«Первый и пока единственный в Прибалтике»: в Латвии открыт завод по производству бронетехники

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«Первый и пока единственный в Прибалтике»: в Латвии открыт завод по производству бронетехники

Западная оборонка после завершения Холодной войны перевела свои КБ и производственные мощности на создание высокотехнологичной продукции. В итоге большая часть военных изделий, не обязательно имея выдающиеся характеристики и адекватную надежность, отличается большой стоимостью. Касается это и бронетехники.

В итоге, когда в полный рост встал вопрос о перевооружении европейских армий, заказчики столкнулись с необходимостью тратить огромные средства на закупку непропорционально малого числа бронемашин. В этих условиях «приятным исключением» для стран ЕС стал БТР Patria 6х6, предлагаемый одноименной финской компанией.



Стоимость этой модели, изначально сравнительно недорогой, является весьма гибкой: покупатель может настроить ТТХ по своему усмотрению, имея большой простор для маневра между ценой и качеством. Например, уровень баллистической и противоминной защиты может колебаться от 2-го до 4-го по STANAG 4569: бронекорпус в состоянии выдерживать попадания как бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х39 мм, так и очередей из пулемета 14,5х114 мм, а устойчивость к подрывам может варьироваться от 6 до 10 кг ВВ – всё зависит от запроса заказчика.

В этих условиях концерн Patria начал получать солидные заказы на реализуемый им БТР. Финляндия, Латвия, Швеция и Германия приобрели в общей сложности 700 экземпляров. При этом компания не противится переносу части производства, главным образом сборочного, на территорию клиентов, что вызвано как активной маркетинговой политикой, так и невозможностью удовлетворить спрос собственными силами.

Как сообщается на сайте компании, 24 мая было открыто новое предприятие (как заявляется, «полного цикла») по производству БТР в Валмиере, Латвия. Контрольный пакет акций принадлежит латвийскому партнеру Unitruck, которая занимается сервисным обслуживанием коммерческих грузовиков.

Это первый и пока единственный в Прибалтике завод по выпуску бронетехники.


Латвия заказала в 2021 году более 200 бронемашин Patria 6x6 с поставкой к 2029 году. Теперь их выпуском займётся новое предприятие.

7 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 20:10
    К 2029 году 200 бронемашин за 8-мь лет...??? Ну куда пpoe6aлmам торопиться... Либо Украине к тому времени уже не нужно ничего будет, либо самой Украины уже не будет... Ну как то так...
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 20:18
      Цитата: Lev_Russia
      К 2029 году 200 бронемашин за 8-мь лет...??? Ну куда пpoe6aлmам торопиться

      Это они для себя. А для неньки могут и суетнуться, если Эвропа денежков даст.
    2. fiv Звание
      fiv
      0
      Сегодня, 20:27
      Вопрос - а нужно ли будет латвии?
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 21:01
      У них, - лимитрофов убогих, на бОльшее, ни бабок, ни производственных и "сервисных" мощностей нет. И не будет...

      К тому же, в сей "сборочной" мастерской будет вестись лишь "тюннинг" корпусов и ходовой части. А вся интеллектуальная БРЭА, - "от дяди". Как и основное вооружение, тоже...

      Оснащать будут батальоны (три), своей т.н. "механизированной бригады". Т.н. "сухопутных сил" ... Неспешно. По одной "мехроте" в год... Ну, и ещё "россыпью", со спецкомплектацией, для "штабного", "медицинского" и "тылового" пользования...

      А в этой т.н. "валмиере", (в "девичестве", вроде как - Вольмарн), в советские времена, как пишут тамошние пенсионеры, неплохой мясокомбинат был. В три смены пахал. И неплохую колбасу и тушенку делал...
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 20:15
    а откуда металл интересно на броню берут а посоны))?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 20:18
    Без "мангала" выдающиеся характеристики обнуляются дроном за 400 -700 $.
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 20:22
    Это первый и пока единственный в Прибалтике завод по выпуску бронетехники.
    На второй видимо тупо места не хватает. lol