Самодельное лето
Модель кожаной лодки путешественника-реконструктора Тима Северина
на штык флажки!
И с песнею
в стрелковые
пойдем кружки.
В. Маяковский
Сделай с детьми. Сегодняшний материал придется начать с ответа на вопрос одного из читателей: «Чем вы руководствуетесь при выборе эпиграфа?» В данном случаен выбор был определен всего одним словом: «кружки». Потому что уже первого июня начнется настоящее лето, а это время множества детских (да и взрослых!) удовольствий. Но есть нюансы…
Вспоминая свое детство, могу сказать, что в школе, где я учился, и рядом в ДК им. Кирова было много всяких кружков. Но… только зимой! Летом их руководители уходили в двухмесячный отпуск, и все кружки прекращали работать. Правда, в моей 6-й спецшколе был детский пришкольный лагерь с «кружком английского языка».
Но в кружок этот детей ловили. По доброй воле, после целого года в школе никто в него не шел. И получалось очень глупо – как раз когда дети были предоставлены сами себе, кружки не работали, а если и работали, и какие-то соревнования проводились, то это было скорее исключением из правил.
У меня-то был огромный сад с полными корытами воды, где можно было запускать и корабли из пластилина, и плоты из прутьев от веника, и пироги из коры, но это была привилегия частного дома, для детей многоэтажек недоступная уже тогда. А про сейчас нечего и говорить – вон они, все дети, на игровых площадках в междудворье.
Вот и хотелось бы, чтобы нашлись среди читателей ВО неравнодушные и рукастые люди, которые пошли бы в те школы, где сегодня открываются летние школьные лагеря, и позанимались там с ребятами… какими-то самоделками. Учить детей стрелять из винтовок, как этому учили нас раньше с 8-го класса, сегодня получится вряд ли, но почему бы не организовать кружок «юных Робин Гудов» и не пострелять с ребятами из лука, а уж заняться разными самоделками «из всего, что под руками», сам бог велел.
Ну а, конечно, если нет желания возиться с чужими детьми, то можно именно летом прекрасно позаниматься со своим собственным чадом.
Недавно был в «Леонардо»… Мама и девочка лет 12 покупают клей «Звезда» и какие-то девчоночьи прибамбасы. Ну это пусть, а вот клей им зачем? Спрашиваю, а они мне хором отвечают: «А мы склеиваем макет дома в стиле модерн!» Чуть не упал, но про себя очень обрадовался. Пусть этот пример и капля в море, но это хорошая и очень ценная капля.
Ну а папам и дедушкам, которых на ВО совсем немало, опять-таки, вполне можно на каникулах заняться моделированием со своими детьми.
Тут следует помнить несколько правил.
Во-первых, никакого занудства в работе, 30–40 минут – предел, но вот результат уже должен быть.
Во-вторых, все самоделки должны быть очень простыми, но красивыми, возбуждать в ребенке положительные эмоции и чувство собственной значимости от того, что он приобщился к такому интересному рукоделию.
Ну а о том, что можно сделать, ориентируясь на эти рекомендации, можно написать не одну статью. Однако сегодня мы ограничимся лишь некоторыми, на мой взгляд, самими интересными и доступными.
В свое время я целых три книги об этом написал, и там полно таких самоделок, вот только время идет, и некоторые из них… да-да, уже устарели. То есть не актуальны не сами самоделки, а рекомендации по их изготовлению, потому что сегодня у нас есть то, что в том же 1987 году отсутствовало.
Вот, например, летом очень интересно сделать модель полинезийской пироги.
Впрочем, «полинезийские пироги» как раз такими и не были, разве что из-за наличия балансира к этой самоделке можно прилепить подобное название. Но в далеком 1973 году, когда я летом попал в вожатые пионерского лагеря «Приозерный» под Пензой, подобные тонкости были мне, естественно, неизвестны.
Просто нужно было не только моим девчонкам из отряда по утрам косички заплетать, но и делать все положенное вожатому: оформлять «отрядное место», выпускать отрядную газету, придумывать речевки на все случаи лагерной жизни (речевка к походу в столовую «вожатого мы слушались, хорошо накушались, если бы не слушались, мы бы не накушались!» имела успех) и, конечно, делать поделку на конкурс отрядов.
Материалы были такие – длинные тонкие стебли какого-то растения, похожего на пшеницу, что растет на влажной почве, даже сейчас не знаю, как оно называется, но стебли у него хорошие. Вот из них-то, а ещё из бумаги, промазанной клеем БФ-2, я и смастерил эту самую пирогу, что показана здесь на рисунке.
Парус был вырезан из носового платка и раскрашен кисточкой для клея по трафарету. Водостойкость ей придало купание в растопленном парафине от свечек. И вышла моделька «дикая, но симпатичная». А уж когда она поплыла, то… первое место нашему отряду было обеспечено.
Вот она, эта самая пирога и технология её изготовления «шаг за шагом»
Естественно, что в 1982 году она попала в книгу «Из всего, что под руками», вышедшую в минском издательстве «Полымя» в 1987 году.
Интересно, что как самоделка для летних игр на воде она не устарела и сегодня. Только никакая солома для её изготовления уже не нужна. В продаже есть длинные палочки для шампуров, чтобы шашлык на них жарить, и вот из них-то сегодня можно запросто сделать остов корпуса такой пироги, мачту и рей.
А вот вместо бумаги обшить её корпус лучше всего матерчатым скотчем! Очень удобно. Причем из широкой ленты скотча можно вырезать полоски полукруглой формы, которой обтягивать набор корпуса будет особенно удобно. Естественно, нужно будет предусмотреть припуск на то, чтобы края таких полосок загнуть вокруг стрингеров палубы. Покрасить их можно снаружи нитроэмалью или акрилом.
Декоративное украшение на мачте – из цветных ниток. Парус, красоты и реализма ради, прежде чем раскрашивать тампонированием по трафарету, стоит подержать в крепком чае или отваре луковой шелухи.
А ещё у нас вокруг лагеря росли огромные мачтовые сосны. И с них облетали толстые куски коры, даже отламывать их было не нужно. Стали мы из них вырезать значки и кулоны в виде африканских масок. А потом дошло дело и до вырезанной пироги № 2 с корпусом и балансиром.
Из всех инструментов у меня в руках были перочинный нож и ножницы. Не было ни напильника, ни наждачной бумаги, но, как оказалось, кора тем и хороша, что тереть её можно о самый обыкновенный… асфальт!
Разные мелкие детали делали из спичек и сухих веточек, в качестве крепежа использовали нитки и все тот же клей БФ-2.
Прошло много-много лет и… все вернулось на круги своя. На ВО вышел мой материал теперь уже о настоящих полинезийских пирогах, и… захотелось мне такую пирогу сделать. Чем я хуже Френсиса Пиммеля, в конце концов?!
Взял и сделал, только не из дерева, а опять-таки, из сосновой коры, найденной в районе все того же самого лагеря «Приозерный», только там теперь расположена какая-то турбаза.
Не стал делать её большой: длина корпуса 16 см, ширина 1,5 см, длина балансира 10 см, ширина – 0,7 см. Все мелкие детали из зубочисток, лопасть рулевого весла и палубный настил – из палочек-мешалочек для кофе. «Рога» на мачте – из палочки для мороженого.
Полинезийская пирога проа из сосновой коры
Вышла очень даже неплохая модель проа, которую я решил поставить на «водную гладь». «Гладь» сделал из полимерной глины, выдавив на ней волны и раскрасив синим, зеленым и белым акрилом. Получилась… неплохая морская поверхность. А главное – теперь модель можно без опасения взять в руки.
А уехала она все по тому же старому адресу, пополнив коллекцию учебных пособий 6-й лингвистической гимназии нашего города. И в кабинете истории она пригодится, и в кабинете географии лишней она тоже не будет, но это пусть уже сами учителя между собой решают.
Модель коракла из кожуры плода авокадо
А потом была здесь же на ВО статья про… коракл – валлийско-шотландскую круглую лодку весьма занятной конструкции. Подумал, и тоже решил её сделать, вопрос был только из чего…
И в самом деле, из какого-такого подручного материала можно сделать корпус полусферической формы, да ещё с характерной бугристой такой поверхностью?
Но зашел в магазин, а там продают… авокадо, то есть «аллигаторовы груши». Есть, и вправду, грушевидной формы и ярко-зеленого цвета, а есть круглые, большие, с темно-коричневой, либо фиолетовой, причем бугристой кожурой, которая и впрямь очень походит на шкуру аллигатора.
Вот я этот плод авокадо и купил, дома пополам разрезал, содержимое употребил в пищу с рыбным соусом из Таиланда (очень они друг к другу подходят, хотя можно просто посолить обычной нашей солью), а вот одну из кожурок надел на пенопластовый шарик (чтобы она форму не потеряла) и высушил.
Получилась отличная полусфера, которую я, ориентируясь на фотографии из своей же статьи, оклеил по периметру и внутри гнутыми рейками толщиной 2 мм, намочив их в кипятке и выгнув при помощи утюга.
Борта были оплетены толстой ниткой, а внутрь корпуса вклеена подставка для ног и сиденье – опять же, сделанные из палочек-мешалочек, соответственно состаренных при окраске.
Весло очень характерной формы – вырезано из палочки-лопаточки для мороженого. Их можно бесплатно брать в магазинах «Магнит» и «Красное и белое». Подставка склеена из липового ламеля, а «ножка» куплена в магазине «Леонардо». Все детали подставки покрыты безводной морилкой для дерева, а детали самого коракла – пихтовым и бесцветным цапон-лаком.
И эта необычная модель тоже перебралась в школу, где будет использоваться… на уроках английского языка, так что мне к ней надо будет написать еще и «топик» (тему) для пересказа – «Коракл – национальное судно валлийцев из Уэльса». Ребятам это будет, надеюсь, более интересно, чем уже набившие оскомину темы: «Мой родной город», «Моя школа», «Один из дней моей жизни», «Мои летние каникулы» и т. д. и т. п. Это сейчас во всех школах такие темы приняты…
Эта же модель уже на подставке
Вернувшись домой после лагерной смены, я привез с собой большой кусок коры. А потом где-то увидел изображение ещё одной полинезийской пироги с парусом типа «клешня краба». Понятно, что мне тут же захотелось сделать себе столь необычную модель, а вот на парус использовать… засушенный лист от фикуса!
Сказано-сделано! У себя в холле пединститута отрезал у фикуса один лист, высушил его на печке под слоем из нескольких газет и… получил, что хотел. Но… сушеный лист фикуса оказался очень непрочным материалом, а суперклея, то есть «жидкого стекла», чтобы его пропитать прочности ради, у меня тогда не было.
И хотя модель получилась чрезвычайно эстетичной и декоративной, судьба её была печальной – ей суждено было упасть на пол, отчего парус её пришел в полнейшую негодность, а делать новый, опять резать лист, снова его сушить… показалось мне овчинкой, не стоящей выделки.
Но в книгу «Когда уроки сделаны» того же минского издательства 1990 года она все же попала. Ведь у кого-то фикус мог расти дома, и тогда с парусами «клешни краба» у него не было бы никаких проблем. Вот только катамаран из коры, к сожалению, опять получился немного фэнтези. А какой он был в точности, я, конечно, в то время не знал.
Пирога из коры с парусом «клешня краба» из засушенного фикусного листа…
Впрочем, здесь важно другое, как вы видите, сделать с детьми при помощи самых простых инструментов можно очень интересные, да к тому же ещё и плавающие самоделки.
Ну а о настоящих полинезийских пирогах с парусами «клешни краба» мы непременно расскажем уже совсем скоро…
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