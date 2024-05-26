«После понесенных потерь танки должны вернуться на фронт»: в американской прессе оценили оснащение Abrams «мангалами»
Поставляемые из США танки M1A1 Abrams долгое время удерживались командованием ВСУ вдали от линии фронта. Первоначально, в преддверии контрнаступления 2023 года, ожидалось, что данным ОБТ наряду с британскими Challenger 2 достанутся лавры «триумфа» после того, как украинская армия сумеет взломать российскую оборону в Запорожье и они устремятся через образовавшиеся бреши к Азовскому морю.
Данным планом не суждено было сбыться и в итоге Abrams оказались очередным расходным материалом, будучи брошенными в бой при попытках ВСУ купировать наступающие боевые порядки ВС РФ после Авдеевского прорыва. К настоящему времени по меньшей мере восемь танков были уничтожены, повреждены или брошены, не считая как минимум две ИМР M1150 на их базе. По сообщениям прессы США, на фоне этих потерь Abrams были отведены подальше от линии фронта.
Спустя примерно месяц в рамках якобы частной инициативы американские ОБТ, состоящие на вооружении ВСУ, начали обзаводиться решетчатыми каркасами и блоками советской ДЗ в целях усиления защиты техники. На днях компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова опубликовала соответствующие фотографии на своем сайте. Как заявляется, в рамках «благотворительной помощи» освоен серийный выпуск «стальных экранов противодействия FPV-дронам» для танков Т-64, Т-72 и Abrams; ВСУ уже передано 25 защитных комплектов, из которых 7 предназначены для американских танков. Сообщается о том, что все они стандартизированы после проведения цикла испытаний и имеют вес 430 кг.
Как указывается в издании The War Zone, «мангал», который получил Abrams, старается полностью прикрыть башню: главный экран установлен на её верхней части, а другие расположены спереди, по бокам и сзади. На некоторых изображениях показан дополнительный экран, прикрепленный к задней части корпуса. Угловые секции закрыли зазоры между верхней и боковыми панелями.
Сверху имеется откидная панель, которая закрывает щель над люком наводчика и позволяет покидать технику. Аналогичная конструкция расположена у люка командира, но неясно, можно ли его закрыть при желании.
Плиты ДЗ M19 стали устанавливаться по бокам башни танка, что не соответствует стандартной комплектации США, не говоря уже о том, что Abrams стали усиливаться блоками советского «Контакта-1».
Внесенные изменения американский обозреватель называет проявлением «чрезвычайно быстрого цикла инноваций». В качестве примера он приводит оснащение российских бронемашин средствами РЭБ, создание танков-«черепах» с огромными навесными броневыми конструкциями.
Как отмечается в издании, уничтожение Abrams и их отзыв с фронта стали «крупными пропагандистскими победами России»:
В связи с появлением на американских танках дополнительной защиты примечателен комментарий одного из читателей материала:
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