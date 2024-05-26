Неустановленный беспилотник упал в Оренбургской области недалеко от радиолокационной станции «Воронеж-М»

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Неустановленный беспилотник упал в Оренбургской области недалеко от радиолокационной станции «Воронеж-М»

В Оренбургской области упал неустановленный беспилотник, инцидент произошел в восточной части региона, в районе города Орска. Все бы ничего, но рядом с этим городом расположена радиолокационная станция «Воронеж-М», контролирующая сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря.

Об упавшем или сбитом беспилотнике сообщают местные медиа, но без каких-либо комментариев. На данный момент известно, что беспилотник был обнаружен в Новоорском районе якобы у села Горьковское, расположенного примерно в 25 км от Орска. При этом данных о том, что это за беспилотник, а также какого он типа, нет вообще, местные власти тоже молчат. Сама РЛС «Воронеж-М» размещена на территории Новоорского района, но фактически за Орском.



Местные ресурсы сообщить что-то внятное не в состоянии, российское Минобороны вообще такие сообщения не комментирует, даже если они в дальнейшем подтверждаются. Некоторые российские ресурсы выдвинули версию, что данный беспилотник является украинским, а целью его атаки была РЛС. В принципе, вариант вполне реальный, если учесть, что от того же Харькова до Орска около 1500 километров, может, чуть больше, если учитывать, что станция за городом в восточной стороне. Также не исключена атака со стороны Казахстана, Орск стоит практически на границе.

Накануне стало известно, что ВСУ атаковали объект российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Под удар беспилотника попала РЛС «Воронеж-М», имеющая стратегическое значение для России. Предполагается, что за ударом Киева стоит Вашингтон.
35 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +10
    Сегодня, 20:21
    Кучно пошло... Еще пара недель такими темпами и от сети ЗРЛС одни дырки останутся.
    А главное что? А главное то, что Эвропа тут совершенно не при чем... Это все "неустановленные беспилотники". За ними глядишь и неустановленные ракеты полетят....
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 20:24
      Хуже другое, опять непонятки кто отвечает за безопасность данных систем, имеющих стратегическое значение для России.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -3
        Сегодня, 20:29
        Команда фанерного оленевода пока на шухере из за посадок. Но если кто из команды оленевода данный радар курировал, это может быть и макет.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 20:32
        , опять непонятки кто отвечает за безопасность данных систем

        А эти системы точно работоспособны раз их ни кто не охраняет ?
      3. Rabotyaga Звание
        Rabotyaga
        +1
        Сегодня, 20:43
        почему вы в своем вопросе задаете вопрос : "Кто отвечает?" э то не правильно: Правильно: "Каким образом организована защита данных объектов, если до нее долетают беспилотники". Виноватого найти не сложно, скинув на него все свои грехи и свою ответственность, а вот организовать защиту что бы даже комар носа не подточил, не подлетел, не отравил, не подкупил это посложнее, и надо будет думать и даже головой.
      4. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 20:43
        Неустановленный беспилотник упал в Оренбургской области .....

        Даже кухарке понятно, что это такой же "неопознанный" как и в Армавире.
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:00
        Также не исключена атака со стороны Казахстана, Орск стоит практически на границе.

        Это наиболее вероятная версия. Отсутствие по границе радиолокационных полей на средних и малых высотах на этом направлении еще аукнется. А кто стоит за этим, и дураку понятно. В следующий раз может полететь уже рой бпла и соседи из РК и знать ничего не будут.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:59
      Цитата: ian
      А главное что?

      Главное, что никто из возмущающихся не предложил адекватного варианта ответа. Такого, который не привёл бы к прямому конфликту с НАТО.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 20:22
    Предполагается, что за ударом Киева стоит Вашингтон.


    Почему же предполагается, когда это совершенно очевидно!?
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 20:28
      Если очевидно, то в соответствии с "ядерной доктриной" РФ должна застеклить супостата. А мы не такие.
      А за "хайли лайкли" морду не бьют. Максимум выскажут чувство глубокой озабоченности.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +3
        Сегодня, 20:32
        Уважаемый ian(Михалыч)!

        Доктрина – это что-то одно.
        А воры генералы/предатели у «кнопок» этой доктрины в МО – это что-то другое.
        Увы…
        1. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 20:33
          Цитата: Андрей Храмов
          Доктрина – это что-то одно.
          А воры генералы/предатели у «кнопок» этой доктрины в МО – это что-то другое.
          Увы…

          Вот поэтому "предполагается", а не очевидно.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +1
            Сегодня, 20:34
            Уважаемый ian(Михалыч)!

            Да, трудно с Вами не согласиться...
  3. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +8
    Сегодня, 20:24
    Ну вот и провели учения по ядерному сдерживанию.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 21:01
      вот и провели учения по ядерному сдерживанию


      Полностью согласен.
      В результате учений установлено то, что если скажешь - угодишь под соответствующую статью... Поэтому просто помолчим, "не чокаясь"...
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 20:28
    От тестирования ПВО/ ПРО перешли к поражению. Пока мы там на укрленде завязли, нам выбивают глаза, уши. Корабли ЧФ отогнали, от греха подальше. А СПРН куда отгонят? ((
  5. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 20:28
    Процитирую повторно ( текст подготовлен не мной)

    В последние дни резко увеличилось количество и эффективность украинских атак ракетами и дронами по целям в Крыму и общепринятой территории РФ. С чем это связано? Украинская армия месяцами системно поражала радары, включая «летающие радары» А-50 и загоризонтальные радары в глубине российской территории. Что в свою очередь привело к неспособности формирования сплошного радиолокационного поля и появлению мертвых зон. Проще говоря значительно уменьшилась возможность обнаружения воздушных целей. Кроме радаров, удары наносились и по зенитным комплексам дальнего действия С-300/С-400 что привело к резкому сжатию зон поражения системы ПВО в Крыму. В третьих о чем я говорил в своем интервью неделю назад. Российская армия не смогла сформировать достаточно мобильных групп вооруженных пулеметами и для борьбы с дронами использовала дефицитные ракеты. Что неминуемо с течением времени,должно было привести к резкому уменьшению запасов зенитных ракет.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 20:35
      Да, кстати укры так и сбивают наши дроны_ пикапчик с пулемётом. Также часто используют как советские ЗСУ, так и немецкие Гепарды.
    2. Rabotyaga Звание
      Rabotyaga
      -1
      Сегодня, 20:45
      что за чушь, по дронам стрелять из ручных пулеметов... а техника для чего нужна, что бы за нее работать?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:05
        А ещё есть такая "чушь", как спаренный "Максим" на пикапе. Дёшево и сердито, действенно.
    3. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:03

      В последние дни резко увеличилось количество и эффективность украинских атак ракетами и дронами по целям

      Это очень печально, зато наш главный скоро новых граждан из У..... стана привезет....
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 20:29
    У меня есть такой вариант.Про утку с утятами в Орске и то больше информации ,их по крайней мере пересчитали ,их 10.И что то мне подсказывает ,где то в том районе у нас есть что то не хорошее для США.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:04
      Так и запишем bully минус от паникёра lol
  7. mark1 Звание
    mark1
    -1
    Сегодня, 20:31
    Ругаться будем непотребными словами, или око за око? (если что - это про американцев)
  8. Юра Звание
    Юра
    +2
    Сегодня, 20:32
    Предполагается, что за ударом Киева стоит Вашингтон.
    Это однозначно так, проверка на вшивость. Следует учитывать, что это стратегический объект входящий в систему ядерного сдерживания, поэтому отвечать надо жестко, и чтобы вероятности таких акций не было Украину как государство надо ликвидировать, она объективно не в состоянии быть адекватной страной, не созрела, поэтому надо освобождать её от фашистского режима полностью до западных границ.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 20:40
      На атаку стратегических носителей как, уже ответили? Вот они и наглеют дальше. А кремль все еще печется, не пострадают ли их детишки живущие на западе. По хорошему, во избежании излишних потерь, этих детишек нужно сейчас всех уничтожить. И тогда можно заявить как северокорейцы. "А нам пофиг сколько и кого у вас там в сша погибнет. Наших там нет".
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 20:58
        На месте нашего МО я бы слил в сеть карту с территориями стран НАТО во главе с США с данными о том, что останется от их территорий в случае начала мировой войны с применением ядерного оружия, и сколько по расчетам останется или наоборот совсем не останется от их населения, городов и промышленных объектов. Сделал бы так, чтобы всем на западе этот слив был доступен, может быть тогда у них проснуться мозги и начнут работать хотя бы в сторону своего выживания.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:04
      поэтому отвечать надо жестко, и чтобы вероятности таких акций не было Украину как государство надо ликвидировать

      Слышу подобное два года, как Москву утопили, пустая болтовня, никакой реакции на деле не будет!!!!!!!
  9. Hellcos Звание
    Hellcos
    +3
    Сегодня, 20:34
    ...................."Слабых бьют" ...............................
  10. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 20:34
    Тому, кто " нажмет на КНОПКУ", страна соберет на огроменный памятник.
  11. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 20:36
    Очень надеюсь что из этого сделают выводы кого надо накажут,что надо исправят. Иначе это просто жесть.и как то печально
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:06
      из этого сделают выводы кого надо накажут

      Вы последний оптимист!
      По факту не будет ничего, заболтают: расскажут сказки про очередной посёлок (в виде никчемных руин) и устроят песенный конкурс или вк фест.
  12. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 20:56
    Неустановленный беспилотник упал на аэродром Жешув в Польше. В результате падения произошел взрыв склада с ракетами ПВО Пэтриот.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:08
      Неустановленный беспилотник упал на аэродром Жешув в Польше

      Пожалуйста, не пишите эту якобы воодушевляющую ложь, не помогайте врагам
  13. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 21:06
    российское Минобороны вообще такие сообщения не комментирует, даже если они в дальнейшем подтверждаются

    Ну это неудивительно...Кто же признается,что по морде получил..