Неустановленный беспилотник упал в Оренбургской области недалеко от радиолокационной станции «Воронеж-М»
В Оренбургской области упал неустановленный беспилотник, инцидент произошел в восточной части региона, в районе города Орска. Все бы ничего, но рядом с этим городом расположена радиолокационная станция «Воронеж-М», контролирующая сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря.
Об упавшем или сбитом беспилотнике сообщают местные медиа, но без каких-либо комментариев. На данный момент известно, что беспилотник был обнаружен в Новоорском районе якобы у села Горьковское, расположенного примерно в 25 км от Орска. При этом данных о том, что это за беспилотник, а также какого он типа, нет вообще, местные власти тоже молчат. Сама РЛС «Воронеж-М» размещена на территории Новоорского района, но фактически за Орском.
Местные ресурсы сообщить что-то внятное не в состоянии, российское Минобороны вообще такие сообщения не комментирует, даже если они в дальнейшем подтверждаются. Некоторые российские ресурсы выдвинули версию, что данный беспилотник является украинским, а целью его атаки была РЛС. В принципе, вариант вполне реальный, если учесть, что от того же Харькова до Орска около 1500 километров, может, чуть больше, если учитывать, что станция за городом в восточной стороне. Также не исключена атака со стороны Казахстана, Орск стоит практически на границе.
Накануне стало известно, что ВСУ атаковали объект российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Под удар беспилотника попала РЛС «Воронеж-М», имеющая стратегическое значение для России. Предполагается, что за ударом Киева стоит Вашингтон.
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