«Первый и пока единственный в Прибалтике»: в Латвии открыт завод по производству бронетехники

Это первый и пока единственный в Прибалтике завод по выпуску бронетехники.

Западная оборонка после завершения Холодной войны перевела свои КБ и производственные мощности на создание высокотехнологичной продукции. В итоге большая часть военных изделий, не обязательно имея выдающиеся характеристики и адекватную надежность, отличается большой стоимостью. Касается это и бронетехники.В итоге, когда в полный рост встал вопрос о перевооружении европейских армий, заказчики столкнулись с необходимостью тратить огромные средства на закупку непропорционально малого числа бронемашин. В этих условиях «приятным исключением» для стран ЕС стал БТР Patria 6х6, предлагаемый одноименной финской компанией.Стоимость этой модели, изначально сравнительно недорогой, является весьма гибкой: покупатель может настроить ТТХ по своему усмотрению, имея большой простор для маневра между ценой и качеством. Например, уровень баллистической и противоминной защиты может колебаться от 2-го до 4-го по STANAG 4569: бронекорпус в состоянии выдерживать попадания как бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х39 мм, так и очередей из пулемета 14,5х114 мм, а устойчивость к подрывам может варьироваться от 6 до 10 кг ВВ – всё зависит от запроса заказчика.В этих условиях концерн Patria начал получать солидные заказы на реализуемый им БТР. Финляндия, Латвия, Швеция и Германия приобрели в общей сложности 700 экземпляров. При этом компания не противится переносу части производства, главным образом сборочного, на территорию клиентов, что вызвано как активной маркетинговой политикой, так и невозможностью удовлетворить спрос собственными силами.Как сообщается на сайте компании, 24 мая было открыто новое предприятие (как заявляется, «полного цикла») по производству БТР в Валмиере, Латвия. Контрольный пакет акций принадлежит латвийскому партнеру Unitruck, которая занимается сервисным обслуживанием коммерческих грузовиков.Латвия заказала в 2021 году более 200 бронемашин Patria 6x6 с поставкой к 2029 году. Теперь их выпуском займётся новое предприятие.