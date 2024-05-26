Украинские медиа сообщают о якобы переброске в Белоруссию российских ударных и многоцелевых вертолётов

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Украинские медиа сообщают о якобы переброске в Белоруссию российских ударных и многоцелевых вертолётов

Фото иллюстрациооное


Россия перебросила на территорию Белоруссии вертолеты, выведенные из республики в прошлом году. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на данные белорусских оппозиционных каналов.



Россия снова перебросила в Белоруссию ударные и многоцелевые вертолеты. Речь идет о Ми-24 и Ми-8, по количеству данных нет, винтокрылые машины приземлились на аэродроме в Барановичах. Отмечается, что российские вертолеты находились в Белоруссии до августа прошлого года, после чего были выведены на российскую территорию.

По предположениям украинского Генштаба, российские вертолеты переброшены на Украину по двум причинам. Первая — это участие в учениях с тактическим ядерным оружием, которое Россия проводит вместе с Белоруссией. Вторая — это подготовка нового наступления с территории Белоруссии на Черниговскую и Киевскую области. Причем этот вариант считается более вероятным.

Ранее украинская разведка сообщила, что Россия якобы начала перебрасывать в Белоруссию войска, эшелоны с техникой идут в ночное время и под прикрытием. При этом ни Минск, ни Москва этого не подтверждают. Масла в огонь подливает недавний визит в Белоруссию российского президента Владимира Путина, в ходе которого в аэропорт Минска прибыл самолет Виктора Януковича, а также прошла встреча министров обороны двух стран.

Тем не менее, как предполагают эксперты, в том числе и украинские, Россия вряд ли будет атаковать с территории Белоруссии, слишком хорошая оборона выстроена Киевом на ее границе. К тому же России придется собрать довольно мощную группировку для атаки. А вот перебросить немного войск для того, чтобы держать Киев в напряжении и не дать снять резервы на другие направления, — это вполне возможно.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 19:14
    Янукович то им там на кой сдался? Типа "последний легитимный президент снова просит о помощи"?
    А дергать их за бубенцы конечно надо максимально с разных сторон. Чтоб голова закружилась....
    1. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 19:37
      Видать страховка Янык. Если что не так пойдет при ударах ТЯО. Ну и согласовать с бятькой. Бате спокойней наверное , когда тот там. tongue
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:48
      Наверное,за саженцами для своей дачи,приехал. Заодно и должок в 3 млрд,вернуть.
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 20:07
        Забыли с кем дело имеете?
        Прежде чем он 3 вернет, 6 займет.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:15
    Может и приняли решение ,что то начать.Но скорее всего это просто усиление ВС Белоруссии.Нам не выгодно вмешательство третьей стороны.Вот как только НАТО залезает войсками на Украину официально,тогда можно.Но это уже третья мировая.404 что курит?
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 19:17
    По предположениям украинского Генштаба, российские вертолеты переброшены на Украину по двум причинам. Первая — это участие в учениях с тактическим ядерным оружием, которое Россия проводит вместе с Белоруссией. Вторая — это подготовка нового наступления

    А вот это не ваше, свинячье, дело.
    Если перебросили значит так надо.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 19:22
      Дело не их, а сообщать вполне имеют. Мы ж имеем право сообщать, что они сообщают wink
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 19:30
        Сообщать то они молодцы. Такого насообщают лишь бы слушали. lol Как там в мультике: "...уши развесьте..." wink
    2. maximaniak Звание
      maximaniak
      -3
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Лешак
      А вот это не ваше, свинячье, дело.
      Если перебросили значит так надо.

      Главное про свиней написать. Добавьте про сало и рейх. А то что
      российские вертолеты переброшены на Украину
      а не в Белоруссию, так чукча не читатель, чукча писатель. ))) Или ты нейросетевой бот, такой же, как "автор" статьи?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 20:03
        Так больно зацепил ваши "ценности" свиней, сало и рейх? Ничего переживёте - вам не привыкать, а чукчи... как и все народы России борятся с такими как вы и этими вашими "ценностями" и очень успешно, за что им большое уважение.
  4. фигвам Звание
    фигвам
    +1
    Сегодня, 19:17
    в ходе которого в аэропорт Минска прибыл самолет Виктора Януковича

    Инетересно, зачем он там?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 19:42
      Да как бы вариантов немного. Раз Зеленский признан нелегитимным президентом с нашей стороны, то подписание каких-либо документов с ним не представляется возможным. А с кем тогда? Вот тут может появится Янукович - несправедливо свергнутый законный глава. Маловероятно, что он вернётся в руководящее кресло - слишком непопулярен. А вот подписать что-нибудь от признания новых субъектов России до капитуляции т.н. Украины - вполне. Конечно, цена документов, им подписанных, в глазах Запада ноль, но для соревнований в юридической эквилибристики сойдёт. Как-то так.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:50
      Инетересно, зачем он там?
      Ну мало ли. Может быть янык поиздержался. Вот и решил потаксовать. lol
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:21
    У Виктора Януковича есть свой самолёт в России?Бред.
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 19:24
      Цитата: tralflot1832
      У Виктора Януковича есть свой самолёт в России?Бред.

      А почему нет? У него и дом свой есть. И охрана. Которая везет его туда, куда команда поступит, хочет он того или нет... На его личном самолете.... yes
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 19:42
        И охрана. Которая везет его туда, куда команда поступит, хочет он того или нет ...

        Зачётная фраза, респект - всё в точку! good
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 19:39
      А на чем он в Россию прилетел?
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 20:14
        Забыли? Тоже на личном вертолете. Ему его ВВП прислал под Бердянск, а то тикать было уже некуда...
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:47
      tralflot1832
      У Виктора Януковича есть свой самолёт в России?Бред.

      Вполне может быть. Если деньги имеются (а они наверняка имеются), купить небольшой самолет бизнес-класса и зарегистрировать нет проблем.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:22
    Россия вряд ли будет атаковать с территории Белоруссии, слишком хорошая оборона выстроена Киевом на ее границе.
    . Красиво написано... хочется уточнить, а с этой стороны, в сопредельных областях, чиновники не воровали???
  7. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 19:23
    Бойтесь, ВСУшники! Фронт расширяется, а резервы сокращаются!
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 19:49
    Будут два удара: один на Киев = окружение города и его блокада.
    Второй удар = в сторону Приднестровья с блокадой Одессы.
    Или их не будет...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:50
    Источник информации о Янике оппозиция Белоруссии и СМИ Украины ,ни чего не настораживает? Ну тогда понеслась обсуждать. laughing
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 20:39
    По предположениям украинского Генштаба, российские вертолеты переброшены на Украину по двум причинам

    Всё-таки в Белоруссию, а не вна Украину.

    это подготовка нового наступления с территории Белоруссии на Черниговскую и Киевскую области

    Если правда, то это для укроармии уже не шпагат, а какой-то боевой твистер.