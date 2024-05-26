Российские войска взяли в оперативные клещи отряды противника в микрорайоне Солнечный города Красногоровка
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Российские войска, развивая своё наступление в Красногоровке, пересекли Центральную улицу ещё на одном участке. Уже исходя из названия улицы, становится понятно, что центр ВСУ потеряли. При этом потеря центральной части Красногоровки – ещё не самая меньшая из зол для противника. Куда серьёзнее дела обстоят для ВСУ в Солнечном микрорайоне и на территориях к востоку от него.
Дело в том, что пересечение нашими подразделениями улицы Центральной, взятие под контроль территории школы №2, выход к центральному парку и Восточному мкр – с одной стороны, а также контроль улицы Чайковского - с другой, приводят к тому, что группировка ВСУ в упомянутом мкр Солнечный угодила в оперативные клещи.
Пространство от улицы Грушевского до пересечения улиц Центральная и Западная, простреливается российскими Вооружёнными силами. Это приводит к тому, что противник в Солнечном микрорайоне Красногоровки несёт значительные потери. Малые группы (максимум 3-4 человека) ВСУ уже отступают в сторону мкр Восточный, а оттуда – в северо-западную часть города, где достаточно обширный частный сектор.
ВСУ всеми силами пытаются оставить за собой хотя бы часть Красногоровки не только из-за медийного эффекта о «сохранении контроля над городом», но и с той целью, чтобы иметь возможность обстреливать Донецк обычным (не дальнобойным) оружием.
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