую пятницу генсек НАТО Йенс выступил с предложением к странам НАТО снять все ограничения на использование западного оружия по российской территории. До этого Зеленский неоднократно призывал страны НАТО разрешить применять поставленное оружие по российской территории, заявляя, что у Москвы якобы ракет много, а у Киева их нет.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:09
    Живут на своих законах основанных на правилах име же и придуманных.Надо с этим что делать и без третьей мировой.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:13
    Заокеану по барабану, они дальше всех, дикий остров тоже далеко - стреляйте чубатые сколько хотите, а вот Германии не повезло - если вдруг, долетит со свистом. К тому же ливер так и не дождался от клоуна, от низшего существа извинений.