Российские войска взяли в оперативные клещи отряды противника в микрорайоне Солнечный города Красногоровка

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Российские войска взяли в оперативные клещи отряды противника в микрорайоне Солнечный города Красногоровка

Российские войска, развивая своё наступление в Красногоровке, пересекли Центральную улицу ещё на одном участке. Уже исходя из названия улицы, становится понятно, что центр ВСУ потеряли. При этом потеря центральной части Красногоровки – ещё не самая меньшая из зол для противника. Куда серьёзнее дела обстоят для ВСУ в Солнечном микрорайоне и на территориях к востоку от него.

Дело в том, что пересечение нашими подразделениями улицы Центральной, взятие под контроль территории школы №2, выход к центральному парку и Восточному мкр – с одной стороны, а также контроль улицы Чайковского - с другой, приводят к тому, что группировка ВСУ в упомянутом мкр Солнечный угодила в оперативные клещи.





Пространство от улицы Грушевского до пересечения улиц Центральная и Западная, простреливается российскими Вооружёнными силами.
Это приводит к тому, что противник в Солнечном микрорайоне Красногоровки несёт значительные потери. Малые группы (максимум 3-4 человека) ВСУ уже отступают в сторону мкр Восточный, а оттуда – в северо-западную часть города, где достаточно обширный частный сектор.

ВСУ всеми силами пытаются оставить за собой хотя бы часть Красногоровки не только из-за медийного эффекта о «сохранении контроля над городом», но и с той целью, чтобы иметь возможность обстреливать Донецк обычным (не дальнобойным) оружием.
2 комментария
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 20:42
    , но и с той целью, чтобы иметь возможность обстреливать Донецк обычным (не дальнобойным) оружием.

    Ребята, а вот этих мразей вряд-ли нужно брать в плен.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 20:46
      Красногоровка остаётся фактически единственным примыкающим к Донецку городом ДНР, в котором присутствуют украинские войска. Из Красногоровки долгое время осуществлялись обстрелы северо-запада Донецка, включая район шахты Трудовская.
  2. Комментарий был удален.