Украинские медиа сообщают о якобы переброске в Белоруссию российских ударных и многоцелевых вертолётов
Россия перебросила на территорию Белоруссии вертолеты, выведенные из республики в прошлом году. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на данные белорусских оппозиционных каналов.
Россия снова перебросила в Белоруссию ударные и многоцелевые вертолеты. Речь идет о Ми-24 и Ми-8, по количеству данных нет, винтокрылые машины приземлились на аэродроме в Барановичах. Отмечается, что российские вертолеты находились в Белоруссии до августа прошлого года, после чего были выведены на российскую территорию.
По предположениям украинского Генштаба, российские вертолеты переброшены на Украину по двум причинам. Первая — это участие в учениях с тактическим ядерным оружием, которое Россия проводит вместе с Белоруссией. Вторая — это подготовка нового наступления с территории Белоруссии на Черниговскую и Киевскую области. Причем этот вариант считается более вероятным.
Ранее украинская разведка сообщила, что Россия якобы начала перебрасывать в Белоруссию войска, эшелоны с техникой идут в ночное время и под прикрытием. При этом ни Минск, ни Москва этого не подтверждают. Масла в огонь подливает недавний визит в Белоруссию российского президента Владимира Путина, в ходе которого в аэропорт Минска прибыл самолет Виктора Януковича, а также прошла встреча министров обороны двух стран.
Тем не менее, как предполагают эксперты, в том числе и украинские, Россия вряд ли будет атаковать с территории Белоруссии, слишком хорошая оборона выстроена Киевом на ее границе. К тому же России придется собрать довольно мощную группировку для атаки. А вот перебросить немного войск для того, чтобы держать Киев в напряжении и не дать снять резервы на другие направления, — это вполне возможно.
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